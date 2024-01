Jännerrallye: ZM-Racing con due piloti nella top ten

A causa di un improvviso cambiamento del tempo, il rally di gennaio si è trasformato in un vero e proprio thriller che non permetteva il minimo errore se i piloti non volevano perdere tempo sulle 18 prove speciali. Una cosa era chiara già prima dell'inizio del rally: solo i piloti che si fossero concessi il minor numero di errori avrebbero vinto o si sarebbero classificati tra i primi dieci. Era impossibile finire questo rally senza commettere errori.

Questo è stato il caso di entrambi i piloti della ZM-Racing. Martin Fischerlehner, che viaggiava con Catharina Schmidt come copilota, ha avuto due problemi gravi: "Sono andato in testacoda alla prima curva della prima tappa e la macchina non è ripartita subito. Questo mi ha fatto perdere subito molto tempo. La seconda volta ho avuto una seconda esperienza con un testacoda ad alta velocità nell'arena degli sport invernali di Liebenau, dove fortunatamente non ho colpito nulla, ma ho anche perso molto tempo. Tuttavia, sono più che soddisfatto del mio quinto posto assoluto. Vista la forte concorrenza di quest'anno allo Jännerrallye, questo piazzamento è diventato per me un risultato da sogno". ZM-Racing ha preparato la Ford Fiesta Rally2 alla perfezione e ha sempre montato i pneumatici giusti durante il rally. È stato un po' difficile affrontare per primo ben dieci delle tappe a causa dell'ordine di partenza annullato ieri".

Christoph Zellhofer, che viaggiava con il suo fidato copilota Andre Kachel sulla Suzuki Swift ZMX, è stato anche il primo ad affrontare l'ultima tappa, che si è svolta come power stage. La sua partenza è stata un successo completo per lui. Il decimo posto nella classifica generale, la vittoria nella Austrian Rally Cup e il miglior pilota di prototipi nella classe 8 sono un bel bilancio di inizio stagione.

Anche il boss del team Max Zellhofer, che ha festeggiato con il vincitore assoluto francese Adrien Formaux a Freistadt l'anno scorso, era soddisfatto: "Due primi dieci posti con due piloti è un risultato super per noi. Siamo stati un po' sfortunati perché Fischerlehner ha dovuto essere il primo pilota a partire per dieci volte nei tratti difficili. Abbiamo perso qualche secondo come 'spazzaneve'".