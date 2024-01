Rallye de janvier : un Lengauer déchaîné domine

Le pilote Skoda de Grünbach est en tête du LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger après huit épreuves jusqu'à présent, devant le Tchèque Filip Mares et le champion national Simon Wagner.

La deuxième journée du 37e LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger à Freistadt a débuté ce matin avec le changement de temps attendu car annoncé. Ce qui tombait encore du ciel sous forme de pluie dans les régions plus plates restait sous forme de neige dans les régions plus élevées, ce qui rendait le choix des pneus d'autant plus difficile pour les équipes et se traduisait aussi bien dans les écarts que dans le drame.

En effet, Martin Rossgatterer, l'un des meilleurs pilotes, s'est retrouvé sur la piste. Le deuxième après la première journée a perdu sa Citroën C3 sur la SP 4 dans l'arène enneigée de Königswiesen et a atterri sur le toit. Rossgatterer : "Malheureusement, nous avons commencé le rallye aujourd'hui avec un set-up complètement erroné. J'ai donc pris d'autant plus de risques et j'ai fait un tonneau à Königswiesen juste avant l'arrivée. Heureusement, il ne nous est rien arrivé et la voiture était encore en état de rouler". Avec l'aide des spectateurs, lui et son copilote Jürgen Heigl ont réussi à remettre le bolide sur ses roues et à le ramener à l'arrivée, mais avec un retard de près de quatre minutes, le rêve d'une première place s'est malheureusement envolé. Après huit épreuves, Martin Rossgatterer s'est classé 23e après avoir changé le pare-brise et corrigé la carrosserie.

Le champion d'État en titre a également dû se battre. Simon Wagner a accusé 19 secondes de retard sur Michael Lengauer, qui s'est déchaîné sur la piste de Pierbach, mais n'a pas vu le problème dans les pneus : "Cela aurait pu être le cas. Mais malheureusement, après un changement de l'ordre de départ, nous étions seulement la dixième voiture. Là, avec la saleté sur la route, tu n'as tout simplement plus aucune chance". Un tête-à-queue sur la SP 6 à Pierbach, où l'interphone avec le copilote Gerald Winter est tombé en panne, a fait le reste. Troisième au classement général avec 36 secondes de retard, Simon Wagner attend tout de même sa chance et la voit venir : "Je pense que beaucoup de choses sont encore possibles ici l'après-midi et aussi demain".

Avec Julian Wagner, c'est tout de même le frère du champion Michael Lengauer qui a pu tenir tête, mais lui aussi est resté pour l'instant juste derrière le matador local de Grünbach bei Freistadt. Wagner : "Nous avons changé notre choix de pneus juste avant le départ et cela s'est avéré être la bonne décision. C'est une tâche très difficile, mais avec Raimund Baumschlager, nous avons manifestement le meilleur espion de pneus". Mais sur la SP 6 à Pierbach, même le meilleur spécialiste n'a pas pu aider. Une crevaison insidieuse à l'avant droit a freiné Wagner et lui a coûté énormément de temps, le faisant chuter de la deuxième à la cinquième place.

Ce qui reste, c'est l'excellente performance de Michael Lengauer qui, comme Julian Wagner, fait partie de l'équipe BRR et qui, après avoir remporté trois épreuves spéciales aujourd'hui, est en tête. Lengauer, quatrième l'an dernier au Jännerrallye et même troisième en 2020 : "Ça se passe très bien pour nous. Nous sommes en tête, mais nous ne devons pas nous enflammer. Le rallye est incroyablement exigeant et encore très long".

Le Basse-Autrichien Luca Waldherr s'est montré de bonne humeur, car il avait aussi moins mal aux dents que le premier jour : "Je suis satisfait de ma sixième place actuelle. J'ai certes glissé brièvement hors de la piste à Pierbach, mais sinon, du point de vue de la performance, je suis absolument dans les temps".

Les deux invités Filip Mares de République tchèque, actuellement deuxième, et Christopher Ingram de Grande-Bretagne, quatrième au classement général, se présentent très forts. Kristof Klausz, un autre étranger très attendu, n'est cependant plus dans la course. La Skoda Fabia du Hongrois a rendu l'âme après la SP 5 à Königswiesen, tout comme Klausz qui a abandonné le rallye.

Martin Fischerlehner est remonté discrètement, mais non moins rapidement. Il est passé de la dixième place d'hier à la septième d'aujourd'hui. Le vainqueur du Jännerrallye 2018, Johannes Keferböck, a joué de malchance en effectuant un tête-à-queue sur la SP 5, la super spéciale de Freistadt. Il est actuellement neuvième.