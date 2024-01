Jännerrallye: Campeão Wagner com uma pequena vantagem

No LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, o campeão nacional Simon Wagner está na liderança após duas etapas, mas os heróis locais Martin Rossgatterer e Michael Lengauer estão a mostrar os seus músculos.

O Jännerrallye 2024 está aberto. O espetáculo arrancou pontualmente às 15 horas de sexta-feira, com os primeiros dos 76 participantes a passarem os seus carros pela Arena Lasberg. O troço de 8,4 quilómetros foi a primeira prova especial da 37ª edição do rali clássico em Mühlviertel. Como a ordem de partida tinha sido alterada, o grupo de favoritos só ficou à vista da enorme multidão de espectadores que se tinha acumulado nas zonas de segurança no final da etapa.

O primeiro tempo mais rápido da nova temporada do campeonato nacional foi para o campeão nacional e, portanto, atual campeão. Nem mesmo um "beijo de fardo de palha", que arrancou o para-choques traseiro do seu Skoda Fabia ao fim de apenas 600 metros, conseguiu abrandar Simon Wagner. Mesmo assim, ele empurrou o seu forte colega da marca Skoda, Michael Lengauer, para o segundo lugar. Martin Rossgatterer (Citroen C3) e o britânico Chris Ingram (Skoda Fabia), dois pilotos que se esperava que estivessem entre os primeiros classificados, completaram o primeiro quarteto da frente, separados por apenas três segundos.

A segunda ronda em Lasberg teve lugar na escuridão e ofereceu aos pilotos condições completamente diferentes. Martin Rossgatterer tinha aqui a melhor visão por 1,3 segundos, que conseguiu tirar este tempo a Simon Wagner e, por conseguinte, vai para a corrida de amanhã com uma diferença mínima de 1,6 segundos como primeiro perseguidor do campeão nacional líder da classificação geral. Mas Michael Lengauer e Chris Ingram também conseguiram confirmar o seu melhor desempenho no terreno cada vez mais escorregadio. E com Julian Wagner, o checo Filip Mares, Johannes Keferböck e Luca Waldherr, que sofre de dores de dentes, há um grupo de perseguidores famintos ainda à espera das suas oportunidades.

É claro que ainda não está nada decidido em Freistadt. Por um lado, há ainda um total de 16(!) etapas especiais no programa dos próximos dois dias. Por outro lado, praticamente todos os meteorologistas amadores da região de Mühlviertel e os meteorologistas dos arredores concordam com os prognosticadores profissionais quanto à forte queda de neve, que deverá começar, o mais tardar, no domingo decisivo. Esta situação poderá abalar completamente o campo.