12 participantes: Porsche Junior Sighting em Portimão

No Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, doze jovens pilotos participaram no programa de prospeção da Porsche Junior. O construtor de Zuffenhausen está à procura do novo Porsche Junior para a época de 2024.

A porta para uma carreira profissional está aberta para um Porsche Junior. No Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, doze pilotos de corrida particularmente talentosos participaram numa competição de seleção de três dias. Todos eles provêm das taças mundiais de monomarca da Porsche. O seu objetivo: tornarem-se o 30º Júnior nos 26 anos de história deste programa de desenvolvimento exemplar. O programa produziu campeões mundiais, vencedores da geral de Le Mans e campeões do DTM.

Os doze candidatos Porsche Junior convidados têm uma coisa em comum: não tinham mais de 24 anos na altura do processo de seleção. Ao mesmo tempo, causaram uma grande agitação em 2023 com o 911 GT3 Cup de cerca de 375 kW (510 cv) numa das mais de 30 séries cup do fabricante de automóveis desportivos. No Autódromo Internacional do Algarve, com 4,653 quilómetros, encontraram as condições ideais para competir com os seus rivais. Durante os dois dias de condução, completaram um total de 820 voltas num total de 3,841 quilómetros no circuito do Grande Prémio de Portugal. Os quatro carros de corrida Cup que tinham à sua disposição foram abastecidos exclusivamente com combustível potencialmente quase neutro em termos de CO2 proveniente da fábrica piloto chilena de eFuels "Haru Oni". A fábrica é o resultado de uma iniciativa conjunta entre a Porsche, a empresa chilena HIF Global (Highly Innovative Fuels) e parceiros internacionais como a Siemens Energy. É operada pela HIF Global.

"Para nós, é importante garantir a maior igualdade de oportunidades possível", sublinha Sascha Maassen. O antigo piloto da Porsche apoia os jovens pilotos como treinador antes, durante e após os fins-de-semana de corrida e também faz parte do painel de seleção. "Os participantes devem fazer a diferença, não as condições externas. Temos o maior cuidado em cumprir esta responsabilidade, por exemplo, equilibrando tanto quanto possível as vantagens e desvantagens do peso. Os tempos de volta rápidos e o desempenho impecável do 911 GT3 Cup em pista desempenham certamente um papel importante. Mas, ao mesmo tempo, também analisamos o comportamento dos candidatos para além disso: Como trabalham com os engenheiros, que feedback dão sobre o carro, se são capazes de aprender e de motivar uma equipa. Um Porsche Junior actua automaticamente como um representante da marca. Tem de ser capaz de lidar com tarefas mediáticas e ser mentalmente capaz de se desenvolver. No final, é o pacote global que o talento nos oferece que faz a diferença".

Para os doze candidatos, a participação no processo de seleção Porsche Junior é um dos marcos mais importantes nas suas jovens carreiras no desporto automóvel: para além de um apoio total de até 225.000 euros, o vencedor pode contar com um apoio abrangente da Porsche Motorsport. O programa de apoio abrange todos os aspectos relevantes de uma carreira profissional e ajudou numerosos juniores da Porsche a alcançar o estatuto de piloto de competição no passado. Tal como os seus antecessores, o novo júnior tem pela frente uma temporada divertida. Em 2024, inclui as oito corridas da Porsche Mobil 1 Supercup no âmbito das corridas europeias de Fórmula 1 e, idealmente, a participação numa das Porsche Carrera Cups regionais. Haverá também sessões de treino mental, seminários para os meios de comunicação social, reuniões de relações públicas e outras actividades de marketing. Os médicos desportivos também acompanham o jovem piloto.

O jovem Callum Hedge, de 19 anos, já tinha conseguido reclamar um prémio não oficial antes do início da prova dos pilotos: o prémio para a viagem mais longa. Este ano, o neozelandês venceu a Porsche Carrera Cup Australia, bem como a Formula Regional Americas. Também terminou em segundo lugar na Formula Regional Oceania. Riley Dickinson também efectuou um voo intercontinental mais longo: o americano de 21 anos, de Austin, perto da capital do Texas, conseguiu vencer a Carrera Cup North America. Valters Zviedris viajou da Letónia para Portugal. O jovem de 22 anos venceu o Porsche Sprint Challenge Northern Europe.

Aldo Festante (23) competiu na Carrera Cup Itália. As cores da Carrera Cup Scandinavia foram erguidas pela segunda vez no Junior Shootout pelo sueco Hampus Ericsson, de 21 anos. Como vencedor da Carrera Cup Grã-Bretanha, Adam Smalley ficou muito satisfeito com o seu bilhete para o Algarve. O jovem de 22 anos também terminou em terceiro lugar no Porsche Sprint Challenge Southern Europe na época atual. Johannes Kapfinger recebeu uma nomeação da Porsche Schweiz AG. O recém-chegado ao desporto automóvel de Passau, de 20 anos, venceu a GT3 Cup do Porsche Sprint Challenge Suisse. Alessandro Ghiretti, por outro lado, foi enviado da Carrera Cup France, onde terminou em segundo lugar. Ao mesmo tempo, o jovem de 21 anos foi coroado como o melhor estreante na Porsche Mobil 1 Supercup.

De longe, a maior delegação de quatro pilotos veio dos Países Baixos. Dirk Schouten (22 anos) alinhava na Carrera Cup Benelux. Robert de Haan, de 17 anos, venceu esta prova, bem como o Porsche Sprint Challenge Southern Europe, e foi o segundo melhor estreante na Carrera Cup Great Britain. Morris Schuring (18 anos) terminou em quinto lugar na Carrera Cup Alemanha 2023 e em quarto na Supercup. Ele já comemorou vitórias em corridas em ambas as séries. O mesmo se aplica ao seu compatriota Loek Hartog: O jovem de 21 anos venceu quatro corridas na Taça da Alemanha Carrera e uma na Supercup. Esta foi a sua segunda participação no programa de seleção da Porsche Motorsport.

O programa júnior da Porsche remonta à época de 1997. Desde então, o bem sucedido programa de apoio impulsionou as carreiras de 29 pilotos de competição. O atual embaixador da marca Porsche, Timo Bernhard (Porsche Junior de 2000 a 2001), Marc Lieb (2000 a 2002) e Earl Bamber (2014) deram um contributo especial para o programa: Os três venceram as lendárias 24 Horas de Le Mans pelo menos uma vez com o Porsche 919 Hybrid, bem como títulos no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. O austríaco Thomas Preining, Junior de 2017 a 2018, foi coroado o primeiro campeão do DTM na história da Porsche este ano com o novo 911 GT3 R. Laurin Heinrich, de Würzburg, venceu a Carrera Cup Germany no seu ano de júnior em 2022 e também deu o salto para o DTM. O seu sucessor, Bastian Buus, da Dinamarca, é o atual campeão da Porsche Mobil 1 Supercup.

"Estamos muito orgulhosos do conceito Porsche Junior", sublinha o vencedor de Le Mans e campeão do mundo de carros desportivos Marc Lieb, um dos primeiros participantes neste programa de promoção de talentos e agora Diretor de Comunicação Desportiva da Porsche. "É um dos melhores programas de juniores no desporto automóvel e distingue-nos claramente dos outros construtores. Este programa também deu um impulso decisivo à minha carreira e preparou o meu caminho para o desporto automóvel profissional há 23 anos. Sem este apoio, o meu sonho de ganhar as 24 Horas de Le Mans provavelmente nunca se teria tornado realidade."