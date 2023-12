Alessandro Ghiretti es el nuevo Porsche Junior 2024

El francés Alessandro Ghiretti será el nuevo Porsche Junior en el exitoso programa junior de Porsche Motorsport en 2024. El piloto de 21 años se impuso a otros once candidatos en un exhaustivo proceso de selección celebrado en Portimão (Portugal) a mediados de noviembre. Ghiretti es el actual campeón debutante de la Porsche Mobil 1 Supercup. En la próxima temporada, aspira al título de campeón al volante del Porsche 911 GT3 Cup en la prestigiosa copa monomarca, que compite como parte de la Fórmula 1.

Además del campeonato de novatos en la Supercup, Alessandro Ghiretti también logró el segundo puesto en la general de la Porsche Carrera Cup France la temporada pasada. El francés hizo un uso óptimo de su talento y experiencia previa al volante del Porsche 911 GT3 Cup de aproximadamente 375 kW (510 CV) durante la prueba en el circuito del Gran Premio del Algarve portugués. Y no sólo eso: el joven de Montauban, en el sur de Francia, también impresionó en su interacción con los ingenieros, durante el trabajo con los medios y en las pruebas de aptitud física.

"Como siempre, la decisión no fue fácil para nosotros. Los doce candidatos eran todos extremadamente fuertes", subraya Thomas Laudenbach, Jefe de Motorsport. "Y eso que la evaluación tuvo lugar en un circuito de carreras: La selección del nuevo junior va más allá del talento deportivo y la habilidad al volante. Exigimos mucho más de un piloto de carreras profesional que simplemente pisar el acelerador, frenar tarde y llegar a la línea de carrera. Como siempre, se trata del paquete completo. En este sentido, Alessandro nos ha convencido absolutamente. Estoy seguro de que veremos grandes carreras suyas en 2024. Tiene la oportunidad de convertirse en un piloto completo, tal y como han demostrado los anteriores Porsche Juniors."

Alessandro Ghiretti nació con pasión por el automovilismo: Su padre Alain corrió él mismo numerosas carreras en coches de fórmula, su abuelo era un entusiasta del automovilismo histórico y trabajaba como mecánico en esa escena en su tiempo libre. A los siete años, su familia le dio al nuevo Porsche Junior su primera experiencia con los karts. A través de la Fórmula 4, la Fórmula 3 y la Copa Le Mans, entre otras, su camino le llevó a la Porsche Carrera Cup France en 2021. Al volante del Porsche 911 GT3 Cup, el francés subrayó su talento y su capacidad de aprendizaje. Al cuarto puesto de la general en la primera temporada le siguieron un tercero y un segundo en 2022 y 2023. Ghiretti también se aseguró el título de novato en la Porsche Mobil 1 Supercup.

"Cuando sonó mi teléfono y vi que era una llamada de Porsche, rápidamente hice una captura de pantalla. Inmediatamente tuve la sensación de que tenía que capturar este momento para siempre", dice el joven, describiendo su reacción cuando Jasmin Steidle-Faas, directora del proyecto, le dio la buena noticia. "Cuando Jasmin me dijo que sería un Porsche Junior 2024, apenas me lo podía creer. Le pedí que me repitiera la frase. Es un gran sueño hecho realidad para mí. Toda nuestra familia adora la marca Porsche, y ahora yo voy a ser una pequeña parte de ella". La noticia me dejó sin palabras. Llevaba el resto del día con una sonrisa de oreja a oreja y, por supuesto, informé rápidamente a mis padres. Fue un momento inolvidable".

Como Porsche Junior, el piloto de 21 años, cuya familia vive en Marrakech (Marruecos) desde hace seis años, recibirá un programa de patrocinio de hasta 225.000 euros por sus apariciones en las carreras de la temporada 2024. Ghiretti luchará por el título en la Porsche Mobil 1 Supercup el año que viene. Al mismo tiempo, recibirá una amplia formación, apoyo y asesoramiento fuera de la cabina del piloto, por ejemplo en campos de entrenamiento y sesiones de formación para los medios de comunicación. Sascha Maassen, dos veces ganador de la categoría de Le Mans con Porsche y vencedor del prestigioso Gran Premio de Macao en 1994, estará a su disposición para entrenar al joven piloto durante toda la temporada.

"Quiero aprovechar al máximo las oportunidades que se me presenten como Porsche Junior", explica Ghiretti, que vive en un pequeño piso en la ciudad de Marsella, al sur de Francia. "Quiero aprender todo lo posible y poner en práctica todo lo que me dé Sascha muy rápidamente. Estoy increíblemente orgulloso de poder unirme a la lista de pilotos de renombre que han surgido del programa de apoyo de Porsche. Sé que tengo una oportunidad única: Quiero aprovecharla al máximo".

El modelo de éxito de los Porsche Juniors

Como nuevo Porsche Junior, Ghiretti se une a una serie de pilotos de automovilismo de gran éxito. El renombrado y consistente programa junior de Porsche Motorsport ha sido un trampolín importante y sostenible para jóvenes talentos desde 1997. Los pilotos que han sido patrocinados hasta la fecha han tenido un impacto significativo en el automovilismo. Los pilotos han logrado diez victorias generales y más de 50 victorias de clase en las principales carreras de resistencia de Le Mans, Daytona y Sebring. A esto hay que añadir 17 primeros puestos en la clasificación general de las 24 horas de Nürburgring y 20 títulos en las American Le Mans Series (ALMS). Lo bien preparados que están los pilotos para una carrera a largo plazo como parte del programa de apoyo de Porsche queda demostrado por el hecho de que casi todos los antiguos juniors siguen activos en el automovilismo hoy en día en diversas funciones. Muchos de ellos siguen estrechamente vinculados a la marca: como pilotos de fábrica, embajadores de la marca o en otros departamentos de Porsche.

Los Porsche Juniors de 1997 a 2024

Matthias Wolf (†) (1997)

Dirk Müller (1997 - 1998)

Marc Basseng (1997 - 1999)

Lucas Luhr (1999)

Timo Bernhard (1999 - 2001)

Marc Lieb (2000 - 2002)

Mike Rockenfeller (2002 - 2004)

Patrick Long (2003)

Christian Mamerow (2004)

Lance David Arnold (2005 - 2007)

Jan Seyffarth (2005 - 2006)

Martin Ragginger (2007 - 2009)

Marco Holzer (2008 - 2009)

Klaus Bachler (2012 - 2014)

Michael Christensen (2012 - 2013)

Alex Riberas (2013 - 2014)

Connor De Philippi (2013 - 2015)

Jean-Karl Vernay (2013)

Sven Müller (2014 - 2016)

Earl Bamber (2014)

Matteo Cairoli (2015 - 2016)

Dennis Olsen (2016 - 2017)

Mathieu Jaminet (2016)

Matt Campbell (2017)

Thomas Preining (2017 - 2018)

Julien Andlauer (2018 - 2019)

Jaxon Evans (2019 - 2020)

Ayhancan Güven (2020 - 2021)

Laurin Heinrich (2022)

Bastian Buus (2023)

Alessandro Ghiretti (2024)