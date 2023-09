Une situation initiale électrisante avant la fin de la saison

En remportant sa quatrième victoire de la saison au Rallye ADAC Stemweder Berg, Calle Carlberg a fait un pas vers le titre de l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe 2023". Le Suédois de 22 ans, comme toujours accompagné de son père Torbjörn sur le chaud siège passager de la Corsa Rally Electric, a remporté la septième épreuve de la première coupe de marque de rallye électrique au monde, juste devant son rival de toujours Max Reiter et sa copilote Conny Nemenich. Au classement général, le Scandinave a porté son avance sur le triple vainqueur de la saison, originaire de la Sarre, à 17 points. Ainsi, une quatrième place lors de la finale de la saison dans quatre semaines suffira à Carlberg pour remporter le titre.



Le rallye asphalte autour de Lübbecke a été à l'image de toute la saison. Dès la première des dix épreuves spéciales disputées, Carlberg et Reiter se sont livrés à un duel au dixième de seconde près. Les deux adversaires se sont échangés la tête à plusieurs reprises avant que Carlberg ne prenne 5,8 secondes d'avance dans l'ES11 et ne gère cette avance avec assurance jusqu'à l'arrivée. En signant son quatrième meilleur temps dans la dernière épreuve, la Power Stage, Carlberg a ainsi récolté le maximum de 35 points possibles.



"Je suis super content", a déclaré Calle, rayonnant. "C'était une bataille tellement difficile avec Max. Dans les deux dernières épreuves, seul un dixième de seconde nous séparait, nous étions tous les deux à la limite. Notre avance au classement s'est un peu accrue, mais cela ne change pas grand-chose à mon approche de la lutte pour le titre : je veux essayer de gagner lors de la finale. Nous verrons bien ce qui se passera".



Dans ce contexte, même le cavalier battu de justesse, qui a été le plus rapide dans cinq épreuves spéciales, n'était pas si malheureux : "Il m'est difficile d'être déçu quand les résultats sont aussi serrés. Tout le rallye a été une nouvelle fois une belle bataille entre les Carlberg et nous, c'était vraiment amusant. Et même si notre position de départ dans la lutte pour le titre ne semble pas très favorable : Abandonner n'est pas une option ! Rien n'est encore joué. Il n'y a pas de résultat biffé dans la Coupe, ce qui signifie qu'il doit lui aussi franchir la ligne d'arrivée. Mais nous ne voulons pas trop réfléchir, nous voulons faire de notre mieux, comme toujours, et espérer une belle finale".



Après leur troisième podium de la saison, les Autrichiens Luca Pröglhöf et Christina Ettel comptent également 17 points d'avance au classement sur les Françaises Sarah Rumeau et Julie Amblard, qui ont terminé pour la quatrième fois à une quatrième place finale un peu ingrate. Pröglhöf : "Je suis très contente. La Power Stage était particulièrement cool, car les trois premières n'étaient séparées que de 0,8 seconde, ce qui nous a permis de montrer que nous pouvions être dans la musique et qu'il nous manquait simplement un petit quelque chose. Sarah a encore fait un super boulot, la lutte avec elle pour la dernière place du podium était géniale". Rumeau, la rapide pilote de la FFSA, avouait ouvertement que "les caractéristiques de ce rallye, avec ses nombreuses bifurcations, ne nous convenaient pas vraiment. La journée d'hier s'est super bien passée, j'ai toujours aimé rouler sous la pluie. Mais aujourd'hui, ce n'était pas vraiment notre truc, nous n'avons tout simplement pas trouvé le bon rythme".



Les Néerlandais Jari van Hoof/Colin Wils ainsi que les frères français Anthony et Adrien Rott ont également réalisé une belle performance en occupant les positions 5 et 6. Cindy Gudet, membre comme Sarah Rumeau de la FFSA Academy de la Fédération française du sport automobile, a terminé septième avec sa copilote Jeanne Rey.



La malchance a justement frappé le seul pilote à avoir réalisé le meilleur temps en spéciale avec Reiter et Carlberg : Christian Lemke et son copilote Stephan Schneeweiß avaient parfaitement débuté le rallye lorsqu'une pluie torrentielle leur a été fatale dans l'ES2. La Corsa Rally Electric a été tellement endommagée en percutant un arbre qu'il n'était plus possible de la réparer sur place.



La grande finale de la saison de l'ADAC Opel Electric Rally Cup aura lieu du 27 au 29 octobre lors du Zentral Europa Rallye, la nouvelle manche du championnat du monde des rallyes autour de Passau.



Classement ADAC Opel Electric Rally Cup (après 7 des 8 manches) : 1. Carlberg 226 points. 2. Reiter 209. 3. Pröglhöf 151. 4. Rumeau 134. 5. Van Hoof 94. 6. Lemke 91. 7. Baur 72. 8. Gudet 58. 9. Mendoza 51. 10. Rott 48. 11. Tarta 39. 12. Wittenbeck 37.