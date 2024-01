Jännerrallye: ZM-Racing con dos pilotos entre los diez primeros

Debido a un repentino cambio en la meteorología, el rally de enero se convirtió en un auténtico thriller que no permitía el más mínimo error si los pilotos no querían quedarse atrás en términos de tiempo en las 18 especiales. Una cosa estaba clara incluso antes del inicio del rally: sólo los pilotos que se permitieran el menor número de errores ganarían o terminarían entre los diez primeros. Era imposible terminar este rally sin cometer errores.

Este fue el caso de los dos pilotos de ZM-Racing. Martin Fischerlehner, que viajaba con Catharina Schmidt como copiloto, tuvo dos de esos grandes problemas: "Hice un trompo en la primera curva de la primera etapa y el coche no volvió a arrancar enseguida. Perdí mucho tiempo. Y tuve una segunda experiencia reveladora con un trompo a alta velocidad en la segunda vuelta en la pista de deportes de invierno de Liebenau, donde afortunadamente no golpeé nada, pero también perdí mucho tiempo. No obstante, estoy más que contento con mi quinto puesto en la general. Debido a la fuerte competencia en el Jännerrallye de este año, este puesto se ha convertido incluso en un resultado soñado para mí. ZM-Racing preparó el Ford Fiesta Rally2 a la perfección y siempre montó los neumáticos adecuados durante el rally. Fue un poco difícil que tuviera que afrontar nada menos que diez de las etapas primero debido al orden de salida cancelado ayer."

Christoph Zellhofer, que viajaba con su copiloto de confianza Andre Kachel en el Suzuki Swift ZMX, también tuvo que ser el primer coche en afrontar la última etapa, que se corrió como power stage. Su salida fue todo un éxito para él. El décimo puesto en la clasificación general, la victoria en la Copa Austriaca de Rallyes y el título de mejor piloto de prototipos de la clase 8 son un buen palmarés al comienzo de la temporada.

El jefe del equipo, Max Zellhofer, que el año pasado lo celebró en Freistadt con el ganador de la general, el francés Adrien Formaux, también se mostró satisfecho: "Dos puestos entre los diez primeros con dos pilotos es un resultado estupendo para nosotros. Tuvimos un poco de mala suerte de que Fischerlehner tuviera que ser el primer piloto en salir diez veces en los tramos difíciles. Perdimos algunos segundos como 'quitanieves'".