Campeão do Mundo no Rali de outono da Áustria

Um carro de Rally1 em solo austríaco, a estrela do WRC Ott Tänak, inicia o rali de outono, mais 20 carros de Rally2, entre os quais o atual campeão do WRC3. No total, serão 113 equipas a participar.

O Rali de outono de Dobersberg contará com um número recorde de 113 equipas. Haverá 16 pontos de ação e a grande zona de fãs no aeroporto de Dobersberg LOAB com delícias culinárias. A grande final do Austrian Rallye Challenge terá lugar em Dobersberg, bem como a final da Alpe Adria Rally Cup.

Ott Tänak conduz o Ford Puma Rally1 Hybrid

Há vários anos que o estónio Ott Tänak tem estado no pódio de final de ano do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) quase todos os anos, em 2019 foi coroado Campeão do Mundo, no ano passado foi vice-campeão. E depois de se separar da equipa de trabalho da Hyundai no ano passado e (ainda) conduzir para a equipa de trabalho britânica de culto M-Sport em 2023, ele prontamente conquistou a vitória no último rali do WRC no Chile, apenas para anunciar o seu regresso à Hyundai para 2024 alguns dias depois. Depois, quer voltar a ser campeão do mundo: "A equipa mudou muito desde que saí e queremos ganhar os três títulos do WRC no próximo ano".

Mas antes disso, ainda há algumas rondas do WRC para completar - e para se prepararem para a próxima estreia do Rali da Europa Central, Ott Tänak e Martin Jarveoja vão começar no seu Ford Puma Rally1 Hybrid no rali de outono de Dobersberg. A equipa M-Sport também vai trazer Adrien Fourmaux para a partida, o francês que venceu o Rali de janeiro num Ford Fiesta Rally2 da ZM Racing vai começar novamente num Fiesta de fábrica na Áustria.

A armada do Rally2: do campeão do mundo do WRC3 ao velhinho todo-o-terreno

Na classe RC2, 20 carros de Rally2 vão disputar o rali de outono. Com Roope Korhonen, outro campeão do mundo vai começar no rali de outono. O finlandês tornou-se campeão do WRC3 em 2023, após quatro vitórias. Em Dobersberg vai conduzir um Skoda Fabia Rally2 evo pela primeira vez.

A ZM Racing Team leva quatro carros de Rally2 para Dobersberg: o alemão Dominik Dinkel com Pirmin Winklhofer, que conduz alternadamente com uma licença alemã ou austríaca, ao seu lado. Winklhofer, aliás, é enólogo e vai presentear Ott Tänak com uma gota do seu próprio vinho. Peter Eibisberger e a experiente Claudia Maier são outra dupla da ZM, todos em modelos Ford Fiesta. O mesmo acontece com Martin Fischerlehner e Markus Wurz. O austríaco, que tem um parentesco distante com Franz e Alex Wurz, está a fazer um regresso verdadeiramente corajoso este ano, depois de uma pausa de vinte anos nos ralis, e tem tido um desempenho notável até agora.

Nicolas Ciamin está a conduzir outro Skoda Fabia RS Rally2. O francês conduziu praticamente todas as marcas de Rally2 disponíveis nos últimos anos, uma abordagem interessante. Albert von Thurn und Taxis não precisa de apresentações para os fãs locais. O simpático sangue azul conduz para a equipa que fez história na Áustria, não só graças ao seu proprietário, o campeão nacional recordista Raimund Baumschlager. O nome Waldherr também faz parte dos nomes mais conhecidos do rali nacional, não só por causa do seu pai Andreas. Luca Waldherr não só se tornou famoso como piloto, como também deu o salto para operador de equipa. Em Dobersberg, ele liga o Citroen C3 Rally2 da jovem equipa de corrida.

Com Johannes Keferböck e Ilka Minor, o rali de outono contará com outras celebridades. Keferböck construiu uma grande equipa após a sua sensacional vitória no Jännerrallye 2018 e gosta de apresentar a sua K4 Rally Team no palco internacional de ralis. Ele foi certamente ajudado pela experiente Ilka Minor, que realmente experimentou muito ao lado de Achim Mörtl, Manfred Stohl, Evgeny Novikov ou Henning Solberg.

O húngaro Scabolcs Vida, de 38 anos, tem um currículo interessante - ele entrou no rali em 2020 como um participante lateral tardio em um Lada, mas desde 2021 ele dirige bólidos Rally2, seu irmão Peter Vida está dirigindo Rally2 pela primeira vez este ano e também está fazendo uma estreia na Áustria. Daniel Mayer vai conduzir um Citroen C3 Rally2 inscrito pela Stengg Motorsport em Dobersberg. Fabian Zeiringer utilizará o mesmo modelo, inscrito pela Waldherr Motorsport. O antigo piloto de esqui fará a sua estreia na categoria Rally2.

Um piloto interessante é o alemão Ralf Mangertseder - o piloto de 55 anos conduziu pela última vez em 1991, mas arriscou um regresso este ano, num Skoda Fabia Rally2 - ao seu lado a experiente austríaca Bianca Marina Stampfl. Os fãs do ARC há muito que conhecem Markus Steinbock no seu Hyundai i20 R5. Até ao rali do outono passado, Gerold Neumayr, de 56 anos, conduziu um histórico Ford Escort RS2000 - em Dobersberg, no ano passado, fez a sua estreia num Ford Fiesta R5, que irá conduzir novamente.

Filho de Armin Schwarz em Rally3

Um piloto proeminente de um Ford Fiesta Rally3 é Fabio Schwarz, o filho de apenas 18 anos de Armin Schwarz, o famoso Campeão Europeu de Ralis alemão de 1996. Curioso: Fabio já conduziu ralis no Fiesta Rally3 este ano, mas também na variante Rally2 e Rally4 do Fiesta. Desde a primavera, o austríaco Bernhard Ettel tem estado ao seu lado. Como concorrente, Schwarz junior tem Jiri Pertlicek junior, de 42 anos, noutro Ford Fiesta Rally3 - o checo já conduziu no Rali de outono pela primeira vez em 2005. (Noir Trawniczek)

Lista de inscritos