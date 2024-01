Rali de janeiro: Lengauer domina

O piloto do Skoda de Grünbach lidera o camião Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger após oito etapas, à frente do checo Filip Mares e do campeão nacional Simon Wagner.

O segundo dia da 37ª edição do LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger em Freistadt começou esta manhã com a esperada, e anunciada, mudança de tempo. O que caiu do céu como chuva nas regiões mais planas permaneceu como neve nas regiões mais altas, o que tornou a escolha dos pneus ainda mais difícil para as equipas e se reflectiu tanto nas distâncias como no drama.

Martin Rossgatterer, um dos melhores pilotos, foi forçado a retirar-se. O segundo classificado do primeiro dia perdeu o seu Citroën C3 na SS 4, na Arena Königswiesen, coberta de neve, e acabou por cair no tejadilho. Rossgatterer: "Infelizmente, hoje começámos o rali com uma configuração completamente errada. Foi por isso que corri mais riscos e capotei em Königswiesen mesmo antes do final. Felizmente, não nos aconteceu nada e o carro ainda estava em condições de circular." Apesar de ele e o copiloto Jürgen Heigl terem conseguido, com a ajuda dos espectadores, voltar a colocar o carro sobre as rodas e chegar à meta, o sonho do primeiro lugar acabou, infelizmente, com uma diferença de quase quatro minutos. Oito etapas já foram cumpridas e, após a substituição do para-brisas e trabalhos de correção na carroçaria, Martin Rossgatterer ocupa a 23ª posição.

Um dos pilotos que também teve dificuldades foi o próprio campeão nacional. Simon Wagner estava 19 segundos atrás de Michael Lengauer, que se impôs pela manhã no Pierbach SS, mas não se apercebeu do problema dos pneus: "Teria sido ótimo. Mas, infelizmente, depois de uma alteração na ordem de partida, ficámos apenas em décimo lugar na grelha. Com a sujidade da estrada, não temos qualquer hipótese". Uma volta na SS 6 em Pierbach, onde o sistema de intercomunicação com o copiloto Gerald Winter também falhou, fez o resto. Em terceiro lugar na geral, 36 segundos atrás, Simon Wagner continua à espera da sua oportunidade e vê-a: "Penso que ainda é possível fazer muita coisa aqui durante a tarde e também amanhã."

Julian Wagner, irmão do campeão Michael Lengauer, conseguiu, pelo menos, manter a sua posição, mas, para já, também ficou atrás do herói local de Grünbach bei Freistadt. Wagner: "Mudámos a nossa escolha de pneus de manhã, mesmo antes da partida, e isso acabou por ser absolutamente correto. É uma tarefa muito difícil, mas com Raimund Baumschlager temos obviamente o melhor espião de pneus." Mas na SS 6 em Pierbach, nem mesmo o melhor especialista conseguiu ajudar. Um furo lento no pneu dianteiro direito atrasou Wagner e custou-lhe uma enorme quantidade de tempo, fazendo-o cair do segundo para o quinto lugar.

O que resta é o excelente desempenho de Michael Lengauer, que, tal como Julian Wagner, conduz para a equipa BRR e está na liderança depois de vencer três etapas especiais hoje. Lengauer, quarto no Jännerrallye do ano passado e até terceiro em 2020: "As coisas estão a correr bem para nós. Estamos na frente, mas não podemos ficar demasiado confiantes. O rali é extremamente exigente e ainda é muito longo".

O austríaco Luca Waldherr estava de bom humor porque tinha menos dores de dentes do que no primeiro dia: "Estou contente com o meu sexto lugar atual. Escorreguei um pouco da pista em Pierbach, mas de resto o meu desempenho foi absolutamente correto."

Os dois convidados Filip Mares da República Checa, atualmente em segundo lugar, e Christopher Ingram da Grã-Bretanha, que está em quarto lugar na geral, estão muito fortes. No entanto, Kristof Klausz, outro estrangeiro bem cotado, já não está na corrida. O Skoda Fabia do húngaro desistiu do fantasma após a SS 5 em Königswiesen, tal como Klausz desistiu do rali como resultado.

De forma silenciosa, mas não menos rápida, Martin Fischerlehner foi-se aproximando da frente. Subiu do décimo lugar de ontem para o atual sétimo lugar. O vencedor do Jännerrallye de 2018, Johannes Keferböck, teve azar com uma volta na SS 5, a Super Especial em Freistadt. Está atualmente em nono lugar.