76 equipas competem no Jännerrallye 2024 em Freistad

Nove deles vão iniciar o Christof Klausner Memorial em estilo espetáculo e sem cronometragem atrás do pelotão principal, 67 deles vão percorrer as duas primeiras etapas na sexta-feira, no âmbito do Campeonato Nacional Austríaco.

O shakedown de sexta-feira de manhã marcou o início da fase preliminar da 37ª edição do LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. A pista de testes de 2,67 quilómetros em Oberrauchenödt serviu para verificar os reflexos, as configurações e os ajustes dos participantes.

Uma primeira análise comparativa mostrou Simon Wagner na liderança. O campeão nacional foi o mais rápido no shakedown do seu Skoda Fabia RS Rally2, deixando Martin Rossgatterer (no seu novo Citroen C3 Rally2) logo atrás. Seguiram-se Julian Wagner, o britânico Chris Ingram, Michael Lengauer (todos Skoda Fabia) e Luca Waldherr (Citroen C3).

A partir das 15h00, os 8,4 quilómetros na Arena Lasberg serão disputados a pontos, metros e segundos. Este troço será novamente percorrido hoje, às 17h00, antes de os pilotos enfrentarem dez extenuantes etapas especiais amanhã e outras seis no domingo. A propósito, as duas etapas de sexta-feira, e apenas estas, serão iniciadas pela ordem em que foram batidas. Isto significa que os melhores pilotos vão começar em último. (Todas as informações em www.jaennerrallye.at)