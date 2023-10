ZM Racing al rally d'autunno di Dobersberg con 5 squadre

Con una forte formazione, il team ZM-Racing si presenta al finale di stagione dell'Austrian Rally Challenge, che si svolgerà il 20/21 ottobre 2023. Il rally autunnale di Dobersberg è noto per il fatto che ci sono ancora alcune decisioni aperte nell'ARC, ma anche che molti team stanno già testando le auto e talvolta anche i nuovi piloti per la prossima stagione. Questa volta, però, c'è un altro aspetto molto piacevole. Il Central Europe Rally, che fa parte del Campionato del Mondo Rally, si svolgerà nel triangolo di confine tra Germania, Repubblica Ceca e Austria, esattamente una settimana dopo, dal 26 al 29 ottobre, con centro a Passau.

Alcuni team di prim'ordine del campionato mondiale non si lasceranno sfuggire l'occasione di portare i loro veicoli, i loro team di assistenza e, naturalmente, i loro piloti al massimo livello per questo rally WRC. Ad esempio, il team di M-Sport Ford World Rally Team con la stella del WRC ed ex campione del mondo Ott Tänak dall'Estonia sarà al via con una Ford Puma Rally1 Hybrid. Poche settimane fa, lui e Ford hanno vinto il rally WRC in Cile con questa vettura. Parteciperà anche Adrien Fourmaux, il francese che ha già vinto il rally di gennaio a Freistadt quest'anno con una Ford Fiesta Rallye2 del team ZM-Racing. Un totale di 113 squadre si sono iscritte a questa prova dell'ARC, tra cui non meno di 20 vetture Rally2. Di conseguenza, molti appassionati di rally probabilmente si recheranno in pellegrinaggio nel Waldviertel per assistere a quelle che saranno sicuramente delle performance spettacolari di alcuni di questi piloti di livello mondiale.

Questo vale anche per le squadre che si affidano a ZM-Racing come team di partecipazione. In primo luogo, il capo junior di Autohaus Zellhofer, il 27enne Christoph Zellhofer con il copilota Andre Kachel, che guiderà la sua collaudata Suzuki Swift ZMX Proto. Poi Markus Wurz con il suo copilota tedesco Thomas Schöpf che, dopo il successo della sua prima gara con la Ford Fiesta Rally2 al Perger Mühlstein Rallye, si è piazzato all'ottavo posto e, alla sua seconda partenza dopo una lunga pausa dalle corse, vuole fare molta esperienza con la sua nuova auto per il prossimo anno.

Anche gli stiriani Peter Eibisberger e Claudia Maier torneranno come copiloti sulla Ford Fiesta Rally2. Hanno ottenuto un eccellente secondo posto assoluto dietro al vincitore Simon Wagner a Perg e vogliono ottenere un risultato rispettabile nel terzo posto di questa classe nonostante la forte concorrenza.

L'austriaco Martin Fischerlehner con il copilota Tobias Unterweger (Ford Fiesta Rally2), che ha chiuso al quarto posto assoluto a Perg dietro Christoph Zellhofer/Andre Kachel su una Ford Fiesta R5, ha idee simili. Il Freistädter ha già dimostrato più volte di essere non solo un eccellente corridore di biciclette e poi un uomo d'affari del ciclismo, ma sa anche esattamente come guidare un'auto da rally in modo molto veloce e spettacolare.

In gara per ZM-Racing ci sono anche i due piloti tedeschi del Brose Dominik Dinkel e Pirmin Winklhofer, anche loro su Ford Fiesta Rally2. Si sono presi una pausa estiva più lunga per motivi professionali, ma sono tornati all'autunno rallistico al Rally Kumrovec in Croazia con una vittoria nella classifica della Mitropa Cup e un ottimo secondo posto nella classifica generale. La scorsa settimana hanno conquistato la vittoria assoluta all'ADAC Rallye Fränkische Schweiz in Germania, alla guida di una Ford Fiesta Rally2 di ZM-Racing (Zellhofer Motorsport).

L'operazione ZM-Racing è guidata dallo stesso capo squadra Max Zellhofer, insieme ad Alex Köck come tecnico responsabile e Herbert Kreillechner come team manager. Inizialmente aveva previsto di partire con una delle sue Ford: "Purtroppo non è stato così, i desideri dei clienti hanno la priorità assoluta per noi, e naturalmente molte persone vogliono guidare e partecipare a questo rally. Avrei dovuto noleggiare io stesso una Ford da qualche parte per partire, spero che l'anno prossimo si possa fare un'altra volta". (ZM Racing)

Programma del 26° Rally d'Autunno di Dobersberg:

Sabato 21 ottobre 2023

08:00: Partenza dall'aeroporto (LOAB) di Dobersberg

08:20: SS 1 Niederedlitz -Münichreith 1, 10,85 km

08:50: SS 2 Lexnitz - Hohenwarth 1, 14,53 km

09:25: Raggruppamento a, Dobersberg

10:10: Uscita di servizio, Dobersberg

10:30: SS 3 Niederedlitz- Münichreith 2, 10,85 km

11:00: SS 4 Lexnitz - Hohenwarth 2, 14,53 km

11:35: Raggruppamento in, Dobersberg

13:35: Uscita di servizio da Dobersberg

14:05: SS 5 Brunn - Pfaffenschlag 1, 15,76 km

14:40: SS 6 Dimling - Rohrbach 1, 8,83 km

15:15: Raggruppamento, Dobersberg

16:10: Uscita di servizio, Dobersberg

16:40: SS 7 Brunn - Pfaffenschlag 2, 15,76 km

17:15: SS 8 Dimling - Rohrbach 2, 8,83 km

17:50: Fine del rally presso l'aerodromo (LOAB) di Dobersberg



La lunghezza totale del rally è di 250 chilometri, di cui 100 chilometri saranno percorsi sulle otto prove speciali.