12 partecipanti: Avvistamento Porsche Junior a Portimão

All'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão, dodici piloti emergenti hanno partecipato al programma di scouting Porsche Junior. Il costruttore di Zuffenhausen sta cercando il nuovo Porsche Junior per la stagione 2024.

La porta di una carriera professionale è spalancata per un Porsche Junior. All'Autódromo Internacional do Algarve in Portogallo, dodici piloti emergenti particolarmente talentuosi hanno partecipato a una gara di selezione di tre giorni. Tutti provengono dai monomarca Porsche di tutto il mondo. Il loro obiettivo: diventare il 30° Junior nei 26 anni di storia di questo esemplare programma di sviluppo. Il programma ha prodotto campioni del mondo, vincitori assoluti di Le Mans e campioni del DTM.

I dodici candidati Porsche Junior invitati hanno una cosa in comune: non avevano più di 24 anni al momento del processo di selezione. Allo stesso tempo, hanno fatto scalpore nel 2023 con la 911 GT3 Cup da circa 375 kW (510 PS) in una delle oltre 30 serie di coppe monomarca del produttore di auto sportive. Sui 4,653 chilometri dell'Autódromo Internacional do Algarve, hanno trovato le condizioni ideali per competere con i loro rivali. Durante le due giornate di guida, hanno completato un totale di 820 giri per un totale di 3.841 chilometri sul circuito del Gran Premio del Portogallo. Le quattro auto da corsa della Cup a loro disposizione sono state alimentate esclusivamente con carburante potenzialmente quasi a zero emissioni di CO2 proveniente dall'impianto pilota cileno eFuels "Haru Oni". L'impianto è il risultato di un'iniziativa congiunta tra Porsche, l'azienda cilena HIF Global (Highly Innovative Fuels) e partner internazionali come Siemens Energy. È gestito da HIF Global.

"Per noi è importante garantire le maggiori opportunità possibili", sottolinea Sascha Maassen. L'ex pilota ufficiale Porsche affianca i giovani piloti come allenatore prima, durante e dopo i weekend di gara e fa anche parte della commissione di selezione. "I partecipanti devono fare la differenza, non le condizioni esterne. Ci preoccupiamo di adempiere a questa responsabilità, ad esempio bilanciando il più possibile i vantaggi e gli svantaggi del peso. I tempi sul giro e le prestazioni impeccabili della 911 GT3 Cup in pista giocano certamente un ruolo importante. Allo stesso tempo, però, guardiamo anche a come si comportano i candidati al di là di questo: Come lavorano con gli ingegneri, che feedback danno sulla vettura, se sono in grado di imparare e di motivare un team. Un Porsche Junior agisce automaticamente come rappresentante del marchio. Deve essere in grado di affrontare compiti mediatici ed essere mentalmente in grado di svilupparsi. Alla fine, è il pacchetto complessivo che il talento ci offre a fare la differenza".

Per i dodici candidati, partecipare al processo di selezione di Porsche Junior è una delle pietre miliari più importanti nella loro giovane carriera nel mondo dell'automobilismo: oltre a un sostegno per un totale di 225.000 euro, il vincitore può contare su un'assistenza completa da parte di Porsche Motorsport. Il programma di supporto copre tutti gli aspetti rilevanti di una carriera professionale e in passato ha aiutato numerosi junior Porsche a raggiungere lo status di pilota professionista. Come i suoi predecessori, il nuovo junior ha davanti a sé una stagione divertente. Nel 2024, comprende le otto gare della Porsche Mobil 1 Supercup nell'ambito delle gare europee di Formula 1 e, idealmente, la partecipazione a una delle Porsche Carrera Cup regionali. Sono previste anche sessioni di mental training, seminari per i media, appuntamenti con le pubbliche relazioni e altre attività di marketing. Anche i medici sportivi accompagnano il giovane pilota.

