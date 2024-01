76 squadre si sfidano nella Jännerrallye 2024 a Freistad

Nove di loro inizieranno il Memorial Christof Klausner in stile show e senza cronometraggio dietro il gruppo principale, 67 di loro correranno le prime due tappe di venerdì come parte del Campionato nazionale austriaco.

Lo shakedown di venerdì mattina ha segnato l'inizio della fase preliminare del 37° LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Il circuito di prova di 2,67 chilometri a Oberrauchenödt è servito come verifica finale dei riflessi, degli assetti e delle impostazioni dei partecipanti.

Un primo sguardo comparativo ha mostrato Simon Wagner in testa. Il campione nazionale ha superato lo shakedown più velocemente con la sua Skoda Fabia RS Rally2, lasciando Martin Rossgatterer (con la sua nuova Citroen C3 Rally2) alle sue spalle. Seguono Julian Wagner, il britannico Chris Ingram, Michael Lengauer (tutti su Skoda Fabia) e Luca Waldherr (Citroen C3).

A partire dalle 15.00, gli 8,4 chilometri dell'Arena Lasberg saranno una questione di punti, metri e secondi. Questo tratto verrà poi percorso nuovamente oggi alle 17.00 prima che i piloti affrontino dieci faticose prove speciali domani e altre sei domenica. Tra l'altro, le due prove di venerdì, e solo queste, partiranno nell'ordine in cui sono state interrotte. Ciò significa che i migliori partiranno per ultimi. (Tutte le informazioni su www.jaennerrallye.at)