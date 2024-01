Jännerrallye: El líder Lengauer no conoce los frenos De Toni Hoffmann Illmer El héroe local Michael Lengauer incluso amplió su ventaja en el LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger en Freistadt, mientras que Johannes Keferböck se hundió. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Los protagonistas de la 37ª LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger fueron recibidos por el esperado blanco invernal el domingo por la mañana al comienzo del tercer y decisivo día de carrera. Equipados con los neumáticos y el equipo adecuado, los pilotos salieron a las pistas cubiertas de nieve.



Ya se han completado un total de 15 especiales. Todavía quedan tres especiales por disputar a partir del mediodía, y entonces se decidirá el ganador del rally clásico en el Mühlviertel. Sin embargo, la 15ª etapa tuvo que ser cancelada porque Johannes Keferböck volcó espectacularmente su Skoda Fabia en un estanque de fuego vecino. El ganador del Jännerrallye 2018 y su copiloto Ilka Minor pudieron salir del coche por sus propios medios. Los organizadores del rally otorgarán tiempos retrospectivos para esta etapa.



Tras 14 especiales disputadas hasta la fecha, Michael Lengauer sigue ocupando la mejor posición de salida en estos momentos. Ayer se hizo con el liderato con una actuación sensacional y hoy no solo ha sido capaz de defenderlo, sino incluso de ampliarlo con una actuación igualmente impresionante. El héroe local de Mühlviertel en el Skoda Fabia Rally2 aventaja en 22 segundos al igualmente rápido checo Filip Mares a falta de 31 kilómetros para el final del rally. Pero el Skoda Fabia de Simon Wagner ya se está acumulando en su retrovisor. El campeón nacional austriaco también lo está haciendo bien hoy y ha podido reducir su diferencia con Mares de los 19,7 segundos de ayer a los ocho segundos actuales.



Julian Wagner sigue cuarto en la general, mientras que Luca Waldherr, de Baja Austria, ha superado al británico Chris Ingram y ocupa actualmente la quinta plaza.