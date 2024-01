Quelques secondes dramatiques dans l'eau glaciale

La libération se fait à la dernière seconde...

Les pilotes de rallye vivent beaucoup de choses au cours de leur carrière - ceux qui roulent à 180 km/h à travers la forêt, survolent les crêtes ou s'embrasent sur les routes enneigées et verglacées ont un jour ou l'autre la fameuse sortie de route. Du virage à grande vitesse au tonneau, dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une seconde de frayeur qui se transforme très vite en seconde de chèque en raison de la déformation à froid de l'outil de travail et de sa réparation imminente.

Mais ce que Johannes Keferböck et Ilka Minor ont vécu dans la spéciale du rallye de janvier de cette année, ces deux passionnés de rallye de longue date ne le partagent qu'avec peu de leurs collègues. Le champion du monde estonien Ott Tänak et son copilote Raigo Mölder viennent à l'esprit lorsqu'en 2017, lors du Rallye du Mexique, leur Ford a volé dans un lac avant de s'en sortir in extremis. L'accident de Keferböck/Minor est tout à fait similaire. Dans leur cas, il s'agissait d'un étang de pompiers, mais au lieu des températures estivales du Mexique, il régnait à Freistadt des conditions hivernales, l'eau était donc glaciale. Un cauchemar...

Johannes Keferböck, qui est heureusement sorti indemne de l'accident, tout comme sa copilote Ilka Minor, raconte comment l'aventure du Jännerrallye 2024 a commencé pour le héros local : "En principe, tout a bien fonctionné, nous avions un bon feeling, tout s'est passé au top sur les deux épreuves Arena Lasberg. Le samedi, nos choix de pneus étaient parfois un peu trop agressifs. Ainsi, dans la première Arena Königswiesen, nous étions en slicks sur la chaussée enneigée - il était alors évident que nous devions rouler beaucoup plus prudemment".

L'équipe a entamé le dimanche final en huitième position au classement général, et dans le Trophée ORM pour les pilotes âgés de 50 ans et plus, Johannes Keferböck est même en tête avec deux minutes d'avance sur Kris Rosenberger. De plus, la neige est arrivée pendant la nuit, ce qui a fait naître un sourire de joie sur le visage de Johannes, mais pas seulement : "Nous avons pu réaliser de bons temps dès le début, même si nous n'avions pas encore de traces dans la neige en raison de notre position de départ. J'étais très motivé et je voulais vraiment pousser pour atteindre la cinquième ou sixième place - c'était du moins notre plan. Dans l'ES15, nous étions également bien placés avec nos temps de fractionnement".

Quelques secondes dramatiques : "Ilka n'est pas sortie tout de suite".

Mais l'inconcevable se produit dans cette même ES15 Sandl-St. Oswald : "Nous sommes allés un peu trop vite dans un coin". La Skoda Fabia RS Rally2 verte et noire devient incontrôlable et glisse tout droit dans un étang de pompiers. La voiture coule immédiatement. Johannes vit alors ce qui suit comme au ralenti : "Tu ne sens pas à ce moment-là que l'eau glacée n'a que cinq degrés. Tu te contentes de régler la situation pour toi et pour ta copilote".

S'ensuivent des secondes dramatiques : "J'ai pu ouvrir ma porte et me libérer de la voiture, mais pour Ilka, la porte ne s'est pas ouverte ! Ilka s'est enfoncée et elle ne pouvait plus respirer - j'ai essayé de soulever la voiture d'une manière ou d'une autre - heureusement, elle est quand même sortie". On peut ressentir la frayeur dans les membres lorsque Johannes déclare : "C'était vraiment juste !"

Complètement trempés en sortant de l'eau glacée, Johannes et Ilka se voient immédiatement proposer de l'aide : "La famille Hochacker, qui habite là, nous a proposé de prendre tout de suite une douche chaude dans leur maison et de nous réchauffer avec un thé - je tiens à remercier très chaleureusement la famille pour cela, également au nom d'Ilka".

Pendant que la voiture est récupérée, Johannes Keferböck, pensif, déclare : "Tu dois t'imaginer : Chez Ilka, après la douche chaude et le thé, on n'a toujours mesuré que 32 degrés de température corporelle. Je suis vraiment content que cette histoire se soit finalement terminée de manière aussi bénigne. Je ne voudrais pas revivre une telle situation".

Ce qui est encore important pour Johannes Keferböck : "Sur Internet, on fait diverses plaisanteries sur notre accident - c'est d'ailleurs assez drôle jusqu'à un certain point - sauf que c'était vraiment une question de vie ou de mort, il s'en est fallu de peu - et on ne plaisante pas avec ça".

Une vidéo de l'accident est déjà partagée sur la plateforme youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=O-42Ci0d4v8