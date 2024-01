76 équipes participeront au Jännerrallye 2024 à Freistad

Vendredi matin, le shakedown a marqué le début des préparatifs du 37e LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. La piste d'essai d'Oberrauchenödt, longue de 2,67 kilomètres, a permis aux participants ou à ceux qui en ont fait usage de vérifier une dernière fois leurs réflexes, leurs réglages et leurs paramètres.

Un premier regard comparatif a montré Simon Wagner en tête. Le champion national a survolé le shakedown le plus rapidement au volant de sa Skoda Fabia RS Rally2, laissant Martin Rossgatterer (dans sa nouvelle Citroën C3 Rally2) juste derrière lui. Julian Wagner, le Britannique Chris Ingram, Michael Lengauer (toutes les Skoda Fabia) et Luca Waldherr (Citroën C3) suivaient ensuite.

A partir de 15 heures, les points, les mètres et les secondes se joueront sur 8,4 kilomètres dans l'arène de Lasberg. Cette section sera à nouveau parcourue aujourd'hui à 17 heures, avant que dix sections de classement éprouvantes n'attendent les pilotes demain et six autres dimanche. Les deux épreuves du vendredi, et uniquement celles-ci, seront lancées dans l'ordre des chutes. Cela signifie que les meilleurs pilotes passeront en dernier. (Toutes les infos sur www.jaennerrallye.at)