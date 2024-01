Rallye de janvier : le leader Lengauer ne connaît pas de frein

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Illmer Le héros local Michael Lengauer a même conforté son avance lors du LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger à Freistadt, tandis que Johannes Keferböck est resté "en apnée". SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Les protagonistes du 37e LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger ont été accueillis par un blanc hivernal attendu dimanche à l'aube pour le départ de la troisième et décisive journée de course. Équipés de pneus et d'un châssis en conséquence, les pilotes ont lancé leurs bolides sur les pistes enneigées.



Entre-temps, 15 épreuves spéciales ont été parcourues. Il reste encore trois étapes à parcourir à partir de midi avant de connaître le vainqueur de la classique du rallye dans le Mühlviertel. La 15e spéciale a toutefois dû être interrompue, car Johannes Keferböck a fait sombrer sa Skoda Fabia de manière spectaculaire dans un étang d'incendie adjacent. Le vainqueur du Jännerrallye 2018 et sa copilote Ilka Minor ont pu quitter la voiture par leurs propres moyens. Pour cette épreuve, la direction du rallye attribue des temps a posteriori.



Après 14 épreuves spéciales validées jusqu'à présent, la meilleure position de départ est donc toujours celle de Michael Lengauer, qui s'est emparé de la tête hier grâce à une performance sensationnelle du jour et qui a pu non seulement la défendre aujourd'hui, mais aussi la consolider grâce à une performance tout aussi impressionnante. Le matador local de Mühlviertel au volant de sa Skoda Fabia Rally2 possède 22 secondes d'avance sur le Tchèque Filip Mares, lui aussi très rapide, à 31 kilomètres de la fin du rallye. Mais la Skoda Fabia de Simon Wagner se profile déjà dans le rétroviseur de ce dernier. Le champion d'Autriche se débrouille très bien aujourd'hui et a réduit son retard sur Mares de 19,7 secondes hier à 8 secondes aujourd'hui.



Julian Wagner est toujours quatrième au classement général, tandis que le Basse-Autrichien Luca Waldherr a pu dépasser le Britannique Chris Ingram et occupe actuellement la cinquième place.