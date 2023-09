Posizione di partenza elettrizzante prima del finale di stagione

Con la quarta vittoria stagionale all'ADAC Rally Stemweder Berg, Calle Carlberg ha fatto un passo avanti verso la conquista del titolo nell'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe 2023". Il 22enne svedese, come sempre affiancato dal padre Torbjörn sul sedile caldo del copilota della Corsa Rally Electric, ha vinto il settimo round della prima coppa monomarca di rally elettrici al mondo, precedendo di poco il rivale permanente Max Reiter e il suo copilota Conny Nemenich. Nella classifica generale, lo scandinavo ha aumentato il suo vantaggio sul tre volte vincitore della stagione del Saarland a 17 punti. Ciò significa che un quarto posto sarà sufficiente a Carlberg per vincere il titolo nel finale di stagione tra quattro settimane.



Il rally su asfalto intorno a Lübbecke è stato un'immagine speculare dell'intera stagione. Fin dalla prima delle dieci prove speciali, Carlberg e Reiter hanno combattuto un duello per ogni decimo di secondo. Il vantaggio è cambiato più volte tra i due rivali, prima che Carlberg riuscisse a staccarsi di 5,8 secondi nella SS11 e mantenesse questo vantaggio fino al traguardo. Con il suo quarto tempo nell'ultima tappa, la cosiddetta Power Stage, Carlberg ha raccolto il massimo dei 35 punti possibili.



"Sono felicissimo", ha dichiarato Calle. "È stata una battaglia durissima con Max. Nelle ultime due tappe ci ha separato solo un decimo di secondo, entrambi abbiamo guidato assolutamente al limite. Il nostro vantaggio in classifica è cresciuto un po', ma questo non cambia molto il mio approccio alla lotta per il titolo: voglio provare a vincere nel finale. Vedremo cosa succederà".



Allo stesso tempo, Reiter, battuto di stretta misura e più veloce in cinque prove speciali, non era affatto scontento: "È difficile per me essere deluso quando è così vicino. L'intero rally è stato ancora una volta una grande battaglia tra noi e Carlberg, è stato davvero divertente. Anche se la nostra posizione di partenza nella lotta per il titolo non sembra molto favorevole: Non ci si può arrendere! Non è ancora stato deciso nulla. Non c'è un risultato di sciopero in Coppa, il che significa che anche lui deve finire. Ma non vogliamo pensare troppo, bensì dare il massimo come sempre e sperare in un bel finale".



Dopo il terzo podio della stagione in corso, gli austriaci Luca Pröglhöf e Christina Ettel hanno ora 17 punti di vantaggio in classifica sulle francesi Sarah Rumeau e Julie Amblard, che hanno concluso per la quarta volta con un ingrato quarto posto. Pröglhöf: "Sono molto soddisfatta. Soprattutto la Power Stage è stata bella, perché i primi tre erano a soli 0,8 secondi di distanza l'uno dall'altro e quindi abbiamo potuto dimostrare che possiamo stare con la musica e che ci manca solo un po'. Sarah ha fatto di nuovo un lavoro super, la battaglia con lei per l'ultimo posto sul podio è stata entusiasmante". Nel frattempo, il veloce pilota della FFSA Rumeau ha ammesso apertamente "che le caratteristiche di questo rally, con le sue numerose diramazioni, non ci si addicono molto. Ieri è andata benissimo, mi è sempre piaciuto guidare sotto la pioggia. Ma oggi non era il nostro forte, non abbiamo trovato il ritmo giusto".



Anche i piloti olandesi Jari van Hoof/Colin Wils e i fratelli francesi Anthony e Adrien Rott hanno ottenuto una buona prestazione nelle posizioni 5 e 6. Cindy Gudet, come Sarah Rumeau, membro della FFSA Academy della federazione francese di motorsport, si è classificata settima con la copilota Jeanne Rey.



L'unico pilota, oltre a Reiter e Carlberg, a far segnare il miglior tempo in SS è stato sfortunato: Christian Lemke e il copilota Stephan Schneeweiß erano partiti perfettamente nel rally, quando un nubifragio nella SS2 è stato la loro rovina. La Corsa Rally Electric è stata così gravemente danneggiata quando ha colpito un albero che è stato impossibile ripararla sul posto.



Il gran finale di stagione dell'ADAC Opel Electric Rally Cup si svolgerà dal 27 al 29 ottobre al Central Europe Rally, la nuova prova del Campionato del Mondo Rally nei dintorni di Passau.



Classifica ADAC Opel Electric Rally Cup (dopo 7 gare su 8): 1. Carlberg 226 punti. 2. Reiter 209. 3. Pröglhöf 151. 4. Rumeau 134. 5. Van Hoof 94. 6. Lemke 91. 7. Baur 72. 8. Gudet 58. 9. Mendoza 51. 10. Rott 48. 11. Tarta 39. 12. Wittenbeck 37.