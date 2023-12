Alessandro Ghiretti est le nouveau Porsche Junior 2024

Le Français Alessandro Ghiretti sera le nouveau Porsche Junior en 2024 dans le cadre de la promotion des jeunes talents de Porsche Motorsport, qui connaît un grand succès. Le jeune homme de 21 ans s'est imposé face à onze autres candidats lors d'une vaste sélection organisée mi-novembre à Portimão, au Portugal. Ghiretti est l'actuel champion rookie de la Porsche Mobil 1 Supercup. La saison prochaine, au volant de la Porsche 911 GT3 Cup, il visera le titre de champion dans cette prestigieuse coupe de marque qui se déroule dans le cadre de la Formule 1.

La saison dernière, Alessandro Ghiretti s'est classé deuxième au classement général de la Porsche Carrera Cup France, en plus de son titre de champion rookie en Supercup. Le Français a su mettre à profit son talent et son expérience au volant de la Porsche 911 GT3 Cup d'environ 375 kW (510 ch) lors de la reconnaissance sur le circuit du Grand Prix de l'Algarve portugais. Et ce n'est pas tout : le jeune pilote de Montauban, dans le sud de la France, a également convaincu lors de l'interaction avec les ingénieurs, des relations avec les médias et des tests de condition physique.

"Comme toujours, la décision n'a pas été facile à prendre. Les douze candidats étaient tous très forts", souligne Thomas Laudenbach, directeur du sport automobile. "Même si la sélection a eu lieu sur un circuit : La sélection du nouveau junior ne se résume pas à un talent sportif et à des compétences de conduite. Nous exigeons d'un pilote de course professionnel bien plus que d'accélérer, de freiner tardivement et de suivre la ligne idéale. Comme toujours, il s'agit d'un ensemble. Dans cette optique, Alessandro nous a absolument convaincus. Je suis sûr que nous verrons de grandes courses de sa part en 2024. Il a la chance de devenir un pilote complet, comme les précédents juniors Porsche l'ont montré".

Alessandro Ghiretti a reçu la passion du sport automobile dès le berceau : Son père Alain a lui-même participé à de nombreuses courses de voitures de formule, son grand-père était passionné par le sport automobile historique et travaillait dans ce milieu comme mécanicien pendant son temps libre. Sa famille a permis au nouveau junior Porsche de faire ses premières armes en karting dès l'âge de sept ans. Après la Formule 4, la Formule 3 et, entre autres, la Le Mans Cup, son chemin l'a mené en 2021 à la Porsche Carrera Cup France. Au volant de la Porsche 911 GT3 Cup, le Français a démontré son talent et sa capacité d'apprentissage. Après une quatrième place au classement général lors de la première saison, il s'est classé troisième et deuxième en 2022 et 2023. De plus, Ghiretti s'est assuré le titre de rookie en Porsche Mobil 1 Supercup.

"Quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu qu'il s'agissait d'un appel de Porsche, j'ai d'abord fait une rapide capture d'écran. J'ai tout de suite eu le sentiment de devoir immortaliser ce moment pour toujours", explique le jeune pilote pour décrire sa réaction lorsque Jasmin Steidle-Faas, chef de projet, lui a annoncé la bonne nouvelle. "Quand Jasmin m'a annoncé que je serais Porsche Junior 2024, j'ai eu du mal à y croire. Je lui ai demandé de répéter cette phrase une fois de plus. Pour moi, c'est un très grand rêve qui se réalise. Toute notre famille aime la marque Porsche - et je vais maintenant en faire une petite partie. La nouvelle m'a bouleversé et m'a laissé sans voix. J'ai eu un grand sourire tout le reste de la journée et j'ai bien sûr rapidement informé mes parents. C'était un moment pour l'éternité".

Le jeune homme de 21 ans, dont la famille vit depuis six ans à Marrakech, au Maroc, bénéficie en tant que junior Porsche d'un programme de soutien pouvant aller jusqu'à 225.000 euros pour ses participations aux courses de la saison 2024. L'année prochaine, Ghiretti partira notamment à la conquête du titre en Porsche Mobil 1 Supercup. Parallèlement, une formation, un encadrement et des conseils complets sont dispensés en dehors du cockpit, par exemple lors de camps d'entraînement et de formations aux médias. Sascha Maassen, deux fois vainqueur de la catégorie Le Mans avec Porsche et vainqueur du prestigieux Grand Prix de Macao en 1994, sera aux côtés du jeune pilote en tant que coach tout au long de la saison.

"Je veux tirer le maximum absolu des possibilités qui me sont offertes en tant que junior Porsche", explique Ghiretti, qui vit dans un petit appartement de la grande ville de Marseille, dans le sud de la France. "Je veux apprendre le plus possible et mettre en pratique très rapidement tout ce que Sascha me transmet. Je suis extrêmement fier de pouvoir rejoindre la liste des pilotes de haut niveau de renom qui sont issus du programme de soutien de Porsche. Je sais qu'une opportunité unique s'offre à moi : Je veux la saisir au maximum !"

Le modèle de réussite des juniors Porsche

En tant que nouveau Porsche-Junior, Ghiretti s'inscrit dans une lignée de sportifs automobiles extrêmement performants. Depuis 1997, le programme de jeunes talents renommé et conséquent de Porsche Motorsport est un tremplin important et durable pour les talents. Les pilotes soutenus jusqu'à présent ont clairement marqué le sport automobile. Les pilotes cumulent dix victoires au classement général et plus de 50 victoires de classe lors des grandes classiques d'endurance au Mans, à Daytona et à Sebring. À cela s'ajoutent 17 premières places au classement général des 24 heures du Nürburgring et 20 titres dans l'American Le Mans Series (ALMS). Le fait que presque tous les anciens juniors soient encore actifs aujourd'hui dans le sport automobile à différents postes prouve à quel point les pilotes sont bien préparés à une carrière à long terme dans le cadre du programme de promotion Porsche. Nombre d'entre eux sont encore aujourd'hui étroitement liés à la marque : en tant que pilotes d'usine, ambassadeurs de la marque ou dans d'autres départements chez Porsche.

Les juniors Porsche de 1997 à 2024

Matthias Wolf (†) (1997)

Dirk Müller (1997 - 1998)

Marc Basseng (1997 - 1999)

Lucas Luhr (1999)

Timo Bernhard (1999 - 2001)

Marc Lieb (2000 - 2002)

Mike Rockenfeller (2002 - 2004)

Patrick Long (2003)

Christian Mamerow (2004)

Lance David Arnold (2005 - 2007)

Jan Seyffarth (2005 - 2006)

Martin Ragginger (2007 - 2009)

Marco Holzer (2008 - 2009)

Klaus Bachler (2012 - 2014)

Michael Christensen (2012 - 2013)

Alex Riberas (2013 - 2014)

Connor De Philippi (2013 - 2015)

Jean-Karl Vernay (2013)

Sven Müller (2014 - 2016)

Earl Bamber (2014)

Matteo Cairoli (2015 - 2016)

Dennis Olsen (2016 - 2017)

Mathieu Jaminet (2016)

Matt Campbell (2017)

Thomas Preining (2017 - 2018)

Julien Andlauer (2018 - 2019)

Jaxon Evans (2019 - 2020)

Ayhancan Güven (2020 - 2021)

Laurin Heinrich (2022)

Bastian Buus (2023)

Alessandro Ghiretti (2024)