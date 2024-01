Rallye de janvier : le champion Wagner mène de justesse

Lors du LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, le champion national Simon Wagner est en tête après deux épreuves, mais les Local Heroes Martin Rossgatterer et Michael Lengauer montrent leurs muscles.

Le Jännerrallye 2024 est ouvert. Le spectacle a débuté vendredi à 15 heures précises, lorsque le premier des 76 participants a lancé son bolide à travers l'arène de Lasberg. Ce tronçon de 8,4 kilomètres était en quelque sorte la première épreuve spéciale de la 37e édition de la classique du rallye dans le Mühlviertel. L'ordre des départs ayant été modifié, ce n'est qu'à la fin de la spéciale que le groupe des favoris s'est retrouvé sous les yeux de l'immense foule de spectateurs qui s'était massée dans les zones de sécurité.

Le premier meilleur temps de la nouvelle saison du championnat d'État est revenu au champion d'État et donc au tenant du titre. Simon Wagner n'a pas été freiné par un "baiser de balle de paille" qui lui a arraché le pare-chocs arrière de la Skoda Fabia après seulement 600 mètres. Il a tout de même relégué son solide collègue de la marque Skoda, Michael Lengauer, à la deuxième place. Avec Martin Rossgatterer (Citroën C3) et le Britannique Chris Ingram (Skoda Fabia), deux pilotes attendus dans le peloton de tête complétaient un premier quatuor de leaders qui n'étaient séparés que par trois secondes au total.

Le deuxième tour à Lasberg s'est déroulé dans l'obscurité et a offert aux pilotes des conditions totalement différentes. C'est Martin Rossgatterer qui a eu la meilleure visibilité (1,3 seconde) et qui a pu reprendre ce temps à Simon Wagner, ce qui lui permet d'être le premier poursuivant du champion d'État en titre pour la journée de demain, avec un retard minimal de 1,6 seconde. Mais Michael Lengauer et Chris Ingram ont également pu confirmer leur performance de pointe sur un terrain de plus en plus glissant. Et avec Julian Wagner, le Tchèque Filip Mares, Johannes Keferböck et Luca Waldherr, qui souffre de douleurs dentaires, c'est un peloton de poursuivants avides de succès qui attend encore ses chances.

Car rien n'est encore joué à Freistadt. D'une part, 16 ( !) épreuves spéciales sont encore au programme des deux prochains jours. D'autre part, la quasi-totalité des météorologues amateurs du Mühlviertel et des personnes sensibles à la météo des environs donnent raison aux professionnels qui prévoient de grosses chutes de neige au plus tard le dimanche décisif. Ce qui pourrait complètement chambouler le peloton.