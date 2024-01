Rallye de janvier : le leader Lengauer malgré la météo

L'hiver s'immisce dans la décision lors du LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger à Freistadt, le leader Michael Lengauer mène le peloton d'une poignée de candidats vainqueurs à la finale.

Une longue journée de rallye s'est achevée samedi à Freistadt, mais le rallye est loin d'être terminé. En effet, même après la deuxième partie de la série de thrillers en trois parties intitulée LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, l'issue n'est pas encore connue. Les conditions météorologiques sont trop incertaines, les écarts trop serrés et le nombre de pilotes qui pourraient encore s'assurer la victoire lors de la première manche du championnat national est trop important.

A peine a-t-on parlé de la domination du héros local Michael Lengauer après l'ES8 que celui-ci a commis sa toute première erreur dans ce rallye en effectuant un tête-à-queue dans l'arène de sports d'hiver de Liebenau, et le peloton des candidats à la victoire s'est resserré. A tel point que tout est à nouveau possible après les 12 spéciales parcourues jusqu'à aujourd'hui et avant les six qui restent à parcourir demain. Pour le leader, qui s'appelle toujours Michael Lengauer, mais dont la lutte défensive contre le Tchèque Filip Mares, qui attaque violemment, devient de plus en plus sujette à des sueurs froides.

Ensuite, pour le troisième, Simon Wagner, et le puissant Britannique Chris Ingram, ainsi que pour le vainqueur du Jännerrallye 2019, Julian Wagner, et, last but not least, Luca Waldherr, seul pilote Citroën à s'opposer à la cohorte de Skoda qui le précède, peut au moins encore spéculer discrètement sur une place sur le podium. Tous ces pilotes de pointe se trouvent encore dans une zone qui, avec encore près de 60 kilomètres de classement à parcourir demain, permet d'espérer quelques choses.

Les six candidats ont en effet un point commun : face aux conditions de plus en plus hivernales, personne ne sait exactement ce qui l'attend dimanche matin et toute préparation à l'urgence ne peut être considérée que comme une tentative d'avoir pris la meilleure décision que l'autre.

Martin Rossgatterer et le Hongrois Kristof Klausz, deux pilotes qui faisaient également partie des favoris avant le rallye, ne sont plus en lice. Rossgatterer, originaire du Mühlviertel, s'est mis hors jeu en effectuant un tonneau dans l'ES4 à Königswiesen et une autre sortie de route dans l'ES9 à Liebenau. Klausz a été victime d'un problème technique après la SP 5 à Königswiesen.

Les choses sont plus claires dans le championnat national 2WD, où l'Autrichien Simon Seiberl donne clairement le ton avec sa Peugeot 208 Rally4. Après 11 épreuves, il mène avec près de deux minutes d'avance sur l'Allemand Josef Madl au volant de son Opel Corsa Rally4.

L'Autrichien Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST) est lui aussi dans une classe à part dans le classement junior. Son concurrent le plus sérieux, son compatriote et collègue de marque Marcel Neulinger, avait déjà une minute et demie de retard après 11 épreuves.

Et dans le championnat d'État historique, l'avance de Günther Königseder sur sa Lancia Delta sur le tenant du titre Lukas Schindelegger (Ford Escort RS2000) a également un caractère presque historique. L'Oberösterreicher avait déjà cinq minutes d'avance après l'épreuve spéciale 11 à Liebenau.

Situation après 12 des 19 épreuves :