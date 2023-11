12 participants : Sélection Porsche Junior à Portimão

La porte d'une carrière professionnelle est grande ouverte pour un junior Porsche. Sur l'Autódromo Internacional do Algarve au Portugal, douze jeunes pilotes de course particulièrement talentueux se sont soumis à une compétition de détection de trois jours. Tous sont issus des coupes de marque Porsche du monde entier. Leur objectif : devenir le 30e junior en 26 ans d'histoire de ce programme de promotion exemplaire. Des champions du monde, des vainqueurs du classement général du Mans et des champions du DTM en sont issus.

Les douze candidats Porsche Junior invités ont un point commun : ils avaient 24 ans maximum au moment de la procédure de sélection. En même temps, ils ont fait sensation en 2023 avec la 911 GT3 Cup d'environ 375 kW (510 ch) dans l'une des plus de 30 séries de coupes de marque du constructeur de voitures de sport. Sur les 4,653 kilomètres de l'Autódromo Internacional do Algarve, ils ont trouvé des conditions idéales pour se mesurer à leurs adversaires. Dans le cadre des deux journées de conduite, ils ont bouclé un total de 820 tours sur un total de 3,841 kilomètres sur le circuit du Grand Prix portugais. Les quatre voitures de course de la Cup mises à leur disposition ont été ravitaillées exclusivement avec du carburant potentiellement presque neutre en CO2 provenant de l'installation pilote chilienne eFuels "Haru Oni". Cette installation a été créée dans le cadre d'une initiative commune de Porsche, de l'entreprise chilienne HIF Global (Highly Innovative Fuels) et de partenaires internationaux tels que Siemens Energy. Elle est exploitée par HIF Global.

"Pour nous, il est essentiel de veiller à une égalité des chances maximale", souligne Sascha Maassen. L'ancien pilote d'usine Porsche est aux côtés du pilote junior en tant que coach avant, pendant et après les week-ends de course et fait également partie du jury de sélection. "Ce sont les participants qui doivent faire la différence, pas les conditions extérieures. Nous assumons cette responsabilité avec beaucoup de soin, par exemple en compensant autant que possible les avantages et les inconvénients liés au poids. Certes, des temps au tour rapides et une performance aussi parfaite que possible avec la 911 GT3 Cup sur le circuit jouent un rôle important. Mais nous regardons aussi comment les candidats se comportent en dehors de cela : Comment ils travaillent avec les ingénieurs, quels sont leurs retours sur la voiture, s'ils sont capables d'apprendre et de motiver une équipe. Un junior Porsche apparaît automatiquement comme un représentant de la marque. Il doit savoir gérer les tâches médiatiques et être capable de se développer mentalement. Au final, c'est le package global que nous proposent les talents qui fait la différence".

La participation à la Porsche-Junior-Sichtung compte pour les douze candidats parmi les étapes les plus importantes de leur jeune carrière dans le sport automobile : en plus d'un soutien pouvant aller jusqu'à 225.000 euros, le gagnant peut avant tout se réjouir de l'encadrement global de Porsche Motorsport. Cette aide prend en compte tous les aspects importants d'une carrière professionnelle et a permis par le passé à de nombreux jeunes Porsche d'obtenir le statut de pilote d'usine. Comme ses prédécesseurs, le nouveau junior aura droit à une saison divertissante. Elle comprendra en 2024 les huit courses de la Porsche Mobil 1 Supercup dans le cadre des courses européennes de Formule 1 et, idéalement, la participation à l'une des Porsche Carrera Cup régionales. A cela s'ajoutent des entraînements mentaux, des séminaires pour les médias, des rendez-vous RP et d'autres activités de marketing. Des médecins du sport accompagnent également le jeune pilote.

