ZM Racing au rallye d'automne de Dobersberg avec 5 équipes

L'équipe ZM-Racing se présente à la finale de la saison de l'Austrian Rallye Challenge, qui aura lieu les 20/21 octobre 2023, avec un effectif important. Le rallye d'automne de Dobersberg est connu pour les décisions encore en suspens dans l'ARC, mais aussi pour le fait que de nombreuses équipes testent déjà les voitures et parfois même de nouveaux pilotes pour la saison prochaine. Mais cette fois-ci, un autre aspect tout à fait réjouissant vient s'ajouter à la liste. Le Rallye d'Europe centrale, qui fait partie du Championnat du monde des rallyes, se déroulera exactement une semaine plus tard, du 26 au 29 octobre, à Passau, dans le triangle formé par l'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche.

Quelques équipes de haut niveau du championnat du monde ne manqueront pas cette occasion pour mettre à jour leurs véhicules d'intervention, leurs équipes d'assistance et, bien sûr, leurs pilotes sur les derniers points de ce rallye WRC. Ainsi, l'équipe d'usine M-Sport Ford World Rally Team sera au départ avec la star du WRC et ex-champion du monde, l'Estonien Ott Tänak, sur une Ford Puma Rally1 Hybrid. C'est avec cette voiture qu'il a remporté il y a quelques semaines le Rallye du Chili, comptant pour le WRC, pour Ford et lui-même. Adrien Fourmaux, le Français qui a déjà remporté le rallye de janvier à Freistadt au volant d'une Ford Fiesta Rallye2 du ZM-Racing Team, sera également de la partie. Au total, pas moins de 113 équipes se sont inscrites à cette manche de l'ARC, dont pas moins de 20 voitures de Rallye2. De nombreux fans de rallye se rendront donc dans le Waldviertel pour assister aux performances spectaculaires de certains de ces pilotes de classe mondiale.

Les équipes qui font confiance à ZM-Racing comme équipe d'engagement seront également présentes. Il s'agit tout d'abord du chef junior de la maison automobile Zellhofer, Christoph Zellhofer, 27 ans, et de son copilote Andre Kachel, qui pilotera sa Suzuki Swift ZMX Proto éprouvée. Ensuite, Markus Wurz et son copilote allemand Thomas Schöpf, qui a terminé huitième après sa première réussie au volant de la Ford Fiesta Rally2 lors du Perger Mühlstein Rallye et qui, pour sa deuxième participation après une longue pause de course, souhaite acquérir beaucoup d'expérience avec son nouveau bolide pour l'année prochaine.

Le Styrien Peter Eibisberger et Claudia Maier seront également de la partie sur la Ford Fiesta Rally2. Ils ont terminé à la deuxième place du classement général à Perg, derrière le vainqueur Simon Wagner, et veulent obtenir un résultat respectable dans le premier tiers de cette catégorie, malgré une concurrence très forte.

L'Autrichien Martin Fischerlehner et son copilote Tobias Unterweger (Ford Fiesta Rally2), qui ont terminé quatrièmes au classement général à Perg derrière Christoph Zellhofer et Andre Kachel sur une Ford Fiesta R5, ont des ambitions similaires. Le pilote de Freistädt a déjà prouvé à de nombreuses reprises qu'il n'était pas seulement un excellent coureur cycliste et qu'il était ensuite devenu un homme d'affaires dans le domaine du cyclisme, mais qu'il savait exactement comment rouler très vite et de manière spectaculaire avec une voiture de rallye.

Les deux pilotes allemands de Brose Dominik Dinkel et Pirmin Winklhofer, également sur Ford Fiesta Rally2, seront également au départ pour ZM-Racing. Ils ont fait une longue pause estivale pour des raisons professionnelles, mais sont revenus en force au Rallye Kumrovec en Croatie avec une victoire dans le classement de la Mitropa Cup et une très bonne deuxième place au classement général. La semaine dernière, ils ont remporté la victoire au classement général de l'ADAC Rallye Fränkische Schweiz en Allemagne sur une Ford Fiesta Rally2 de ZM-Racing (Zellhofer Motorsport).

Cette mission de ZM-Racing est dirigée par le chef d'équipe Max Zellhofer lui-même, avec Alex Köck comme technicien responsable et Herbert Kreillechner comme team manager. Ce dernier avait initialement prévu de prendre le départ avec l'un de ses bolides Ford : "Malheureusement, cela n'a pas pu se faire, les souhaits des clients ont une priorité absolue chez nous, et beaucoup de gens veulent bien sûr participer à ce rallye et y prendre part. Pour prendre le départ, j'aurais dû louer moi-même une Ford quelque part, j'espère que cela se fera une autre fois l'année prochaine". (ZM Racing)

Horaire du 26e Rallye d'automne à Dobersberg :

Samedi 21 octobre 2023

08h00 : Départ à l'aéroport (LOAB) de Dobersberg

08:20 : WP 1 Niederedlitz -Münichreith 1, 10,85 km

08h50 : ES 2 Lexnitz - Hohenwarth 1, 14,53 km

09h25 : Regroupement, Dobersberg

10h10 : Service Out, Dobersberg

10 h 30 : ES 3 Niederedlitz- Münichreith 2, 10,85 km

11h00 : ES 4 Lexnitz - Hohenwarth 2, 14,53 km

11h35 : Regroupement In, Dobersberg

13h35 : Service Out Dobersberg

14h05 : ES 5 Brunn - Pfaffenschlag 1, 15,76 km

14h40 : ES 6 Dimling - Rohrbach 1, 8,83 km

15h15 : Regroupement In, Dobersberg

16h10 : Service Out, Dobersberg

16h40 : ES 7 Brunn - Pfaffenschlag 2, 15,76 km

17h15 : ES 8 Dimling - Rohrbach 2, 8,83 km

17h50 : arrivée du rallye à l'aérodrome (LOAB) de Dobersberg.



La longueur totale du rallye est de 250 kilomètres, dont 100 kilomètres seront parcourus dans les huit épreuves spéciales.