Lengauer remporte le match d'ouverture de la saison à domicile

Le héros local Michael Lengauer a remporté de manière impressionnante le 37e LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger à Freistadt, tandis que la catégorie 2WD a été une affaire évidente pour Simon Seiberl.

L'année autrichienne du sport automobile a traditionnellement débuté avec la 37e édition du LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Cette classique du début d'année crée une atmosphère très particulière, tant pour les équipes et les pilotes que pour les nombreux fans de rallye. Il est presque de bon ton de se rendre dans le Mühlviertel juste après la nouvelle année et d'y respirer l'air du rallye. C'est ce qui s'est passé cette année encore, avec environ 120.000 visiteurs sur les 18 épreuves spéciales.

Tant les concurrents que les fans ont pris beaucoup de plaisir dans ces conditions changeantes et se sont réjouis ensemble. Pour faire face à l'afflux de fans, il a fallu l'aide de nombreux clubs de sport automobile amis, dont les membres se sont mis gratuitement à disposition en tant que fonctionnaires.

Le scénario du 37e rallye de janvier de l'histoire n'aurait pas pu être mieux écrit. Du sec le vendredi à la neige le dimanche, en passant par le mouillé le samedi, la première course du championnat national de l'année 2024 s'est construite de manière dramaturgique. Et elle avait un véritable super-héros en la personne du héros local Michael Lengauer de Grünbach bei Freistadt. Le pilote Skoda de 29 ans, qui avait terminé troisième en 2020 et quatrième en 2023, a littéralement survolé le rallye, commettant le moins d'erreurs possible sur les 18 épreuves spéciales, soit l'équivalent de 160,8 kilomètres, dans des conditions très difficiles, ce qui lui a permis d'exulter et de remporter le plus grand triomphe de sa carrière.

Michael Lengauer : "C'est tout simplement incroyable. Je n'avais plus participé à un rallye depuis ma quatrième place l'année dernière. Et maintenant, je suis vainqueur. Je ne peux que remercier l'équipe de Raimund Baumschlager de m'avoir fourni une voiture fantastique et mon copilote Erik Fürst d'avoir fait un travail formidable. Je n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé. Hier à Liebenau, quand il a commencé à neiger, j'ai vraiment eu de la chance de rester sur la route, mais sinon, nous sommes toujours restés calmes dans la voiture".

Le champion d'État Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2) a joué sur tous les registres de son savoir-faire bien connu, mais il n'a pas réussi, une fois de plus, à s'imposer dans le seul rallye autrichien qu'il n'avait jamais remporté. Il s'est néanmoins réjoui de sa deuxième place : "Ce sont des points très importants pour le championnat. Félicitations à Lengi, il a réalisé une énorme performance ici. Hier, nous avons essayé plusieurs choses, cela n'a pas vraiment fonctionné. Mais aujourd'hui, nous étions les plus rapides du peloton, ce qui me rend très confiant pour le championnat".

Avec Julian Wagner (Skoda Fabia RS Rally2), c'est le vainqueur du Jännerrallye 2019 qui monte sur la troisième marche du podium cette année. Le frère du deuxième a lui aussi laissé transparaître le pur plaisir d'un week-end riche en action : "C'était un rallye brutalement difficile, mais c'était tellement amusant. Le public ici était vraiment génial. Nous pouvons être très satisfaits de ce début de championnat".

Il est revenu au Basse-Autriche Luca Waldherr, qui a participé pour la première fois à Freistadt avec une Citroën C3 dans la catégorie la plus forte, d'interrompre la marée de la Haute-Autriche, car derrière lui, Martin Fischerlehner, un autre pilote aux racines de Mühlviertel, a pris la cinquième place.

C'est Johannes Keferböck qui a créé la surprise de la semaine. Le vétéran de Haute-Autriche, originaire de Hagenberg, a dérapé lors de sa course de rattrapage sur la SP 15 Sandl -St. Oswald, n'a pas pu retenir sa Skoda Fabia et l'a entièrement noyée dans un étang d'incendie adjacent. Heureusement, lui et sa copilote Ilka Minor ont pu quitter le véhicule submergé par leurs propres moyens et sans être blessés. Keferböck : "Il y a deux situations qu'un pilote de rallye redoute. Lorsque la voiture prend feu et lorsque la voiture se retrouve sous l'eau. Mais on s'entraîne aussi à ces moments-là. J'ai été rapidement dehors, pour Ilka, qui est toujours assise très bas dans la voiture, c'était un peu plus stressant. Il y a vraiment des moments plus agréables".

La catégorie des véhicules à deux roues motrices avait également un dominateur, et lui aussi était originaire de Haute-Autriche. Simon Seiberl, au volant de la Peugeot 208 Rally4, a remporté la victoire avec plus de quatre minutes d'avance sur le Basse-Autriche Michael Franz au volant de la VW Golf III Kitcar. Dans la catégorie junior, Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST), un autre Autrichien de Haute-Autriche - comment pourrait-il en être autrement - a remporté une nette victoire au Jännerrallye. Le deuxième, Marcel Neulinger (également sur Ford Fiesta ST), accusait un retard de près de deux minutes. Dans le championnat d'État historique, le tenant du titre Lukas Schindelegger est resté très nettement derrière le vainqueur Günther Königseder sur sa Lancia Delta Integrale au volant de sa Ford Escort S2000. La victoire en ORC est revenue à Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) devant Simon Seiberl. Le vainqueur junior Lukas

Dirnberger a également remporté la Rallye Cup 2000 devant Marcel Neulinger.

Jännerrallye 2024, classement final après 18 épreuves spéciales :

Place Équipe Nat Véhicule Temps 1. Michael Lengauer / Erik Fürst A/A Skoda Fabia Rally2 Evo 1:49:18,3 heures 2. Simon Wagner / Gerald Winter A/A Skoda Fabia RS Rally2 +14,2 sec. 3. Julian Wagner / Hanna Ostlender A/D Skoda Fabia RS Rally2 +1:00.0 min 4. Luca Waldherr / Claudia Maier A/A Citroën C3 Rally2 +2:12.2 min 5. Martin Fischerlehner / Cathy Schmidt A/A Ford Fiesta Rally2 +5:35,6 min 6. Chris Ingram / Hannah McKillop GB/GB Skoda Fabia RS Rally2 +7:20,9 sec. 7. Laszlo Martin / Viktor Ban H/H Skoda Fabia RS Rally2 +8:50,7 min 8. Filip Mares / Radovan Bucha CZ/CZ Skoda Fabia RS Rally2 +8:52,0 min 9. Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A/A VW Polo GTI R5 +8:53,8 min 10. Christoph Zellhofer / Andre Kachel A/A Suzuki Swift ZMX +9:56,9 min

Meilleurs temps : Michael Lengauer 6, Simon Wagner 5, Filip Mares 5, Julian Wagner 1, Martin Rossgatterer 1.

Classement par points du championnat national des rallyes autrichiens :

ORM : 1 . Michael Lengauer 25, 2. Simon Wagner 20, 3. Julian Wagner et Luca Waldherr 15 chacun. 5. Martin Fischerlehner 11 points.

ORM-2WD : 1 . Simon Seiberl 30, 2. Raphael Dirnberger 19, Michael Franz 18 points.

ORM Junior : 1. Lukas Dirnberger 29, 2. Marcel Neulinger 21, 3. Nico Neulinger 20 points.

Prochaine manche du championnat d'État : Rebenland Rallye à Leutschach (15/16 mars)