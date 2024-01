Jännerrallye: El campeón Wagner con una estrecha ventaja

Hartmann

En la LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, el campeón nacional Simon Wagner es líder tras dos etapas, pero los héroes locales Martin Rossgatterer y Michael Lengauer están sacando músculo.

