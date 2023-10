Campione del mondo al Rally d'Autunno in Austria

Una vettura Rally1 in terra austriaca, la stella del WRC Ott Tänak, parte per il rally autunnale, oltre a 20 vetture Rally2, tra cui il campione in carica del WRC3. In totale, saranno al via ben 113 squadre.

Un numero record di 113 squadre prenderà il via al Rally d'Autunno di Dobersberg. Ci saranno 16 punti d'azione e la grande zona per i fan all'aeroporto LOAB di Dobersberg con delizie culinarie. Il gran finale dell'Austrian Rallye Challenge si svolgerà a Dobersberg, così come la finale dell'Alpe Adria Rally Cup.

Ott Tänak guida la Ford Puma Rally1 Hybrid

Da diversi anni ormai, l'estone Ott Tänak è salito sul podio di fine anno del Campionato del Mondo Rally (WRC) quasi ogni anno, nel 2019 è stato incoronato Campione del Mondo, l'anno scorso si è classificato secondo. E dopo essersi separato dal team Hyundai l'anno scorso e aver guidato (ancora) per il team britannico di culto M-Sport nel 2023, ha prontamente conquistato la vittoria nell'ultimo rally WRC in Cile, per poi annunciare pochi giorni dopo il suo ritorno a Hyundai per il 2024. Poi vuole tornare campione del mondo: "La squadra è cambiata enormemente da quando ho lasciato e vogliamo vincere tutti e tre i titoli WRC l'anno prossimo".

Ma prima di ciò, ci sono ancora alcuni round del WRC da completare - e per prepararsi all'imminente debutto del Central Europe Rally, Ott Tänak e Martin Jarveoja partiranno con la loro Ford Puma Rally1 Hybrid al rally autunnale di Dobersberg. Il team M-Sport porterà al via anche Adrien Fourmaux: il francese, che ha vinto il Rally di gennaio con una Ford Fiesta Rally2 della ZM Racing, gareggerà nuovamente in Austria con una Fiesta ufficiale.

L'armata Rally2: dal campione del mondo WRC3 al crossista oldie

Nella classe RC2, 20 vetture Rally2 affronteranno il rally autunnale. Con Roope Korhonen, un altro campione del mondo sarà al via del rally autunnale. Il finlandese è diventato campione WRC3 nel 2023 dopo quattro vittorie. A Dobersberg guiderà per la prima volta una Skoda Fabia Rally2 evo.

Lo ZM Racing Team porta a Dobersberg quattro vetture Rally2: il tedesco Dominik Dinkel con al fianco Pirmin Winklhofer, che guida alternativamente con licenza tedesca o austriaca. Winklhofer, tra l'altro, è un produttore di vino e regalerà a Ott Tänak una goccia del suo vino. Peter Eibisberger e l'esperta Claudia Maier sono un'altra coppia ZM, tutti su Ford Fiesta. Lo stesso vale per Martin Fischerlehner e Markus Wurz. Il pilota della Bassa Austria, parente alla lontana di Franz e Alex Wurz, quest'anno sta facendo un ritorno davvero coraggioso dopo una pausa di vent'anni dai rally e finora ha ottenuto risultati notevoli.

Nicolas Ciamin è alla guida di un'altra Skoda Fabia RS Rally2. Il francese ha guidato quasi tutte le marche di Rally2 disponibili negli ultimi anni, un approccio interessante. Albert von Thurn und Taxis non ha bisogno di presentazioni per i fan locali. Il simpatico sangue blu guida per il team che ha fatto la storia in Austria, non solo grazie al suo proprietario, il campione nazionale record Raimund Baumschlager. Anche il nome Waldherr fa parte dei nomi noti del rallismo nazionale, da tempo non solo grazie al padre Andreas. Luca Waldherr non solo si è fatto un nome come pilota, ma è anche riuscito a passare alla gestione di una squadra, e a Dobersberg accende la Citroen C3 Rally2 della giovane scuderia.

Con Johannes Keferböck e Ilka Minor, il rally autunnale sarà caratterizzato da altre celebrità. Keferböck ha costruito una grande squadra dopo la sua sensazionale vittoria allo Jännerrallye 2018 e ama presentare il suo K4 Rally Team sul palcoscenico internazionale dei rally. È stato certamente aiutato dall'esperta Ilka Minor, che ha davvero sperimentato molto al fianco di Achim Mörtl, Manfred Stohl, Evgeny Novikov o Henning Solberg.

Il trentottenne ungherese Scabolcs Vida ha un curriculum interessante: è entrato nei rally nel 2020 come ritardatario su una Lada, ma dal 2021 guida i bolidi del Rally2, mentre suo fratello Peter Vida guida per la prima volta quest'anno il Rally2 ed è anche al debutto in Austria. Daniel Mayer guiderà una Citroen C3 Rally2 iscritta da Stengg Motorsport a Dobersberg. Fabian Zeiringer utilizzerà lo stesso modello, iscritto da Waldherr Motorsport. L'ex pilota di sci farà il suo debutto nella categoria Rally2.

Un pilota interessante è il tedesco Ralf Mangertseder - il 55enne ha guidato l'ultima volta nel 1991, ma ha tentato un ritorno quest'anno, a bordo di una Skoda Fabia Rally2 - al suo fianco l'esperta austriaca Bianca Marina Stampfl. I fan dell'ARC conoscono da tempo Markus Steinbock con la sua Hyundai i20 R5. Fino al rally dello scorso autunno, il 56enne Gerold Neumayr guidava una storica Ford Escort RS2000 - a Dobersberg l'anno scorso ha fatto il suo debutto con una Ford Fiesta R5, che guiderà di nuovo.

Il figlio di Armin Schwarz nel Rally3

Un pilota di spicco di una Ford Fiesta Rally3 è Fabio Schwarz, figlio diciottenne di Armin Schwarz, il famoso campione europeo di rally tedesco del 1996. Curioso: Fabio ha già corso quest'anno con la Fiesta Rally3, ma anche con la variante Rally2 e Rally4 della Fiesta. Dalla primavera, al suo fianco siede l'austriaco Bernhard Ettel. Il concorrente di Schwarz junior è Jiri Pertlicek junior, 42 anni, su un'altra Ford Fiesta Rally3: il ceco ha partecipato al Rally d'Autunno per la prima volta nel 2005. (Noir Trawniczek)

