Rallye de janvier : ZM-Racing avec deux pilotes dans le top ten

Martin Fischerlehner se classe cinquième et Christoph Zellhofer dixième. La Ford Fiesta Rally2 et la Suzuki ZMX Proto se sont toutes deux comportées sans problème.

En raison d'un changement de temps de dernière minute, le Jännerrallye s'est transformé en une véritable course à la seconde qui n'autorisait pas la moindre erreur si l'on ne voulait pas être distancé en temps sur les 18 épreuves spéciales. Une chose était déjà claire avant le départ du rallye : seuls les pilotes qui commettraient le moins d'erreurs pourraient gagner ou se classer dans le top 10. Il était en effet impossible de terminer ce rallye sans commettre d'erreur.

C'est ce qui s'est passé pour les deux pilotes du ZM-Racing. Martin Fischerlehner, copiloté par Catharina Schmidt, a connu deux problèmes majeurs : "Dès la première spéciale, j'ai fait un tête-à-queue dans le premier virage et la voiture n'a pas redémarré immédiatement. J'ai donc perdu beaucoup de temps. Et la deuxième expérience a été un tête-à-queue à grande vitesse lors de la deuxième épreuve dans l'arène des sports d'hiver à Liebenau, où je n'ai heureusement pas été touché, mais où j'ai également perdu beaucoup de temps. Malgré tout, je suis plus que satisfait de ma cinquième place au classement général. En raison de la forte concurrence au Jännerrallye de cette année, cette place est même devenue un résultat de rêve pour moi. ZM-Racing a préparé la Ford Fiesta Rally2 de manière optimale et a toujours monté les bons pneus pendant le rallye. Ce qui a été un peu difficile, c'est qu'en raison de la chute de l'ordre de départ hier, j'ai dû prendre le départ de pas moins de dix des spéciales en premier".

Christoph Zellhofer, qui était au volant de la Suzuki Swift ZMX avec son fidèle copilote Andre Kachel, a lui aussi été le premier à parcourir la dernière spéciale, qui était une Powerstage. Pour lui, son départ a été une réussite totale. Dixième au classement général, victoire dans la Rallye Cup autrichienne et meilleur pilote de prototype dans la classe 8 : voilà un beau palmarès en ce début de saison.

Le chef d'équipe Max Zellhofer s'est également montré satisfait, lui qui avait pu faire la fête l'année dernière à Freistadt avec le vainqueur français Adrien Formaux : "Deux places dans le top 10 avec deux pilotes, c'est un super résultat pour nous. Nous avons été un peu malchanceux, car Fischerlehner a dû partir dix fois en premier dans les sections difficiles du parcours. Quelques secondes ont alors été perdues en tant que 'chasse-neige'".