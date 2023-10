Campeón del Mundo en el Rally de Otoño de Austria

Un récord de 113 equipos tomarán la salida en el Rally de Otoño de Dobersberg. Habrá 16 puntos de acción y la gran fan zone del aeropuerto de Dobersberg LOAB con delicias culinarias. La gran final del Austrian Rallye Challenge tendrá lugar en Dobersberg, así como la final de la Alpe Adria Rally Cup.

Ott Tänak conduce el Ford Puma Rally1 Hybrid

Desde hace varios años, el estonio Ott Tänak ha estado en el podio de final de año del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) casi todos los años, en 2019 se coronó Campeón del Mundo, el año pasado fue subcampeón. Y después de separarse del equipo de trabajo de Hyundai el año pasado y (todavía) conducir para el equipo de trabajo británico de culto M-Sport en 2023, rápidamente se llevó la victoria en el último rally del WRC en Chile, solo para anunciar su regreso a Hyundai para 2024 unos días después. Entonces quiere volver a ser campeón del mundo: "El equipo ha cambiado enormemente desde que me fui y queremos ganar los tres títulos del WRC el año que viene."

Pero antes de eso, aún quedan algunas rondas del WRC por completar - y para preparar el próximo debut del Rally de Europa Central, Ott Tänak y Martin Jarveoja tomarán la salida en su Ford Puma Rally1 Hybrid en el rally de otoño de Dobersberg. El equipo M-Sport también llevará a Adrien Fourmaux a la salida, el francés que ganó el Rally de enero en un Ford Fiesta Rally2 de ZM Racing volverá a competir en Austria con un Fiesta de fábrica.

La armada Rally2: del campeón del mundo de WRC3 al viejo cross-roader

En la clase RC2, 20 coches Rally2 afrontarán el rally de otoño. Con Roope Korhonen, otro campeón del mundo tomará la salida en el rally de otoño. El finlandés se proclamó campeón del WRC3 en 2023 tras cuatro victorias. En Dobersberg pilotará por primera vez un Skoda Fabia Rally2 evo.

ZM Racing Team lleva cuatro coches Rally2 a Dobersberg: el alemán Dominik Dinkel con Pirmin Winklhofer, que alterna conducir con licencia alemana o austriaca, a su lado. Winklhofer, por cierto, es enólogo y obsequiará a Ott Tänak con una gota de su propio vino. Peter Eibisberger y la experimentada Claudia Maier son otro dúo de ZM, todos en modelos Ford Fiesta. También Martin Fischerlehner y Markus Wurz. El piloto de la Baja Austria, pariente lejano de Franz y Alex Wurz, está haciendo un valiente regreso este año tras veinte años de ausencia de los rallies y lo ha hecho muy bien hasta ahora.

Nicolas Ciamin conduce otro Skoda Fabia RS Rally2. El francés ha conducido casi todas las marcas disponibles de Rally2 en los últimos años, un enfoque interesante. Albert von Thurn und Taxis no necesita presentación ante los aficionados locales. Este simpático piloto de sangre azul forma parte del equipo que ha hecho historia en Austria, no sólo gracias a su propietario, el campeón nacional Raimund Baumschlager. El apellido Waldherr también forma parte de los nombres conocidos de los rallies nacionales, y no sólo gracias a su padre Andreas. Luca Waldherr no sólo se ha hecho un nombre como piloto, sino que también ha dado con éxito el salto a operador de equipo, en Dobersberg enciende el Citroën C3 Rally2 del joven equipo de carreras.

Con Johannes Keferböck e Ilka Minor, el rally de otoño contará con más celebridades. Keferböck ha formado un gran equipo tras su sensacional victoria en el Jännerrallye 2018 y le gusta presentar su K4 Rally Team en la escena internacional de los rallies, ayudado sin duda por la experimentada Ilka Minor, que realmente ha vivido mucho junto a Achim Mörtl, Manfred Stohl, Evgeny Novikov o Henning Solberg.

El húngaro Scabolcs Vida, de 38 años, tiene un currículum interesante: llegó a los rallyes en 2020 como participante lateral tardío con un Lada, pero desde 2021 conduce bólidos de Rally2, su hermano Peter Vida conduce Rally2 por primera vez este año y también debuta en Austria. Daniel Mayer pilotará un Citroën C3 Rally2 inscrito por Stengg Motorsport en Dobersberg. Fabian Zeiringer utilizará el mismo modelo, inscrito por Waldherr Motorsport. El antiguo piloto de esquí debutará en la categoría Rally2.

Un piloto interesante es el alemán Ralf Mangertseder - el piloto de 55 años pilotó por última vez en 1991, pero se aventuró a volver este año, en un Skoda Fabia Rally2 - a su lado la experimentada austriaca Bianca Marina Stampfl. Los aficionados del ARC conocen desde hace tiempo a Markus Steinbock en su Hyundai i20 R5. Hasta el rally del pasado otoño, Gerold Neumayr, de 56 años, conducía un histórico Ford Escort RS2000 - en Dobersberg el año pasado debutó con un Ford Fiesta R5, que volverá a conducir.

Hijo de Armin Schwarz en Rally3

Un piloto destacado de un Ford Fiesta Rally3 es Fabio Schwarz, el hijo de sólo 18 años de Armin Schwarz, el famoso Campeón de Europa de Rallyes alemán de 1996. Curioso: Fabio ya corrió rallyes en el Fiesta Rally3 este año, pero también en la variante Rally2 y Rally4 del Fiesta. Desde la primavera, el austriaco Bernhard Ettel está a su lado. El competidor de Schwarz junior es Jiri Pertlicek junior, de 42 años, en otro Ford Fiesta Rally3; el checo pilotó en el Rally de Otoño por primera vez en 2005. (Noir Trawniczek)

Lista de inscritos