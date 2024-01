Lengauer vence o jogo de abertura da época em casa

O herói local Michael Lengauer venceu a 37ª edição do LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger em Freistadt com um estilo impressionante, enquanto a classe 2WD foi um caso claro para Simon Seiberl.

O ano do desporto automóvel austríaco teve um início tradicional com a 37.ª edição do LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Este evento clássico no início do ano cria uma atmosfera muito especial para as equipas e os pilotos, bem como para os muitos fãs de ralis. É quase obrigatório vir a Mühlviertel logo após a viragem do ano e respirar o ar do rali. Foi o que aconteceu novamente este ano, com cerca de 120.000 visitantes nas 18 provas especiais.

Tanto os concorrentes como os adeptos divertiram-se muito nestas condições variáveis e desfrutaram em conjunto. Foi necessária a ajuda de muitos clubes de desportos motorizados amigos, cujos membros se ofereceram para atuar como oficiais gratuitamente, para lidar com a multidão de fãs.

O guião do 37.º rali de janeiro da história não podia ter sido mais bem escrito. Do seco na sexta-feira ao molhado no sábado e à neve no domingo, a primeira etapa do campeonato estadual de 2024 construiu uma grande estrutura dramatúrgica. E teve um verdadeiro super-herói no herói local Michael Lengauer, de Grünbach, perto de Freistadt. O piloto de 29 anos da Skoda, que tinha terminado em terceiro lugar em 2020 e em quarto em 2023, voou literalmente pelo rali, cometeu o menor número de erros em 18 etapas especiais ou o equivalente a 160,8 quilómetros nas condições mais difíceis e celebrou merecidamente a vitória e o maior triunfo da sua carreira.

Michael Lengauer: "É simplesmente inacreditável. Não conduzia um rali desde o meu quarto lugar no ano passado. E agora sou o vencedor. Só posso agradecer à equipa de Raimund Baumschlager por me ter fornecido um carro fantástico e ao meu copiloto Erik Fürst por ter feito um excelente trabalho. Ainda não consigo compreender tudo isto. Ontem, em Liebenau, quando começou a nevar, tive muita sorte por ter ficado na estrada, mas, de resto, mantivemo-nos sempre calmos no carro."

O campeão nacional Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2) fez uso de todas as suas capacidades, mas mais uma vez não lhe foi concedida a vitória no único rali da Áustria que nunca ganhou. No entanto, ficou muito satisfeito com o segundo lugar: "Estes pontos são muito importantes para o campeonato. Parabéns ao Lengi, ele mostrou um grande desempenho aqui. Ontem tentámos algumas coisas, que não resultaram. Mas hoje fomos os mais rápidos do pelotão, o que me deixa muito confiante para o campeonato."

Julian Wagner (Skoda Fabia RS Rally2), o vencedor do Jännerrallye de 2019, terminou em terceiro lugar no pódio deste ano. O irmão do segundo classificado também expressou o seu puro prazer de um fim de semana repleto de ação: "Foi um rali brutalmente difícil, mas foi muito divertido. O público aqui foi realmente fantástico. Podemos estar muito satisfeitos com o início do campeonato".

Luca Waldherr, da Baixa Áustria, que competiu na classe mais forte pela primeira vez em Freistadt com um Citroën C3, teve a honra de interromper a maré de austríacos da Alta Áustria, ao ser seguido em quinto lugar por outro piloto com raízes em Mühlviertel, Martin Fischerlehner.

Johannes Keferböck foi o grande vencedor da semana. O experiente austríaco de Hagenberg derrapou quando recuperava o atraso na SS 15 Sandl - St. Oswald, não conseguiu segurar o seu Skoda Fabia e afundou completamente o veículo numa lagoa de fogo vizinha. Felizmente, ele e a sua copiloto Ilka Minor conseguiram sair do veículo submerso com as suas próprias forças e sem ferimentos. Keferböck: "Há duas situações que um piloto de ralis teme. Quando o carro está a arder e quando o carro fica debaixo de água. Mas também se treina para esses momentos. Eu saí rapidamente, mas para a Ilka, que se senta sempre muito baixo no carro, foi um pouco mais stressante. Há de facto momentos mais agradáveis".

A classe de tração às duas rodas também teve um dominador, e também ele veio da Alta Áustria. Simon Seiberl, num Peugeot 208 Rally4, venceu com uma vantagem de mais de quatro minutos sobre Michael Franz, da Baixa Áustria, num VW Golf III Kitcar. Na classe júnior, Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST), outro austríaco da Alta Áustria - como poderia ser de outra forma - celebrou uma vitória clara em Jännerrallye. O segundo classificado, Marcel Neulinger (também Ford Fiesta ST), ficou a quase dois minutos de distância. No Campeonato Nacional Histórico, o atual campeão Lukas Schindelegger, no seu Ford Escort S2000, ficou claramente atrás do vencedor Günther Königseder, num Lancia Delta Integrale. A vitória no ORC foi para Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) à frente de Simon Seiberl. O vencedor júnior Lukas

Dirnberger também venceu a Taça de Ralis 2000, à frente de Marcel Neulinger.

Jännerrallye 2024, classificação final após 18 etapas especiais:

Lugar Equipa Equipa Veículo Tempo 1. Michael Lengauer / Erik Fürst A/A Skoda Fabia Rally2 Evo 1:49:18,3 horas 2. Simon Wagner / Gerald Winter A/A Skoda Fabia RS Rally2 +14,2 seg 3. Julian Wagner / Hanna Ostlender A/D Skoda Fabia RS Rally2 +1:00.0 min 4. Luca Waldherr / Claudia Maier A/A Citroen C3 Rally2 +2:12.2 min 5. Martin Fischerlehner / Cathy Schmidt A/A Ford Fiesta Rally2 +5:35,6 min 6. Chris Ingram / Hannah McKillop GB/GB Skoda Fabia RS Rally2 +7:20,9 seg 7. Laszlo Martin / Viktor Ban H/H Skoda Fabia RS Rally2 +8:50,7 min 8. Filip Mares / Radovan Bucha CZ/CZ Skoda Fabia RS Rally2 +8:52,0 min 9. Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A/A VW Polo GTI R5 +8:53,8 min 10. Christoph Zellhofer / Andre Kachel A/A Suzuki Swift ZMX +9:56,9 min

Melhores tempos: Michael Lengauer 6, Simon Wagner 5, Filip Mares 5, Julian Wagner 1, Martin Rossgatterer 1.

Classificação por pontos do Campeonato da Áustria de Ralis:

ORM: 1º Michael Lengauer 25, 2º Simon Wagner 20, 3º Julian Wagner e Luca Waldherr 15 cada. 5º Martin Fischerlehner 11 pontos.

ORM-2WD: 1º Simon Seiberl 30, 2º Raphael Dirnberger 19, Michael Franz 18 pontos.

ORM Junior: 1º Lukas Dirnberger 29, 2º Marcel Neulinger 21, 3º Nico Neulinger 20 pontos.

Próxima ronda do campeonato nacional: Rebenland Rally em Leutschach (15/16 março)