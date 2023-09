Electrizante posición de salida antes del final de temporada

Con su cuarta victoria de la temporada en el ADAC Rally Stemweder Berg, Calle Carlberg dio un paso más hacia la conquista del título en la Copa ADAC Opel Electric Rally "powered by GSe 2023". El sueco de 22 años, como siempre con su padre Torbjörn en el acalorado asiento de copiloto del Corsa Rally Electric, ganó la séptima prueba de la primera copa monomarca de rallyes eléctricos del mundo justo por delante de su rival permanente Max Reiter y su copiloto Conny Nemenich. En la clasificación general, el escandinavo aumentó su ventaja sobre el tres veces ganador de la temporada del Sarre a 17 puntos. Esto significa que un cuarto puesto será suficiente para que Carlberg gane el título en el final de temporada dentro de cuatro semanas.



El rally de asfalto alrededor de Lübbecke fue un reflejo de toda la temporada. Desde la primera de las diez especiales, Carlberg y Reiter se batieron en duelo por cada décima de segundo. El liderato cambió varias veces entre los dos rivales antes de que Carlberg consiguiera distanciarse por 5,8 segundos en la SS11 y mantuviera con seguridad esta ventaja hasta el final. Con su cuarto mejor tiempo en la última etapa, la llamada Power Stage, Carlberg consiguió el máximo posible de 35 puntos.



"Estoy muy contento", comentó Calle. "Ha sido una batalla muy dura con Max. En las dos últimas etapas sólo nos separó una décima de segundo, los dos pilotamos absolutamente al límite. Nuestra ventaja en la clasificación ha crecido un poco, pero eso no cambia mucho mi enfoque de la lucha por el título: quiero intentar ganar en la final. Veremos qué pasa".



Al mismo tiempo, Reiter, que fue el más rápido en cinco especiales, no se mostró en absoluto descontento: "Es difícil para mí estar decepcionado cuando está tan reñido. Todo el rally ha vuelto a ser una gran batalla entre los Carlberg y nosotros, ha sido muy divertido. Y eso que nuestra posición de salida en la lucha por el título no parece muy favorable: Renunciar no es una opción. Todavía no hay nada decidido. No hay resultado de huelga en la Copa, lo que significa que también tiene que terminar. Pero no queremos pensar demasiado, sino dar lo mejor de nosotros mismos como siempre y esperar una bonita final."



Tras su tercer podio de la presente temporada, los austriacos Luca Pröglhöf y Christina Ettel aventajan también en 17 puntos en la clasificación a las francesas Sarah Rumeau y Julie Amblard, que por cuarta vez terminaron en un cuarto puesto un tanto ingrato. Pröglhöf: "Estoy muy satisfecha. Especialmente la Power Stage fue genial porque las tres primeras estaban separadas por sólo 0,8 segundos y así pudimos demostrar que podemos estar con la música y que sólo nos falta un poco. Sarah ha vuelto a hacer un gran trabajo, la batalla con ella por el podio final ha sido apasionante". Por su parte, Rumeau, el rápido piloto de FFSA, admitió abiertamente "que las características de este rally, con tantos tramos, no se adaptaban realmente a nosotros. Ayer fue genial, siempre me ha gustado conducir bajo la lluvia. Pero hoy no ha sido nuestro día, no hemos encontrado el ritmo adecuado".



Los pilotos holandeses Jari van Hoof/Colin Wils y los hermanos franceses Anthony y Adrien Rott también tuvieron una buena actuación en las posiciones 5 y 6. Cindy Gudet, al igual que Sarah Rumeau, miembro de la Academia FFSA de la Federación Francesa de Automovilismo, terminó séptima con su copiloto Jeanne Rey.



El único piloto, aparte de Reiter y Carlberg, que marcó un mejor tiempo SS no tuvo suerte: Christian Lemke y su copiloto Stephan Schneeweiß habían empezado perfectamente el rally, cuando un chaparrón en el SS2 fue su perdición. El Corsa Rally Electric quedó tan dañado al chocar contra un árbol que fue imposible repararlo in situ.



El gran final de temporada de la Copa ADAC Opel de Rallyes Eléctricos tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en el Rallye de Europa Central, la nueva prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en los alrededores de Passau.



Clasificación Copa ADAC Opel de Rallyes Eléctricos (tras 7 de 8 rondas): 1º Carlberg 226 puntos. 2.º Reiter 209. 3.º Pröglhöf 151. 4.º Rumeau 134. 5.º Van Hoof 94. 6.º Lemke 91. 7.º Baur 72. 8.º Gudet 58. 9.º Mendoza 51. 10.º Rott 48. 11.º Tarta 39. 12.º Wittenbeck 37.