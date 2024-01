Jännerrallye: O líder Lengauer não conhece travões

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Illmer O herói local Michael Lengauer aumentou a sua liderança no LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, em Freistadt, enquanto Johannes Keferböck se afundou. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Os protagonistas da 37ª edição do LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger foram recebidos pelo esperado branco de inverno no domingo de manhã, no início do terceiro e decisivo dia de corrida. Equipados com os pneus e o equipamento de corrida adequados, os pilotos partiram para as pistas cobertas de neve.



No total, já foram cumpridas 15 etapas especiais. A partir do meio-dia, ainda faltam percorrer três etapas especiais e, nessa altura, será decidido o vencedor do rali clássico em Mühlviertel. No entanto, a 15ª etapa teve de ser cancelada porque Johannes Keferböck abandonou espetacularmente o seu Skoda Fabia numa lagoa de fogo vizinha. O vencedor do Jännerrallye de 2018 e a sua copiloto Ilka Minor conseguiram sair do carro pelos seus próprios meios. Os organizadores do rali vão atribuir tempos retrospectivos para esta etapa.



Depois de 14 etapas especiais até agora, Michael Lengauer ainda tem a melhor posição de partida neste momento. Ele assumiu a liderança ontem com um desempenho sensacional e não só foi capaz de defendê-la hoje, mas até mesmo ampliá-la com um desempenho igualmente impressionante. O herói local de Mühlviertel no Skoda Fabia Rally2 tem 22 segundos de vantagem sobre o igualmente rápido checo Filip Mares, quando faltam 31 quilómetros para o final do rali. Mas o Skoda Fabia de Simon Wagner já está a ganhar terreno no seu espelho retrovisor. O campeão nacional austríaco também está a fazer um bom trabalho hoje e conseguiu reduzir a sua diferença para Mares de 19,7 segundos ontem para oito segundos neste momento.



Julian Wagner continua em quarto lugar na geral, enquanto Luca Waldherr, da Baixa Áustria, ultrapassou Chris Ingram, da Grã-Bretanha, e está atualmente em quinto lugar.