Drammatici secondi nell'acqua gelida e ghiacciata

Il salvataggio arriva all'ultimo secondo...

I piloti di rally sperimentano molte cose nel corso della loro carriera: chiunque sfrecci nella foresta a 180 chilometri all'ora, voli sulle cime delle colline o brilli sulle strade ghiacciate di neve, prima o poi avrà il famoso incidente. Da un testacoda ad alta velocità a un cappottamento: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta solo di un momento di shock, che si trasforma presto in un secondo assegno a causa della deformazione a freddo dell'attrezzo e della sua riparazione.

Ma quello che Johannes Keferböck e Ilka Minor hanno dovuto sperimentare sul palcoscenico del rally di gennaio di quest'anno è qualcosa che i due fanatici di rally di lunga data condividono con pochissimi colleghi. Vengono in mente il campione del mondo estone Ott Tänak e il suo copilota Raigo Mölder, che si sono schiantati con la loro Ford in un lago al Rally del Messico 2017 e sono riusciti a salvarsi all'ultimo secondo. L'incidente di Keferböck/Minor è molto simile. Nel loro caso, si trattava di un laghetto dei vigili del fuoco, ma invece delle temperature estive del Messico, le condizioni a Freistadt erano invernali e l'acqua era gelida. Un incubo...

Johannes Keferböck, che fortunatamente è uscito illeso dall'incidente, così come la sua copilota Ilka Minor, racconta come è iniziata l'avventura dello Jännerrallye 2024 per l'eroe locale: "Fondamentalmente è andato tutto bene, avevamo un buon feeling, le cose sono andate molto bene nelle due tappe dell'Arena Lasberg. Sabato, la nostra scelta di pneumatici è stata a volte un po' troppo aggressiva. Nella prima Arena Königswiesen, ad esempio, eravamo su pneumatici slick sulla pista innevata - era chiaro che dovevamo guidare con molta più attenzione".

La squadra ha iniziato l'ultima domenica all'ottavo posto in classifica generale, con Johannes Keferböck in testa al Trofeo ORM per piloti di 50 anni e oltre con circa due minuti di vantaggio su Kris Rosenberger. E: durante la notte è arrivata la neve, che non solo ha fatto sorridere Johannes: "Siamo riusciti a fare subito dei buoni tempi, anche se non avevamo tracce sulla neve a causa della nostra posizione di partenza. Ero molto motivato e volevo davvero spingere per il quinto o sesto posto, almeno questo era il nostro piano. Stavamo andando bene anche con gli intertempi sulla SS15".

Secondi drammatici: "Ilka non è uscito subito".

Ma poi è successo l'incredibile sulla SS15 Sandl-St. Oswald: "Stavamo viaggiando un po' troppo velocemente in una curva". La Skoda Fabia RS Rally2 verde e nera è diventata incontrollabile e ha sbandato direttamente nel laghetto della stazione dei pompieri. L'auto affonda immediatamente. Johannes vive ciò che segue come al rallentatore: "In quel momento non ti rendi conto che l'acqua ghiacciata è solo di circa cinque gradi. Stai solo cercando di gestire la situazione per te e per il tuo copilota".

Seguono secondi drammatici: "Sono riuscito ad aprire la mia portiera e ad uscire dall'auto, ma quella di Ilka non si apriva! Ilka è andata sotto e non riusciva a respirare - ho cercato di sollevare l'auto in qualche modo - per fortuna alla fine è uscita". Si può comprendere lo shock nelle sue membra quando Johannes dice: "C'è mancato davvero poco!".

Usciti dall'acqua gelida completamente zuppi, Johannes e Ilka ricevono immediatamente un aiuto: "La famiglia Hochacker del posto ci ha offerto la possibilità di fare una doccia calda nella loro casa e di riscaldarci con una tazza di tè - vorrei ringraziarla molto a nome di Ilka".

Mentre l'auto viene recuperata, un pensieroso Johannes Keferböck dice: "Dovete immaginarlo: La temperatura corporea di Ilka era ancora di soli 32 gradi dopo la doccia calda e il tè. Sono davvero contento che alla fine sia finita in modo così leggero. Non voglio vivere di nuovo un'esperienza simile".

Cos'altro è importante per Johannes Keferböck: "Su Internet si fanno diverse battute sul nostro incidente - in un certo senso è divertente - ma era davvero una questione di vita o di morte, era molto vicino - e non si scherza su questo".

Un video dell'incidente è già stato condiviso sulla piattaforma youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=O-42Ci0d4v8