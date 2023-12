Alessandro Ghiretti è il nuovo Porsche Junior 2024

Il nuovo Porsche Junior per il 2024 è stato scelto: Alessandro Ghiretti ha prevalso su altri undici candidati durante il lungo processo di selezione svoltosi a Portimão, in Portogallo, a metà novembre.

Il francese Alessandro Ghiretti sarà il nuovo Porsche Junior nel programma di successo di Porsche Motorsport nel 2024. Il 21enne si è imposto su altri undici candidati nel corso di un lungo processo di selezione svoltosi a Portimão, in Portogallo, a metà novembre. Ghiretti è l'attuale campione esordiente della Porsche Mobil 1 Supercup. Nella prossima stagione, punterà al titolo di campione al volante della Porsche 911 GT3 Cup nel prestigioso monomarca, che gareggia come parte della Formula 1.

Oltre al campionato esordienti nella Supercup, Alessandro Ghiretti ha ottenuto anche il secondo posto assoluto nella Porsche Carrera Cup France la scorsa stagione. Il francese ha sfruttato al meglio il suo talento e la sua precedente esperienza al volante della Porsche 911 GT3 Cup da circa 375 kW (510 CV) durante il test sul circuito del Gran Premio nell'Algarve portoghese. Non solo: il giovane di Montauban, nel sud della Francia, ha impressionato anche nell'interazione con gli ingegneri, durante il lavoro con i media e nei test di forma fisica.

"Come sempre, la decisione non è stata facile per noi. I dodici candidati erano tutti estremamente forti", sottolinea Thomas Laudenbach, Responsabile Motorsport. "Anche se la valutazione si è svolta su una pista da corsa: La selezione del nuovo junior va oltre il talento sportivo e l'abilità di guida. Da un pilota professionista pretendiamo molto di più che schiacciare il piede sull'acceleratore, frenare in ritardo e colpire la linea di corsa. Come sempre, si tratta di un pacchetto completo. In questo senso, Alessandro ci ha assolutamente convinto. Sono sicuro che nel 2024 vedremo grandi gare da parte sua. Ha la possibilità di diventare un pilota completo, proprio come hanno dimostrato i precedenti Porsche Junior".

Alessandro Ghiretti è nato con la passione per il motorsport: Suo padre Alain ha guidato lui stesso numerose gare di auto di formula, suo nonno era entusiasta del motorsport storico e nel tempo libero lavorava come meccanico in quell'ambiente. La sua famiglia ha fatto fare al nuovo junior Porsche la prima esperienza di karting all'età di sette anni. Attraverso la Formula 4, la Formula 3 e la Le Mans Cup, tra le altre, il suo percorso lo ha portato alla Porsche Carrera Cup France nel 2021. Al volante della Porsche 911 GT3 Cup, il francese ha sottolineato il suo talento e la sua capacità di apprendimento. Il quarto posto assoluto nella prima stagione è stato seguito dal terzo e dal secondo posto nel 2022 e nel 2023. Ghiretti si è anche assicurato il titolo di rookie nella Porsche Mobil 1 Supercup.

"Quando il mio telefono ha squillato e ho visto che si trattava di una chiamata da Porsche, ho subito fatto uno screenshot. Ho avuto subito la sensazione di dover immortalare questo momento per sempre", racconta il giovane, descrivendo la sua reazione quando il project manager Jasmin Steidle-Faas gli ha dato la buona notizia. "Quando Jasmin mi ha detto che sarei stato un Porsche Junior 2024, non riuscivo a crederci. Le ho chiesto di ripetere la frase. È un grande sogno che si realizza per me. Tutta la nostra famiglia ama il marchio Porsche e io ora ne sarò una piccola parte. La notizia mi ha sconvolto e lasciato senza parole. Ho avuto un grande sorriso sul viso per il resto della giornata e, naturalmente, ho subito informato i miei genitori. È stato un momento indimenticabile".

In qualità di Porsche Junior, il ventunenne, la cui famiglia vive a Marrakesh, in Marocco, da sei anni, riceverà un programma di sponsorizzazione del valore massimo di 225.000 euro per le sue partecipazioni alle gare nella stagione 2024. Ghiretti andrà a caccia di titoli nella Porsche Mobil 1 Supercup il prossimo anno. Allo stesso tempo, riceverà un'ampia formazione, supporto e consulenza lontano dall'abitacolo, ad esempio nei campi di allenamento e nelle sessioni di media training. Sascha Maassen, due volte vincitore della classe Le Mans con la Porsche e vincitore del prestigioso Gran Premio di Macao nel 1994, sarà a disposizione per allenare il giovane durante tutta la stagione.

"Voglio sfruttare al massimo le opportunità che mi vengono offerte come Porsche Junior", spiega Ghiretti, che vive in un piccolo appartamento nella città francese di Marsiglia. "Voglio imparare il più possibile e mettere in pratica tutto ciò che Sascha mi dà molto rapidamente. Sono incredibilmente orgoglioso di poter entrare a far parte dell'elenco di rinomati piloti di alto livello che sono emersi dal programma di supporto Porsche. So di avere un'opportunità unica: Voglio sfruttarla al meglio!".

Il modello di successo dei Porsche Junior

In qualità di nuovo Porsche Junior, Ghiretti si unisce a una serie di piloti di motorsport di grande successo. Dal 1997, il rinomato e costante programma junior di Porsche Motorsport è un trampolino di lancio importante e sostenibile per i giovani di talento. I piloti sponsorizzati finora hanno avuto un impatto significativo sul motorsport. I piloti hanno ottenuto dieci vittorie assolute e oltre 50 vittorie di classe nelle principali gare di durata a Le Mans, Daytona e Sebring. A ciò si aggiungono 17 primi posti nella classifica generale della 24 ore del Nürburgring e 20 titoli nell'American Le Mans Series (ALMS). La preparazione dei piloti per una carriera a lungo termine nell'ambito del programma di supporto Porsche è dimostrata dal fatto che quasi tutti gli ex juniores sono ancora oggi attivi nel motorsport in vari ruoli. Molti sono ancora oggi strettamente legati al marchio: come piloti di lavoro, ambasciatori del marchio o in altri reparti di Porsche.

Gli Juniors Porsche dal 1997 al 2024

Matthias Wolf (†) (1997)

Dirk Müller (1997 - 1998)

Marc Basseng (1997 - 1999)

Lucas Luhr (1999)

Timo Bernhard (1999 - 2001)

Marc Lieb (2000 - 2002)

Mike Rockenfeller (2002 - 2004)

Patrick Long (2003)

Christian Mamerow (2004)

Lance David Arnold (2005-2007)

Jan Seyffarth (2005 - 2006)

Martin Ragginger (2007 - 2009)

Marco Holzer (2008 - 2009)

Klaus Bachler (2012 - 2014)

Michael Christensen (2012 - 2013)

Alex Riberas (2013 - 2014)

Connor De Philippi (2013 - 2015)

Jean-Karl Vernay (2013)

Sven Müller (2014 - 2016)

Earl Bamber (2014)

Matteo Cairoli (2015 - 2016)

Dennis Olsen (2016 - 2017)

Mathieu Jaminet (2016)

Matt Campbell (2017)

Thomas Preining (2017 - 2018)

Julien Andlauer (2018 - 2019)

Jaxon Evans (2019 - 2020)

Ayhancan Güven (2020 - 2021)

Laurin Heinrich (2022)

Bastian Buus (2023)

Alessandro Ghiretti (2024)