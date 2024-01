Jännerrallye: Leader Lengauer nonostante il meteo

L'inverno interviene nella decisione al LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger a Freistadt, e il vincitore Michael Lengauer guida il campo di una manciata di candidati vincenti nella finale.

Sabato a Freistadt si è conclusa una lunga giornata di rally, ma il rally è tutt'altro che finito. Perché anche dopo la seconda parte della serie thriller in tre parti denominata LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, l'esito non è affatto certo. Il tempo è troppo incerto, i distacchi sono troppo ridotti e il numero di piloti che potrebbero ancora assicurarsi la vittoria nella prima prova del campionato nazionale è troppo elevato.

Non appena è stato segnalato il dominio di uno scatenato eroe locale, Michael Lengauer, dopo la SS 8, ha commesso il suo primo errore del rally con un testacoda alla SS 9 nel palazzetto degli sport invernali di Liebenau, e il gruppo di contendenti di alto livello per la vittoria si stava già avvicinando. Così vicini, infatti, che dopo le 12 tappe completate finora e con sei ancora da percorrere domani, tutto è di nuovo possibile. Per il leader, che è sempre Michael Lengauer, ma la cui difesa contro il feroce attaccante ceco Filip Mares sta diventando sempre più sudata.

Poi per il terzo classificato Simon Wagner e il forte britannico Chris Ingram, nonché per il vincitore della Jännerrallye 2019 Julian Wagner, e infine Luca Waldherr, che è l'unico pilota Citroen a resistere al gruppo Skoda davanti a lui, può almeno ipotizzare tranquillamente un podio. Tutti questi piloti di punta si trovano in una fascia che lascia ancora ampi margini di miglioramento con quasi 60 chilometri da percorrere domani.

Tutti e sei i candidati hanno una cosa in comune: viste le condizioni sempre più invernali, nessuno di loro sa esattamente cosa li aspetta domenica mattina e quindi ogni preparazione all'emergenza può essere vista solo come un tentativo di aver preso la decisione migliore degli altri.

Martin Rossgatterer e l'ungherese Kristof Klausz, due piloti che prima del rally erano considerati tra i favoriti, non sono più in gara. Rossgatterer, di Mühlviertel, si è messo fuori gioco con un cappottamento sulla SS 4 a Königswiesen e un altro errore sulla SS 9 a Liebenau. Klausz è stato vittima di un difetto tecnico dopo la SS 5 a Königswiesen.

Nel campionato nazionale 2WD, le cose sono diventate più chiare: l'alto austriaco Simon Seiberl si è imposto con la sua Peugeot 208 Rally4. Dopo 11 tappe, aveva quasi due minuti di vantaggio sul tedesco Josef Madl con la sua Opel Corsa Rally4.

Anche l'austriaco Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST) ha una marcia in più nella classifica junior. Il suo rivale più agguerrito, il connazionale e collega di marca Marcel Neulinger, aveva già un minuto e mezzo di ritardo dopo 11 tappe.

Anche nel campionato nazionale storico, il vantaggio di Günther Königseder sulla Lancia Delta rispetto al campione in carica Lukas Schindelegger (Ford Escort RS2000) è quasi storico. L'Alta Austria aveva già quasi cinque minuti di vantaggio dopo la tappa 11 a Liebenau.

Situazione dopo 12 delle 19 tappe: