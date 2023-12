Alessandro Ghiretti é o novo Porsche Junior 2024

O francês Alessandro Ghiretti será o novo Porsche Junior no bem sucedido programa de juniores da Porsche Motorsport em 2024. O jovem de 21 anos ficou à frente de onze outros candidatos num extenso processo de seleção realizado em Portimão, Portugal, em meados de novembro. Ghiretti é o atual campeão estreante da Porsche Mobil 1 Supercup. Na próxima época, o seu objetivo é conquistar o título de campeão ao volante do Porsche 911 GT3 Cup na prestigiada taça de uma marca, que compete como parte da Fórmula 1.

Para além do campeonato de estreantes na Supercup, Alessandro Ghiretti também alcançou o segundo lugar na classificação geral da Porsche Carrera Cup França na época passada. O francês fez uso do seu talento e experiência anterior ao volante do Porsche 911 GT3 Cup de 375 kW (510 cv) durante o teste no circuito do Grande Prémio no Algarve. E não foi só isso: o jovem de Montauban, no sul de França, também impressionou na interação com os engenheiros, durante o trabalho com os media e nos testes de condição física.

"Como sempre, a decisão não foi fácil para nós. Os doze candidatos eram todos muito fortes", sublinha Thomas Laudenbach, Diretor do Desporto Automóvel. "Apesar de a avaliação ter tido lugar numa pista de corrida: A seleção do novo júnior é mais do que talento desportivo e capacidade de condução. Exigimos muito mais de um piloto de corridas profissional do que apenas pisar o acelerador, travar tarde e atingir a linha de corrida. Como sempre, trata-se do pacote completo. Neste aspeto, o Alessandro convenceu-nos completamente. Estou certo de que veremos grandes corridas dele em 2024. Ele tem a oportunidade de se tornar num piloto completo, tal como os anteriores Porsche Juniors demonstraram".

Alessandro Ghiretti nasceu com uma paixão pelo desporto automóvel: O seu pai, Alain, conduziu ele próprio inúmeras corridas em carros de fórmula, o seu avô era um entusiasta dos desportos motorizados históricos e trabalhava como mecânico nessa área nos seus tempos livres. A sua família proporcionou ao novo Porsche júnior a sua primeira experiência de karting aos sete anos de idade. Através da Fórmula 4, da Fórmula 3 e da Le Mans Cup, entre outras, o seu percurso conduziu-o à Porsche Carrera Cup France em 2021. Ao volante do Porsche 911 GT3 Cup, o francês sublinhou o seu talento e a sua capacidade de aprendizagem. Ao quarto lugar da geral na primeira época, seguiram-se o terceiro e o segundo lugares em 2022 e 2023. Ghiretti também garantiu o título de estreante na Porsche Mobil 1 Supercup.

"Quando o meu telefone tocou e vi que era uma chamada da Porsche, tirei rapidamente uma captura de ecrã. Tive imediatamente a sensação de que tinha de captar este momento para sempre", diz o jovem, descrevendo a sua reação quando a gestora de projeto Jasmin Steidle-Faas lhe deu a boa notícia. "Quando a Jasmin me disse que eu ia ser um Porsche Junior 2024, mal podia acreditar. Pedi-lhe que repetisse a frase outra vez. É um enorme sonho tornado realidade para mim. Toda a nossa família adora a marca Porsche - e eu vou agora ser uma pequena parte dela. A notícia surpreendeu-me e deixou-me sem palavras. Fiquei com um grande sorriso na cara durante o resto do dia e, claro, informei rapidamente os meus pais. Foi um momento inesquecível".

Como Porsche Junior, o jovem de 21 anos, cuja família vive em Marraquexe, Marrocos, há seis anos, receberá um programa de patrocínio no valor de até 225.000 euros para as suas participações em corridas na época de 2024. Ghiretti vai perseguir títulos na Porsche Mobil 1 Supercup no próximo ano. Ao mesmo tempo, receberá formação, apoio e aconselhamento extensivos fora do cockpit, por exemplo, em campos de treino e sessões de media training. Sascha Maassen, duas vezes vencedor da classe Le Mans com a Porsche e vencedor do prestigiado Grande Prémio de Macau em 1994, estará à disposição para treinar o jovem durante toda a época.

"Quero aproveitar ao máximo as oportunidades que me são dadas como Porsche Junior", explica Ghiretti, que vive num pequeno apartamento na cidade de Marselha, no sul de França. "Quero aprender o mais possível e pôr em prática tudo o que o Sascha me der muito rapidamente. Estou incrivelmente orgulhoso por poder juntar-me à lista de pilotos de topo de renome que saíram do programa de apoio da Porsche. Sei que tenho uma oportunidade única: Quero aproveitá-la ao máximo!"

O modelo de sucesso dos Porsche Juniors

Como novo Porsche Junior, Ghiretti junta-se a uma série de pilotos de desporto automóvel de grande sucesso. O famoso e consistente programa de juniores da Porsche Motorsport tem sido um trampolim importante e sustentável para jovens talentosos desde 1997. Os pilotos que foram patrocinados até à data tiveram um impacto significativo no desporto automóvel. Os pilotos têm dez vitórias à geral e mais de 50 vitórias de classe nos principais clássicos de resistência em Le Mans, Daytona e Sebring. A isto juntam-se 17 primeiros lugares na classificação geral da corrida de 24 horas em Nürburgring e 20 títulos na American Le Mans Series (ALMS). A preparação dos pilotos para uma carreira a longo prazo no âmbito do programa de apoio da Porsche é demonstrada pelo facto de quase todos os antigos juniores estarem ainda hoje activos no desporto automóvel em diversas funções. Muitos ainda hoje estão intimamente ligados à marca: como pilotos de competição, embaixadores da marca ou noutros departamentos da Porsche.

Os Porsche Juniors de 1997 a 2024

Matthias Wolf (†) (1997)

Dirk Müller (1997 - 1998)

Marc Basseng (1997 - 1999)

Lucas Luhr (1999)

Timo Bernhard (1999 - 2001)

Marc Lieb (2000 - 2002)

Mike Rockenfeller (2002 - 2004)

Patrick Long (2003)

Christian Mamerow (2004)

Lance David Arnold (2005 - 2007)

Jan Seyffarth (2005 - 2006)

Martin Ragginger (2007 - 2009)

Marco Holzer (2008 - 2009)

Klaus Bachler (2012 - 2014)

Michael Christensen (2012 - 2013)

Alex Riberas (2013 - 2014)

Connor De Philippi (2013 - 2015)

Jean-Karl Vernay (2013)

Sven Müller (2014 - 2016)

Earl Bamber (2014)

Matteo Cairoli (2015 - 2016)

Dennis Olsen (2016 - 2017)

Mathieu Jaminet (2016)

Matt Campbell (2017)

Thomas Preining (2017 - 2018)

Julien Andlauer (2018 - 2019)

Jaxon Evans (2019 - 2020)

Ayhancan Güven (2020 - 2021)

Laurin Heinrich (2022)

Bastian Buus (2023)

Alessandro Ghiretti (2024)