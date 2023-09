Posição de partida eletrizante antes do final da temporada

Com a sua quarta vitória da temporada no ADAC Rally Stemweder Berg, Calle Carlberg deu um passo em direção à conquista do título na ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe 2023". O sueco de 22 anos, como sempre com o pai Torbjörn no lugar do copiloto do Corsa Rally Electric, venceu a sétima ronda da primeira taça de rali elétrico de uma marca do mundo, mesmo à frente do seu rival permanente Max Reiter e do seu copiloto Conny Nemenich. Na classificação geral, o escandinavo aumentou para 17 pontos a sua vantagem sobre o tricampeão de Saarland. Isto significa que um quarto lugar será suficiente para Carlberg conquistar o título no final da época, dentro de quatro semanas.



O rali de asfalto em torno de Lübbecke foi uma imagem espelhada de toda a época. Desde a primeira das dez etapas especiais, Carlberg e Reiter travaram um duelo por cada décimo de segundo. A liderança mudou várias vezes entre os dois rivais antes de Carlberg conseguir ganhar 5,8 segundos na PE11 e manter esta vantagem até ao final. Com o quarto melhor tempo na última etapa, a chamada Power Stage, Carlberg conquistou o máximo possível de 35 pontos.



"Estou muito feliz", disse Calle. "Foi uma batalha muito dura com o Max. Nas duas últimas etapas, apenas um décimo de segundo nos separou, ambos conduzimos absolutamente no limite. A nossa liderança na classificação aumentou um pouco, mas isso não muda muito a minha abordagem à luta pelo título: quero tentar ganhar na final. Veremos o que acontece".



Ao mesmo tempo, o pouco derrotado Reiter, que foi o mais rápido em cinco etapas especiais, não estava de todo insatisfeito: "É difícil para mim ficar desiludido quando estamos tão perto. Todo o rali foi novamente uma grande batalha entre nós e os Carlbergs, foi muito divertido. E mesmo que a nossa posição de partida na luta pelo título não pareça muito favorável: Desistir não é uma opção! Ainda não está nada decidido. Não há resultado de greve na Taça, o que significa que ele também tem de terminar. Mas não queremos pensar demasiado, mas sim dar o nosso melhor como sempre e esperar por uma boa final."



Após o terceiro pódio da época, os austríacos Luca Pröglhöf e Christina Ettel estão agora 17 pontos à frente das francesas Sarah Rumeau e Julie Amblard na classificação, que terminaram num ingrato quarto lugar pela quarta vez. Pröglhöf: "Estou muito satisfeita. A Power Stage foi muito boa, porque as três primeiras estavam apenas a 0,8 segundos de diferença e, por isso, pudemos mostrar que podemos acompanhar a música e faltar um pouco. A Sarah voltou a fazer um excelente trabalho, a batalha com ela pelo último lugar do pódio foi espetacular." Entretanto, o rápido piloto da FFSA, Rumeau, admitiu abertamente que "as características deste rali, com muitos troços, não nos agradaram muito. Ontem correu bem, sempre gostei de conduzir à chuva. Mas hoje não foi o nosso forte, não encontrámos o ritmo certo".



Os pilotos holandeses Jari van Hoof/Colin Wils e os irmãos franceses Anthony e Adrien Rott também tiveram um bom desempenho nas posições 5 e 6. Cindy Gudet, tal como Sarah Rumeau, membro da Academia FFSA da federação francesa de desportos motorizados, terminou em sétimo lugar com a copiloto Jeanne Rey.



O único piloto, para além de Reiter e Carlberg, a estabelecer um melhor tempo em SS foi azarado: Christian Lemke e o copiloto Stephan Schneeweiß tinham começado perfeitamente o rali, quando um aguaceiro em SS2 foi a sua ruína. O Corsa Rally Electric ficou tão danificado ao embater numa árvore que foi impossível repará-lo no local.



O grande final da temporada da ADAC Opel Electric Rally Cup terá lugar de 27 a 29 de outubro no Rali da Europa Central, a nova ronda do Campeonato do Mundo de Ralis em Passau.



Classificação da ADAC Opel Electric Rally Cup (após 7 de 8 rondas): 1. Carlberg 226 pontos. 2º Reiter 209. 3º Pröglhöf 151. 4º Rumeau 134. 5º Van Hoof 94. 6º Lemke 91. 7º Baur 72. 8º Gudet 58. 9º Mendoza 51. 10º Rott 48. 11º Tarta 39. 12º Wittenbeck 37.