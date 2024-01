Raduno di gennaio: Lengauer scatenato domina

Il pilota Skoda di Grünbach è in testa al Truck Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger dopo otto tappe, davanti al ceco Filip Mares e al campione nazionale Simon Wagner.

La seconda giornata del 37° LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger a Freistadt è iniziata questa mattina presto con l'atteso, perché annunciato, cambiamento del tempo. Ciò che è caduto dal cielo come pioggia nelle regioni pianeggianti è rimasto come neve nelle regioni più alte, il che ha reso la scelta dei pneumatici ancora più difficile per le squadre e si è riflesso sia sulle distanze che sui drammi.

Martin Rossgatterer, uno dei piloti di punta, è stato costretto al ritiro. Il secondo classificato dopo la prima giornata ha perso la sua Citroen C3 nella SS 4 dell'Arena Königswiesen, ricoperta di neve, finendo sul tetto. Rossgatterer: "Purtroppo oggi abbiamo iniziato il rally con un assetto completamente sbagliato. Per questo motivo ho rischiato di più e mi sono ribaltato a Königswiesen poco prima del traguardo. Fortunatamente non ci è successo nulla e l'auto era ancora in condizioni di circolare". Sebbene lui e il copilota Jürgen Heigl siano riusciti a rimettere l'auto sulle ruote con l'aiuto degli spettatori e poi a raggiungere il traguardo, il sogno di un primo posto è purtroppo finito con un distacco di quasi quattro minuti. Sono state completate otto tappe e, dopo la sostituzione del parabrezza e un intervento correttivo sulla carrozzeria, Martin Rossgatterer si trova al 23° posto.

Uno dei piloti che ha faticato è stato il campione nazionale stesso. Simon Wagner al mattino era a 19 secondi dallo scatenato Michael Lengauer sulla Pierbach SS, ma non si è accorto del problema dei pneumatici: "Sarebbe andato bene. Ma purtroppo, dopo un cambiamento nell'ordine di partenza, eravamo solo decimi in griglia. Con la sporcizia che c'è sulla strada non hai alcuna possibilità". Un testacoda alla SS 6 di Pierbach, dove si è guastato anche il sistema di interfono con il copilota Gerald Winter, ha fatto il resto. Al terzo posto in classifica generale, a 36 secondi di distanza, Simon Wagner sta ancora aspettando la sua occasione e la vede: "Penso che sia ancora possibile fare molto qui nel pomeriggio e anche domani".

Julian Wagner, il fratello del campione Michael Lengauer, è riuscito almeno a resistere, ma per il momento è rimasto dietro all'eroe locale di Grünbach bei Freistadt. Wagner: "Abbiamo cambiato la scelta degli pneumatici al mattino, poco prima della partenza, e si è rivelata assolutamente giusta. È un compito molto difficile, ma con Raimund Baumschlager abbiamo ovviamente la migliore spia di pneumatici". Ma sulla SS 6 di Pierbach, anche il miglior esperto non ha potuto fare nulla. Una lenta foratura sul pneumatico anteriore destro ha rallentato Wagner e gli è costata un'enorme quantità di tempo, facendolo precipitare dal secondo al quinto posto.

Rimane l'ottima prestazione di Michael Lengauer che, come Julian Wagner, guida per il team BRR ed è in testa alla classifica dopo aver vinto tre prove speciali oggi. Lengauer, quarto nella Jännerrallye dello scorso anno e addirittura terzo nel 2020: "Le cose stanno andando benissimo per noi. Siamo in testa, ma non possiamo essere troppo fiduciosi. Il rally è estremamente impegnativo e ancora molto lungo".

L'austriaco Luca Waldherr era di buon umore perché aveva meno mal di denti rispetto al primo giorno: "Sono contento del mio attuale sesto posto. A Pierbach sono scivolato brevemente fuori pista, ma per il resto la mia prestazione è stata assolutamente in linea con gli obiettivi".

I due ospiti Filip Mares della Repubblica Ceca, attualmente al secondo posto, e Christopher Ingram della Gran Bretagna, al quarto posto in classifica generale, sono molto forti. Tuttavia, Kristof Klausz, un altro straniero molto quotato, non è più in gara. La Skoda Fabia dell'ungherese ha abbandonato il fantasma dopo la SS 5 di Königswiesen, così come Klausz ha abbandonato il rally.

In silenzio, ma non meno rapidamente, Martin Fischerlehner si è fatto strada verso la testa della corsa. È passato dal decimo posto di ieri all'attuale settimo. Il vincitore del Jännerrallye 2018 Johannes Keferböck ha avuto sfortuna con un testacoda sulla SS 5, la Super Speciale di Freistadt. Attualmente si trova al nono posto.