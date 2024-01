Jännerrallye: ZM-Racing com dois pilotos nos dez primeiros

Devido a uma súbita mudança nas condições climatéricas, o rali de janeiro transformou-se num verdadeiro thriller que não permitia o mínimo erro se os pilotos não quisessem ficar para trás em termos de tempo nas 18 etapas especiais. Uma coisa era clara mesmo antes do início do rali: apenas os pilotos que se permitissem cometer o menor número de erros venceriam ou terminariam entre os dez primeiros. Era impossível terminar este rali sem cometer erros.

Este foi o caso de ambos os pilotos da ZM-Racing. Martin Fischerlehner, que viajava com Catharina Schmidt como copiloto, teve dois problemas graves: "Bati na primeira curva da primeira etapa e o carro não arrancou de imediato. Perdi muito tempo logo de seguida. E tive uma segunda experiência que me abriu os olhos, com um pião a alta velocidade na segunda etapa, no recinto de desportos de inverno em Liebenau, onde felizmente não bati em nada, mas também perdi muito tempo. Apesar disso, estou mais do que satisfeito com o meu quinto lugar na geral. Devido à forte competição no Jännerrallye deste ano, este lugar tornou-se mesmo um resultado de sonho para mim. A ZM-Racing preparou o Ford Fiesta Rally2 na perfeição e colocou sempre os pneus certos durante o rali. Foi um pouco difícil ter de enfrentar nada menos do que dez das etapas em primeiro lugar, devido à ordem de partida cancelada ontem."

Christoph Zellhofer, que viajou com o seu copiloto de confiança Andre Kachel no Suzuki Swift ZMX, também teve de ser o primeiro carro a enfrentar a última etapa, que foi disputada como uma power stage. O seu arranque foi um sucesso total para ele. O décimo lugar na classificação geral, a vitória na Taça da Áustria de Ralis e o melhor piloto de protótipos na classe 8 são um bom registo no início da época.

O chefe de equipa Max Zellhofer, que festejou com o vencedor da geral francês Adrien Formaux em Freistadt no ano passado, também estava satisfeito: "Dois lugares nos dez primeiros com dois pilotos é um excelente resultado para nós. Tivemos um pouco de azar por o Fischerlehner ter de ser o primeiro piloto a arrancar dez vezes nas difíceis secções. Perdemos alguns segundos como 'limpa-neve'".