Segundos dramáticos na água gelada

O salvamento chega no último segundo...

Os pilotos de ralis passam por muitas experiências ao longo da sua carreira - qualquer pessoa que acelere pela floresta a 180 quilómetros por hora, voe por cima de colinas ou brilhe em estradas de neve gelada terá o famoso acidente em algum momento. Desde um pião a alta velocidade a um capotamento - na grande maioria dos casos, é apenas um momento de choque, que rapidamente se transforma num segundo cheque devido à deformação a frio da alfaia e à sua reparação pendente.

Mas o que Johannes Keferböck e Ilka Minor tiveram de experimentar no palco do Rali de janeiro deste ano é algo que os dois loucos por ralis de longa data partilham com apenas alguns dos seus colegas. A título de exemplo, refira-se o campeão mundial da Estónia Ott Tänak e o seu copiloto Raigo Mölder, que embateram com o seu Ford num lago no Rali do México de 2017 e conseguiram escapar no último segundo. O acidente de Keferböck/Minor é muito semelhante. No caso deles, tratava-se de um lago de bombeiros, mas em vez das temperaturas de verão do México, as condições em Freistadt eram invernais e a água estava gelada. Um pesadelo...

Johannes Keferböck, que felizmente sobreviveu ileso ao acidente, tal como a sua copiloto Ilka Minor, conta como começou a aventura do Jännerrallye 2024 para o herói local: "Basicamente, tudo funcionou bem, tivemos uma boa sensação, as coisas correram muito bem nas duas etapas da Arena Lasberg. No sábado, a nossa escolha de pneus foi, por vezes, um pouco agressiva demais. Na primeira Arena Königswiesen, por exemplo, estávamos com pneus slick na pista com neve - era evidente que tínhamos de conduzir com muito mais cuidado."

A equipa começou o último domingo em oitavo lugar na classificação geral, com Johannes Keferböck a liderar o Troféu ORM para pilotos com 50 anos ou mais, com cerca de dois minutos de vantagem sobre Kris Rosenberger. E: a neve apareceu durante a noite - o que não só pôs um sorriso de satisfação na cara de Johannes: "Conseguimos fazer bons tempos logo de início, apesar de não termos tido qualquer pista na neve devido à nossa posição de partida. Estava totalmente motivado e queria tentar chegar ao quinto ou sexto lugar - pelo menos era esse o nosso plano. Também estávamos a ir bem com os nossos tempos parciais na SS15."

Segundos dramáticos: "Ilka não saiu logo de seguida"

Mas depois o inacreditável aconteceu na SS15 Sandl-St. Oswald: "Estávamos a ir um pouco depressa demais numa curva." O Skoda Fabia RS Rally2 verde e preto ficou incontrolável e derrapou diretamente para um lago do quartel dos bombeiros. O carro afunda-se imediatamente. Johannes vive o que se segue como se fosse em câmara lenta: "Nesse momento, não nos apercebemos que a água gelada tem apenas cerca de cinco graus. Estamos apenas a tentar gerir a situação para nós e para o nosso copiloto".

Seguem-se segundos dramáticos: "Consegui abrir a minha porta e sair do carro, mas a porta da Ilka não se abria! A Ilka afundou-se e não conseguia respirar. Tentei levantar o carro de alguma forma e, felizmente, ela conseguiu sair." É possível simpatizar com o choque nos seus membros quando Johannes diz: "Foi por pouco!"

Ao saírem da água gelada completamente encharcados, Johannes e Ilka recebem imediatamente ajuda: "A família Hochacker local ofereceu-nos a oportunidade de tomar um duche quente em sua casa e aquecermo-nos com uma chávena de chá - gostaria de agradecer muito à família em nome de Ilka".

Enquanto o carro está a ser recuperado, Johannes Keferböck, pensativo, diz: "É preciso imaginar: A temperatura corporal da Ilka ainda só estava a 32 graus depois do duche quente e do chá. Estou muito contente por ter acabado de forma tão ligeira. Não quero voltar a passar por algo do género".

O que mais é importante para Johannes Keferböck: "Estão a ser feitas várias piadas na Internet sobre o nosso acidente - até certo ponto, isso é bastante engraçado - mas era realmente uma questão de vida ou de morte, estava muito perto - e não se fazem piadas sobre isso."

Um vídeo do acidente já está a ser partilhado na plataforma youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=O-42Ci0d4v8