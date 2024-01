Lengauer gana en casa en el primer partido de la temporada

El héroe local Michael Lengauer ganó la 37ª LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger en Freistadt con un estilo impresionante, mientras que la clase 2WD fue un asunto claro para Simon Seiberl.

El año automovilístico austriaco tuvo un comienzo tradicional con la 37ª edición del LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Este evento clásico de principios de año crea un ambiente muy especial para los equipos y pilotos, así como para los numerosos aficionados al rally. Es casi una obligación venir al Mühlviertel justo después del cambio de año y respirar el aire de rally. Así ha sido también este año, con una afluencia estimada de 120.000 visitantes en las 18 especiales.

Tanto los competidores como los aficionados se divirtieron mucho en estas condiciones cambiantes y disfrutaron juntos. Para hacer frente a la avalancha de aficionados fue necesaria la ayuda de muchos clubes automovilísticos amigos, cuyos miembros se ofrecieron como voluntarios para actuar como oficiales de forma gratuita.

El guión del 37º rally de enero de la historia no podía estar mejor escrito. De seco el viernes a mojado el sábado y nevado el domingo, la primera prueba del campeonato estatal de 2024 construyó una gran estructura dramatúrgica. Y tuvo un auténtico superhéroe en el héroe local Michael Lengauer, de Grünbach, cerca de Freistadt. El piloto de Skoda de 29 años, que había terminado tercero aquí en 2020 y cuarto en 2023, voló literalmente por el rally, cometió el menor número de errores en 18 especiales o el equivalente a 160,8 kilómetros en las condiciones más difíciles y celebró merecidamente la victoria y el mayor triunfo de su carrera.

Michael Lengauer: "Es simplemente increíble. No corría un rally desde mi cuarto puesto del año pasado. Y ahora soy el ganador. Sólo puedo dar las gracias al equipo de Raimund Baumschlager por haberme proporcionado un coche fantástico y a mi copiloto Erik Fürst por haber hecho un gran trabajo. Todavía no puedo asimilarlo todo. Ayer en Liebenau, cuando empezó a nevar, tuve mucha suerte de quedarme en la carretera, pero por lo demás siempre mantuvimos la calma en el coche."

El campeón nacional Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2) sacó a relucir todas sus conocidas habilidades, pero una vez más no se le concedió la victoria en el único rally de Austria que nunca ha ganado. No obstante, se mostró encantado con el segundo puesto: "Son puntos muy importantes para el campeonato. Enhorabuena a Lengi, ha demostrado un gran rendimiento aquí. Ayer probamos algunas cosas que no acabaron de funcionar. Pero hoy hemos sido los más rápidos, lo que me da mucha confianza de cara al campeonato."

Julian Wagner (Skoda Fabia RS Rally2), el ganador del Jännerrallye 2019, terminó tercero en el podio de este año. El hermano del subcampeón también expresó su puro disfrute de un fin de semana lleno de acción: "Fue un rally brutalmente difícil, pero fue muy divertido. El público ha estado realmente increíble. Podemos estar muy satisfechos con el inicio del campeonato".

Luca Waldherr, de Baja Austria, que compitió por primera vez en Freistadt en la categoría más fuerte con un Citroën C3, tuvo el honor de interrumpir la marea de los de Alta Austria, ya que le siguió en quinta posición otro piloto con raíces de Mühlviertel, Martin Fischerlehner.

Johannes Keferböck proporcionó el wow de la semana. Oswald, no pudo mantener su Skoda Fabia y hundió el vehículo por completo en un estanque de bomberos cercano. Afortunadamente, él y su copiloto Ilka Minor pudieron salir del vehículo sumergido por sus propios medios e ilesos. Keferböck: "Hay dos situaciones que un piloto de rally teme. Cuando el coche se incendia y cuando el coche se sumerge. Pero también te entrenas para esos momentos. Yo salí rápidamente, para Ilka, que siempre va sentada muy abajo en el coche, fue un poco más estresante. Realmente hay momentos más agradables".

La categoría de dos ruedas motrices también tuvo un dominador, y también procedía de Alta Austria. Simon Seiberl, con un Peugeot 208 Rally4, ganó con una ventaja de más de cuatro minutos sobre Michael Franz, de Baja Austria, con un VW Golf III Kitcar. En la categoría junior, Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST), otro piloto de Alta Austria -como no podía ser de otra manera-, celebró una clara victoria en Jännerrallye. El segundo clasificado, Marcel Neulinger (también Ford Fiesta ST), se quedó a casi dos minutos. En el Campeonato Nacional Histórico, el defensor del título, Lukas Schindelegger, con su Ford Escort S2000, quedó claramente por detrás del ganador, Günther Königseder, con un Lancia Delta Integrale. La victoria en el ORC fue para Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) por delante de Simon Seiberl. El ganador junior Lukas

Dirnberger también ganó la Rally Cup 2000 por delante de Marcel Neulinger.

Jännerrallye 2024, clasificación final tras 18 especiales:

Lugar Equipo Nat Vehículo Tiempo 1. Michael Lengauer / Erik Fürst A/A Skoda Fabia Rally2 Evo 1:49:18,3 horas 2. Simon Wagner / Gerald Winter A/A Skoda Fabia RS Rally2 +14,2 seg 3. Julian Wagner / Hanna Ostlender A/D Skoda Fabia RS Rally2 +1:00.0 min 4. Luca Waldherr / Claudia Maier A/A Citroen C3 Rally2 +2:12.2 min 5. Martin Fischerlehner / Cathy Schmidt A/A Ford Fiesta Rally2 +5:35,6 min 6. Chris Ingram / Hannah McKillop GB/GB Skoda Fabia RS Rally2 +7:20,9 seg 7. Laszlo Martin / Viktor Ban H/H Skoda Fabia RS Rally2 +8:50,7 min 8. Filip Mares / Radovan Bucha CZ/CZ Skoda Fabia RS Rally2 +8:52,0 min 9. Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A/A VW Polo GTI R5 +8:53,8 min 10. Christoph Zellhofer / Andre Kachel A/A Suzuki Swift ZMX +9:56,9 min

Mejores tiempos: Michael Lengauer 6, Simon Wagner 5, Filip Mares 5, Julian Wagner 1, Martin Rossgatterer 1.

Clasificación por puntos en el Campeonato Austriaco de Rallyes:

ORM: 1º Michael Lengauer 25, 2º Simon Wagner 20, 3º Julian Wagner y Luca Waldherr 15 cada uno. 5º Martin Fischerlehner 11 puntos.

ORM-2WD: 1º Simon Seiberl 30, 2º Raphael Dirnberger 19, Michael Franz 18 puntos.

ORM Junior: 1º Lukas Dirnberger 29, 2º Marcel Neulinger 21, 3º Nico Neulinger 20 puntos.

Próxima prueba del campeonato nacional: Rally Rebenland en Leutschach (15/16 de marzo).