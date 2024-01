Jännerrallye: Líder Lengauer a pesar del tiempo

El invierno interviene en la decisión en el LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger en Freistadt, el líder Michael Lengauer lidera el campo de un puñado de candidatos ganadores en la final.

Un largo día de rally llegó a su fin en Freistadt el sábado, pero el rally está lejos de terminar. Porque incluso después de la segunda parte de la serie de thrillers en tres partes llamada LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, el resultado no es en absoluto seguro. El tiempo es demasiado incierto, las diferencias son demasiado estrechas y el número de pilotos que aún podrían asegurarse la victoria en la primera ronda del campeonato nacional es demasiado grande.

Nada más conocerse el dominio de un héroe local desatado, Michael Lengauer, tras el tramo SS 8, cometió su primer error del rally con un trompo en el tramo SS 9 en la pista de deportes de invierno de Liebenau, y el grupo de aspirantes a la victoria, de gran calibre, ya se estaba acercando. Tan cerca, de hecho, que tras las 12 etapas completadas hasta la fecha y con seis aún por disputar mañana, todo es posible de nuevo. Para el líder, que sigue siendo Michael Lengauer, pero cuya defensa contra el feroz atacante checo Filip Mares está cada vez más sudada.

Luego, para el tercer clasificado, Simon Wagner, y el fuerte británico Chris Ingram, así como para el ganador de Jännerrallye 2019, Julian Wagner, y por último, pero no menos importante, Luca Waldherr, que es el único piloto de Citroën que hace frente a la jauría de Skoda que tiene delante, puede al menos especular tranquilamente con un podio. Todos estos pilotos punteros se encuentran en una franja que aún deja mucho margen de mejora a falta de casi 60 kilómetros para mañana.

Los seis candidatos tienen una cosa en común: en vista de las condiciones cada vez más invernales, ninguno de ellos sabe qué les espera exactamente el domingo por la mañana y, por lo tanto, cualquier preparación para una emergencia sólo puede verse como un intento de haber tomado la mejor decisión que los demás.

Martin Rossgatterer y el húngaro Kristof Klausz, dos pilotos que también se contaban entre los favoritos antes del rally, ya no están en la competición. Rossgatterer, de Mühlviertel, se retiró del juego con un vuelco en la SS 4 en Königswiesen y otro desliz en la SS 9 en Liebenau. Klausz fue víctima de un defecto técnico después de la SS 5 en Königswiesen.

En el campeonato nacional 2WD, las cosas se aclararon: el austriaco Simon Seiberl marcó claramente la pauta con su Peugeot 208 Rally4. Tras 11 etapas, aventajaba en casi dos minutos al alemán Josef Madl con su Opel Corsa Rally4.

El austriaco Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST) también está en una clase propia en la clasificación junior. Su rival más acérrimo, su compatriota y compañero de marca Marcel Neulinger, ya estaba a un minuto y medio tras 11 etapas.

Y en el campeonato nacional histórico, la ventaja de Günther Königseder en el Lancia Delta sobre el campeón defensor Lukas Schindelegger (Ford Escort RS2000) también es casi histórica. El piloto de Alta Austria ya contaba con casi cinco minutos de ventaja tras la etapa 11 en Liebenau.

Situación tras 12 de 19 etapas: