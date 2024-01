Jännerrallye: il campione Wagner con uno stretto vantaggio



di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco

Alla LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, il campione nazionale Simon Wagner è in testa dopo due tappe, ma gli eroi locali Martin Rossgatterer e Michael Lengauer stanno mostrando i muscoli.