Il diciannovenne Callum Hedge era già in grado di rivendicare un premio non ufficiale prima dell'inizio della degustazione dei piloti: il premio per il viaggio più lungo. Quest'anno il neozelandese ha vinto la Porsche Carrera Cup Australia e la Formula Regional Americas. Si è inoltre classificato secondo nella Formula Regional Oceania. Anche Riley Dickinson ha affrontato un volo intercontinentale più lungo: il ventunenne americano, originario della capitale texana Austin, è riuscito a prevalere nella Carrera Cup North America. Valters Zviedris si è recato in Portogallo dalla Lettonia. Il 22enne ha vinto il Porsche Sprint Challenge Northern Europe.

Aldo Festante (23) ha gareggiato per la Carrera Cup Italia. I colori della Carrera Cup Scandinavia sono stati tenuti alti per la seconda volta nello Junior Shootout dal ventunenne svedese Hampus Ericsson. Adam Smalley, vincitore della Carrera Cup Gran Bretagna, è stato felice del suo biglietto per l'Algarve. Il 22enne si è anche classificato terzo nel Porsche Sprint Challenge Southern Europe nella stagione in corso. Johannes Kapfinger ha ricevuto una nomination da Porsche Schweiz AG. Il ventenne di Passau ha vinto la GT3 Cup del Porsche Sprint Challenge Suisse. Alessandro Ghiretti, invece, è stato inviato dalla Carrera Cup France, dove si è classificato al secondo posto. Allo stesso tempo, il 21enne è stato incoronato miglior esordiente nella Porsche Mobil 1 Supercup.

La delegazione di gran lunga più numerosa, composta da quattro piloti, proveniva dai Paesi Bassi. Dirk Schouten (22) ha partecipato alla Carrera Cup Benelux. Il diciassettenne Robert de Haan ha vinto questa e il Porsche Sprint Challenge Southern Europe, mentre è stato il secondo miglior esordiente nella Carrera Cup Great Britain. Morris Schuring (18 anni) è arrivato quinto nella Carrera Cup Germania 2023 e quarto nella Supercup. Ha già festeggiato le vittorie in entrambe le serie. Lo stesso vale per il suo connazionale Loek Hartog: Il ventunenne alto come un albero ha vinto quattro gare nella Carrera Cup tedesca e una nella Supercup. Questa è stata la sua seconda partecipazione al programma di selezione di Porsche Motorsport.

Il programma junior di Porsche risale alla stagione 1997. Da allora, il programma di supporto di successo ha dato impulso alla carriera di 29 piloti. L'attuale ambasciatore del marchio Porsche Timo Bernhard (Porsche Junior dal 2000 al 2001), Marc Lieb (dal 2000 al 2002) e Earl Bamber (2014) hanno dato un contributo speciale al programma: Tutti e tre hanno vinto almeno una volta la leggendaria 24 Ore di Le Mans con la Porsche 919 Hybrid, oltre a titoli nel FIA World Endurance Championship. L'austriaco Thomas Preining, Junior dal 2017 al 2018, è stato incoronato quest'anno primo campione DTM nella storia di Porsche con la nuova 911 GT3 R. Laurin Heinrich di Würzburg ha vinto la Carrera Cup Germany nel suo anno da Junior 2022 e ha fatto il salto nel DTM. Il suo successore, il danese Bastian Buus, è l'attuale campione della Porsche Mobil 1 Supercup.

"Siamo molto orgogliosi del concetto di Porsche Junior", sottolinea il vincitore di Le Mans e campione del mondo di auto sportive Marc Lieb, uno dei primi partecipanti a questo programma di promozione dei talenti e ora responsabile della comunicazione sportiva di Porsche. "È uno dei migliori programmi junior nel motorsport e ci distingue chiaramente dagli altri produttori. Questo programma ha dato un impulso decisivo alla mia carriera e mi ha aperto la strada verso il motorsport professionale 23 anni fa. Senza questo sostegno, il mio sogno di vincere la 24 Ore di Le Mans probabilmente non si sarebbe mai realizzato".