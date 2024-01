Jännerrallye: Líder Lengauer apesar das condições climatéricas

O inverno intervém na decisão do LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, em Freistadt, onde o líder Michael Lengauer lidera o grupo de candidatos vencedores até à final.

Um longo dia de rali chegou ao fim em Freistadt no sábado, mas o rali está longe de ter terminado. Porque mesmo depois da segunda parte da série de três partes de suspense chamada LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, o resultado não é de forma alguma certo. O tempo é demasiado incerto, as distâncias são demasiado estreitas e o número de pilotos que ainda podem garantir a vitória na primeira ronda do campeonato nacional é demasiado grande.

Logo que o domínio do herói local Michael Lengauer foi anunciado após o SS 8, ele cometeu o seu primeiro erro do rali com uma derrapagem no SS 9 na arena de desportos de inverno de Liebenau, e o campo de concorrentes de alto calibre para a vitória já estava a aproximar-se. Tão perto, de facto, que após as 12 etapas cumpridas até à data e com seis ainda por cumprir amanhã, tudo é novamente possível. Para o líder, que continua a ser Michael Lengauer, mas cuja defesa contra o ferozmente ofensivo checo Filip Mares está a tornar-se cada vez mais suada.

Depois, para o terceiro classificado Simon Wagner e o forte britânico Chris Ingram, bem como para o vencedor do Jännerrallye de 2019, Julian Wagner, e, por último, mas não menos importante, Luca Waldherr, que é o único piloto da Citroën a fazer frente ao grupo Skoda à sua frente, pode pelo menos especular tranquilamente sobre um lugar no pódio. Todos estes pilotos de topo estão ainda numa faixa que deixa ainda muito espaço para melhorias, quando faltam quase 60 quilómetros para o final da corrida de amanhã.

Todos os seis candidatos têm uma coisa em comum: tendo em conta as condições cada vez mais invernosas, nenhum deles sabe exatamente o que os espera no domingo de manhã e, por isso, qualquer preparação para uma emergência só pode ser vista como uma tentativa de tomar a melhor decisão do que os outros.

Martin Rossgatterer e o húngaro Kristof Klausz, dois pilotos que também eram considerados entre os favoritos antes do rali, já não estão em competição. Rossgatterer, de Mühlviertel, ficou fora de jogo com um capotamento na estrada 4 em Königswiesen e outro deslize na estrada 9 em Liebenau. Klausz foi vítima de um defeito técnico após a subida 5 em Königswiesen.

No campeonato nacional de 2WD, as coisas tornaram-se mais claras: o austríaco Simon Seiberl deu o mote com o seu Peugeot 208 Rally4. Após 11 etapas, tinha quase dois minutos de vantagem sobre o alemão Josef Madl no seu Opel Corsa Rally4.

O austríaco Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST) também está numa classe à parte na classificação júnior. O seu rival mais feroz, o compatriota e colega de marca Marcel Neulinger, já estava a um minuto e meio de distância após 11 etapas.

E no campeonato nacional histórico, a liderança de Günther Königseder no Lancia Delta sobre o atual campeão Lukas Schindelegger (Ford Escort RS2000) é também quase histórica. O austríaco já tinha quase cinco minutos de vantagem após a etapa 11 em Liebenau.

Situação após 12 das 19 etapas: