Champion du monde au rallye d'automne autrichien

113 équipes prendront le départ du Rallye d'automne de Dobersberg, un record. Il y aura 16 points d'action et une grande zone de fans à l'aéroport LOAB de Dobersberg avec des délices culinaires. Dobersberg accueillera la grande finale de l'Austrian Rallye Challenge ainsi que la finale de l'Alpe Adria Rally Cup.

Ott Tänak au volant de la Ford Puma Rally1 Hybrid

Depuis quelques années, l'Estonien Ott Tänak monte presque chaque année sur le podium de fin d'année du Championnat du monde des rallyes (WRC), il a été sacré champion du monde en 2019 et vice-champion l'année précédente. Après s'être séparé de l'équipe d'usine Hyundai l'année précédente et avoir pris le volant de l'équipe britannique culte M-Sport en 2023, il a rapidement remporté le dernier rallye WRC au Chili, avant d'annoncer quelques jours plus tard son retour chez Hyundai pour 2024. Il veut alors redevenir champion du monde : "L'équipe a énormément changé depuis mon départ et nous voulons remporter les trois titres mondiaux l'année prochaine".

Mais avant cela, il y a encore quelques manches de WRC à disputer - et pour se préparer à la prochaine première du Rallye d'Europe central, Ott Tänak et Martin Jarveoja prendront le départ du Rallye d'automne Dobersberg au volant de leur Ford Puma Rally1 Hybrid. L'équipe M-Sport alignera également Adrien Fourmaux, le Français qui a remporté le Rallye de janvier au volant d'une Ford Fiesta Rally2 de ZM Racing et qui sera de nouveau au départ en Autriche au volant d'une Fiesta d'usine.

L'armada Rally2 : du champion du monde WRC3 au vétéran débutant

Dans la catégorie RC2, 20 voitures de Rally2 prendront le départ du rallye d'automne. Avec Roope Korhonen, c'est un autre champion du monde qui prendra le départ du rallye d'automne. Le Finlandais a en effet été champion WRC3 avant l'heure en 2023, après quatre victoires. A Dobersberg, il pilotera pour la première fois une Skoda Fabia Rally2 evo.

Le ZM Racing Team amène pas moins de quatre bolides de Rally2 à Dobersberg : l'Allemand Dominik Dinkel avec, à ses côtés, Pirmin Winklhofer qui roule alternativement sous licence allemande ou autrichienne. Winklhofer est d'ailleurs vigneron. Il offrira à Ott Tänak une goutte de son propre vin. Peter Eibisberger et l'expérimentée Claudia Maier forment un autre duo ZM, tous sur des modèles Ford Fiesta. Il en va de même pour Martin Fischerlehner et Markus Wurz. Le Basse-Autriche, parent éloigné de Franz et Alex Wurz, fait cette année un retour vraiment courageux après une vingtaine d'années d'absence en rallye et s'est jusqu'à présent remarquablement bien comporté.

Nicolas Ciamin est au volant d'une autre Skoda Fabia RS Rally2. Ces dernières années, le Français a piloté pratiquement toutes les marques de Rally2 disponibles, une approche intéressante. Albert von Thurn und Taxis n'a plus besoin d'être présenté aux fans locaux. Le sympathique homme bleu roule pour l'équipe qui a marqué l'histoire de l'Autriche, et pas seulement grâce à son propriétaire, le champion d'État Raimund Baumschlager. Le nom de Waldherr fait également partie des noms connus dans le rallye national, et ce depuis longtemps, et pas seulement grâce à son père Andreas. Luca Waldherr ne s'est pas seulement fait un nom en tant que pilote, il a également réussi à devenir gérant d'une équipe. A Dobersberg, il a mis le feu à la Citroën C3 Rally2 de la jeune écurie.

Avec Johannes Keferböck et Ilka Minor, le rallye d'automne accueille d'autres célébrités. Après sa victoire sensationnelle au Jännerrallye 2018, Keferböck a mis en place une équipe formidable et aime présenter son K4 Rally Team sur la scène internationale des rallyes. Il a certainement été aidé par l'expérience d'Ilka Minor, qui a vraiment vécu beaucoup de choses aux côtés d'Achim Mörtl, Manfred Stohl, Evgeny Novikov ou Henning Solberg.

Le Hongrois Scabolcs Vida, âgé de 38 ans, a un parcours intéressant : il est arrivé en 2020 dans le monde du rallye sur une Lada, mais depuis 2021, il pilote des bolides de Rally2. Son frère Peter Vida participe cette année pour la première fois à un Rally2 et fera également une première en Autriche. A Dobersberg, Daniel Mayer pilotera une Citroën C3 Rally2 engagée par Stengg Motorsport. Fabian Zeiringer utilisera le même modèle, engagé par Waldherr Motorsport. L'ancien skieur fera ainsi ses débuts dans la catégorie Rally2.

L'Allemand Ralf Mangertseder est un pilote intéressant : âgé de 55 ans, il a roulé pour la dernière fois en 1991, mais a osé un retour cette année au volant d'une Skoda Fabia Rally2, avec à ses côtés l'expérimentée Autrichienne Bianca Marina Stampfl. Les fans de l'ARC connaissent depuis longtemps Markus Steinbock sur sa Hyundai i20 R5. Gerold Neumayr, 56 ans, pilotait jusqu'au dernier rallye d'automne une Ford Escort RS2000 historique. L'an dernier, il a fait ses débuts à Dobersberg sur une Ford Fiesta R5, qu'il pilotera à nouveau.

Le fils d'Armin Schwarz en Rally3

Fabio Schwarz, le fils de 18 ans d'Armin Schwarz, le célèbre champion d'Europe des rallyes allemand de 1996, est un pilote de renom au volant d'une Ford Fiesta Rally3. Curieusement, Fabio a déjà participé à des rallyes cette année au volant d'une Fiesta Rally3, mais aussi d'une version Rally2 et Rally4 de la Fiesta. Depuis le printemps, l'Autrichien Bernhard Ettel est à ses côtés. Schwarz junior a pour concurrent Jiri Pertlicek junior, 42 ans, sur une autre Ford Fiesta Rally3 - le Tchèque a déjà participé pour la première fois au Rallye d'automne en 2005. (Noir Trawniczek)

Liste des inscriptions