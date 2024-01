76 equipos compiten en el Jännerrallye 2024 de Freistad

El shakedown del viernes por la mañana marcó el inicio de la etapa preliminar de la 37ª LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. La pista de pruebas de Oberrauchenödt, de 2,67 kilómetros, sirvió para comprobar los reflejos, la puesta a punto y los reglajes de los participantes.

Una primera comparativa mostró a Simon Wagner en cabeza. El campeón nacional fue el más rápido en el shakedown con su Skoda Fabia RS Rally2, dejando a Martin Rossgatterer (en su nuevo Citroën C3 Rally2) muy cerca. Julian Wagner, el británico Chris Ingram, Michael Lengauer (todos Skoda Fabia) y Luca Waldherr (Citroen C3) le siguieron.

A partir de las 15.00 horas, los 8,4 kilómetros del Arena Lasberg serán de puntos, metros y segundos. Este tramo se volverá a recorrer hoy a las 17.00 horas antes de que los pilotos se enfrenten a diez extenuantes especiales mañana y a otras seis el domingo. Por cierto, las dos etapas del viernes, y sólo éstas, se iniciarán en el orden en que se accidentaron. Esto significa que los mejores pilotos saldrán últimos. (Toda la información en www.jaennerrallye.at)