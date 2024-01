Jännerrallye: il leader Lengauer non conosce freni

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Illmer L'eroe locale Michael Lengauer ha addirittura allungato il suo vantaggio al LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger a Freistadt, mentre Johannes Keferböck è sceso in picchiata. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

I protagonisti del 37° LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger sono stati accolti dall'atteso bianco invernale domenica mattina alla partenza della terza e decisiva giornata di gara. Equipaggiati con i pneumatici e l'equipaggiamento appropriato, i piloti hanno iniziato a percorrere le piste innevate.



In totale sono state completate 15 prove speciali. Tre prove speciali devono ancora essere percorse a partire da mezzogiorno, poi si deciderà il vincitore del rally classico nel Mühlviertel. Tuttavia, la 15ª tappa ha dovuto essere annullata perché Johannes Keferböck ha fatto cadere in modo spettacolare la sua Skoda Fabia in un laghetto antincendio vicino. Il vincitore del Jännerrallye 2018 e la sua copilota Ilka Minor sono riusciti a uscire dall'auto con le proprie forze. Gli organizzatori del rally assegneranno tempi retrospettivi per questa tappa.



Dopo 14 prove speciali finora, Michael Lengauer ha ancora la migliore posizione di partenza al momento. Ha preso il comando ieri con una prestazione sensazionale e non solo è stato in grado di difenderlo oggi, ma anche di estenderlo con una prestazione altrettanto impressionante. L'eroe locale di Mühlviertel, a bordo della Skoda Fabia Rally2, ha 22 secondi di vantaggio sull'altrettanto veloce ceco Filip Mares a 31 chilometri dalla fine del rally. Ma la Skoda Fabia di Simon Wagner sta già guadagnando terreno nel suo specchietto retrovisore. Il campione nazionale austriaco si sta comportando bene anche oggi ed è riuscito a ridurre il suo distacco da Mares dai 19,7 secondi di ieri agli otto secondi attuali.



Julian Wagner è ancora quarto in classifica generale, mentre Luca Waldherr della Bassa Austria ha superato il britannico Chris Ingram e si trova attualmente al quinto posto.