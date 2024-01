Lengauer vince in casa nell'esordio stagionale

L'eroe locale Michael Lengauer ha vinto il 37° LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger a Freistadt con uno stile impressionante, mentre la classe 2WD è stata un affare chiaro per Simon Seiberl.

L'anno motoristico austriaco è iniziato in modo tradizionale con la 37ª edizione del LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Questo classico evento di inizio anno crea un'atmosfera molto speciale per i team e i piloti, oltre che per i numerosi appassionati di rally. È quasi d'obbligo venire nel Mühlviertel subito dopo l'inizio dell'anno e respirare l'aria dei rally. È stato così anche quest'anno, quando si stima che circa 120.000 visitatori si siano dati appuntamento sulle 18 prove speciali.

Sia i concorrenti che i fan si sono divertiti molto in queste condizioni mutevoli e si sono divertiti insieme. È stato necessario l'aiuto di molti club motoristici amichevoli, i cui membri si sono offerti di fungere da ufficiali di gara a titolo gratuito, per far fronte all'assalto dei fan.

Il copione del 37° rally di gennaio della storia non poteva essere scritto meglio. Dall'asciutto del venerdì al bagnato del sabato e alla neve della domenica, la prima prova del campionato statale 2024 ha costruito una grande struttura drammaturgica. E ha avuto un vero supereroe nell'eroe locale Michael Lengauer di Grünbach, vicino a Freistadt. Il 29enne pilota Skoda, che qui si era classificato terzo nel 2020 e quarto nel 2023, ha letteralmente volato nel rally, commettendo il minor numero di errori su 18 prove speciali o l'equivalente di 160,8 chilometri nelle condizioni più difficili e festeggiando meritatamente la vittoria e il più grande trionfo della sua carriera.

Michael Lengauer: "È semplicemente incredibile. Non guidavo un rally dal quarto posto dell'anno scorso. E ora sono il vincitore. Posso solo ringraziare il team di Raimund Baumschlager per avermi fornito un'auto fantastica e il mio copilota Erik Fürst per l'ottimo lavoro. Non riesco ancora a capacitarmi di tutto questo. Ieri a Liebenau, quando ha iniziato a nevicare, sono stato davvero fortunato a rimanere sulla strada, ma per il resto siamo sempre rimasti tranquilli in macchina".

Il campione nazionale Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2) ha dato fondo a tutte le sue ben note capacità, ma ancora una volta non gli è stata concessa la vittoria nell'unico rally in Austria che non ha mai vinto. Tuttavia, si è rallegrato del secondo posto: "Questi sono punti molto importanti per il campionato. Congratulazioni a Lengi, ha fatto una grande prestazione qui. Ieri abbiamo provato alcune cose che non hanno funzionato. Ma oggi siamo stati i più veloci del gruppo e questo mi rende molto fiducioso per il campionato".

Julian Wagner (Skoda Fabia RS Rally2), il vincitore dello Jännerrallye 2019, è salito sul terzo gradino del podio di quest'anno. Il fratello del secondo classificato ha anche espresso il suo puro piacere di un weekend ricco di azione: "È stato un rally brutalmente difficile, ma è stato molto divertente. Il pubblico qui è stato davvero fantastico. Possiamo essere molto soddisfatti dell'inizio del campionato".

Luca Waldherr della Bassa Austria, che ha gareggiato nella classe più forte per la prima volta a Freistadt con una Citroen C3, ha avuto l'onore di interrompere la marea degli alto-austriaci, essendo seguito al quinto posto da un altro pilota con origini del Mühlviertel, Martin Fischerlehner.

Johannes Keferböck è stato il protagonista della settimana. L'esperto pilota dell'Alta Austria, originario di Hagenberg, ha sbandato mentre recuperava terreno sulla SS 15 Sandl - St. Oswald, non è più riuscito a tenere la sua Skoda Fabia ed è affondato completamente nel vicino laghetto antincendio. Fortunatamente, lui e la sua copilota Ilka Minor sono riusciti a uscire dal veicolo sommerso con le proprie forze e illesi. Keferböck: "Ci sono due situazioni che un pilota di rally teme. Quando l'auto va a fuoco e quando va sott'acqua. Ma ci si allena anche per questi momenti. Io sono uscito rapidamente, mentre per Ilka, che siede sempre molto in basso nell'auto, è stato un po' più stressante. Ci sono davvero momenti più piacevoli".

Anche la classe a due ruote motrici ha avuto un dominatore, anch'egli proveniente dall'Alta Austria. Simon Seiberl, a bordo di una Peugeot 208 Rally4, ha vinto con un vantaggio di oltre quattro minuti su Michael Franz della Bassa Austria, a bordo di una VW Golf III Kitcar. Nella classe junior, Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST), un altro austriaco dell'Alta Austria - come potrebbe essere altrimenti - ha festeggiato una netta vittoria a Jännerrallye. Il secondo classificato, Marcel Neulinger (anch'egli Ford Fiesta ST), ha accumulato un ritardo di quasi due minuti. Nel Campionato Nazionale Storico, il campione in carica Lukas Schindelegger con la sua Ford Escort S2000 si è piazzato nettamente dietro al vincitore Günther Königseder con una Lancia Delta Integrale. La vittoria nell'ORC è andata a Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) davanti a Simon Seiberl. Il vincitore junior Lukas

Dirnberger ha vinto anche la Rally Cup 2000 davanti a Marcel Neulinger.

Jännerrallye 2024, classifica finale dopo 18 prove speciali:

Posto Squadra Nat Veicolo Tempo 1. Michael Lengauer / Erik Fürst A/A Skoda Fabia Rally2 Evo 1:49:18,3 ore 2. Simon Wagner / Gerald Winter A/A Skoda Fabia RS Rally2 +14,2 sec. 3. Julian Wagner / Hanna Ostlender A/D Skoda Fabia RS Rally2 +1:00.0 min 4. Luca Waldherr / Claudia Maier A/A Citroen C3 Rally2 +2:12.2 min 5. Martin Fischerlehner / Cathy Schmidt A/A Ford Fiesta Rally2 +5:35,6 min 6. Chris Ingram / Hannah McKillop GB/GB Skoda Fabia RS Rally2 +7:20,9 sec 7. Laszlo Martin / Viktor Ban H/H Skoda Fabia RS Rally2 +8:50,7 min 8. Filip Mares / Radovan Bucha CZ/CZ Skoda Fabia RS Rally2 +8:52,0 min 9. Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A/A VW Polo GTI R5 +8:53,8 min 10. Christoph Zellhofer / Andre Kachel A/A Suzuki Swift ZMX +9:56,9 min

Migliori tempi: Michael Lengauer 6, Simon Wagner 5, Filip Mares 5, Julian Wagner 1, Martin Rossgatterer 1.

Classifica a punti del Campionato austriaco di rally:

ORM: 1° Michael Lengauer 25, 2° Simon Wagner 20, 3° Julian Wagner e Luca Waldherr 15 ciascuno. 5° Martin Fischerlehner 11 punti.

ORM-2WD: 1° Simon Seiberl 30, 2° Raphael Dirnberger 19, Michael Franz 18 punti.

ORM Junior: 1° Lukas Dirnberger 29, 2° Marcel Neulinger 21, 3° Nico Neulinger 20 punti.

Prossimo appuntamento del campionato nazionale: Rebenland Rally a Leutschach (15/16 marzo).