Callum Hedge, 19 ans, a déjà remporté un prix non officiel avant le début de la sélection des pilotes : celui du plus long voyage. Cette année, le Néo-Zélandais a remporté la Porsche Carrera Cup Australie ainsi que la Formula Regional Americas. Il s'est également classé deuxième de la Formula Regional Oceania. Riley Dickinson a lui aussi effectué un long vol intercontinental : cet Américain de 21 ans, originaire d'Austin, la capitale du Texas, s'est imposé dans la Carrera Cup d'Amérique du Nord. Valters Zviedris est arrivé au Portugal en provenance de Lettonie. Le jeune homme de 22 ans a remporté le Porsche Sprint Challenge Europe du Nord.

Aldo Festante (23 ans) s'est quant à lui présenté pour la Carrera Cup Italie. Lors du shootout junior, le Suédois Hampus Ericsson, âgé aujourd'hui de 21 ans, a porté haut les couleurs de la Carrera Cup Scandinavie pour la deuxième fois. Adam Smalley, vainqueur de la Carrera Cup Grande-Bretagne, s'est réjoui de son billet pour l'Algarve. Le jeune homme de 22 ans a en outre terminé troisième du Porsche Sprint Challenge Europe du Sud au cours de la saison encore en cours. Johannes Kapfinger a été nommé par Porsche Suisse SA. Ce nouveau venu dans le sport automobile, âgé de 20 ans et originaire de Passau, a remporté la GT3 Cup du Porsche Sprint Challenge Suisse. Quant à Alessandro Ghiretti, il a été envoyé par la Carrera Cup France, qu'il a terminée à la deuxième place. Parallèlement, le jeune homme de 21 ans s'est vu décerner le titre de meilleur rookie de la Porsche Mobil 1 Supercup.

La délégation de loin la plus importante, avec pas moins de quatre pilotes, venait des Pays-Bas. Dirk Schouten (22 ans) a pris le départ pour la Carrera Cup Benelux. Robert de Haan, âgé de 17 ans seulement, l'a remportée, tout comme le Porsche Sprint Challenge Europe du Sud, tandis qu'il s'est imposé comme le deuxième meilleur rookie de la Carrera Cup Grande-Bretagne. Morris Schuring (18 ans) s'est classé cinquième en Carrera Cup Allemagne en 2023 et a terminé quatrième en Supercup. Il a déjà fêté des victoires en course dans les deux séries. Il en va de même pour son compatriote Loek Hartog : Ce jeune homme de 21 ans, long comme le bras, a remporté quatre courses en Carrera Cup allemande et une en Supercup. Pour lui, c'était la deuxième participation au stage de détection de Porsche Motorsport.

Le programme junior de Porsche remonte à la saison 1997. Depuis, ce programme de promotion couronné de succès a donné des ailes à la carrière de 29 pilotes de course. L'actuel ambassadeur de la marque Porsche, Timo Bernhard (Porsche Junior de 2000 à 2001), Marc Lieb (2000 à 2002) et Earl Bamber (2014) ont particulièrement marqué les esprits : Tous trois ont remporté au moins une fois la légendaire course des 24 heures du Mans avec la Porsche 919 Hybrid ainsi que des titres dans le championnat du monde d'endurance de la FIA. L'Autrichien Thomas Preining, junior de 2017 à 2018, a été couronné cette année le premier champion DTM de l'histoire de Porsche au volant de la nouvelle 911 GT3 R. Laurin Heinrich, de Würzburg, a remporté la Carrera Cup Deutschland lors de son année junior 2022 et a également réussi à faire le saut en DTM. Son successeur, le Danois Bastian Buus, est l'actuel champion de la Porsche Mobil 1 Supercup.

"Nous sommes très fiers du concept Porsche Junior", souligne le vainqueur du Mans et champion du monde des voitures de sport Marc Lieb, l'un des premiers participants à cette promotion des talents et aujourd'hui directeur de la communication sportive de Porsche. "C'est l'un des meilleurs programmes pour jeunes talents dans le sport automobile et il nous distingue clairement des autres constructeurs. Ce schéma a également donné un élan décisif à ma carrière et m'a ouvert la voie vers le sport automobile professionnel il y a 23 ans. Sans ce soutien, mon rêve de remporter les 24 Heures du Mans ne se serait sans doute jamais réalisé".