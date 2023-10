ZM Racing no rali de outono em Dobersberg com 5 equipas

Dominik Dinkel, Peter Eibisberger, Martin Fischerlehner, Markus Wurz e Christoph Zellhofer são os titulares da ZM Racing no rali de outono, que desta vez conta com uma formação muito forte e de cariz internacional.

Com um alinhamento forte, a equipa ZM-Racing chega ao final da temporada do Austrian Rally Challenge, que se realiza em 20/21 de outubro de 2023. O rali de outono em Dobersberg é conhecido pelo facto de ainda existirem algumas decisões em aberto no ARC, mas também pelo facto de muitas equipas já estarem a testar os carros e, por vezes, também novos pilotos para a próxima época. Desta vez, porém, há outro aspeto bastante agradável. O Rali da Europa Central, que faz parte do Campeonato do Mundo de Ralis, terá lugar no triângulo fronteiriço da Alemanha, República Checa e Áustria, exatamente uma semana mais tarde, de 26 a 29 de outubro, com o centro em Passau.

Algumas equipas de topo do campeonato do mundo não vão perder esta oportunidade de preparar os seus veículos, as suas equipas de assistência e, claro, os seus pilotos para este rali do WRC. Por exemplo, a equipa de trabalho da M-Sport Ford World Rally Team, com a estrela do WRC e antigo campeão mundial Ott Tänak, da Estónia, estará à partida com um Ford Puma Rally1 Hybrid. Há algumas semanas, ele e a Ford venceram o rali WRC no Chile com este carro. Adrien Fourmaux, o francês que já venceu o rali de janeiro em Freistadt este ano num Ford Fiesta Rallye2 da equipa ZM-Racing, também participará. No total, 113 equipas inscreveram-se para esta ronda da ARC, incluindo nada menos que 20 carros Rally2. Consequentemente, muitos fãs de ralis irão provavelmente fazer uma peregrinação ao Waldviertel para assistir a alguns destes pilotos de classe mundial em desempenhos que serão certamente espectaculares.

Isto também inclui as equipas que contam com a ZM-Racing como sua equipa de entrada. Em primeiro lugar, o chefe júnior da Autohaus Zellhofer, Christoph Zellhofer, de 27 anos, com o copiloto Andre Kachel, que irá conduzir o seu testado e comprovado Suzuki Swift ZMX Proto. Em seguida, Markus Wurz com o seu copiloto alemão Thomas Schöpf, que, após a sua estreia bem sucedida com o Ford Fiesta Rally2 no Perger Mühlstein Rallye, terminou em oitavo lugar e, na sua segunda partida após uma longa paragem das corridas, quer ganhar muita experiência com o seu novo carro para o próximo ano.

O Estírio Peter Eibisberger e Claudia Maier também estarão de volta como co-pilotos no Ford Fiesta Rally2. Terminaram num excelente segundo lugar da geral atrás do vencedor Simon Wagner em Perg e querem alcançar um resultado respeitável no terço superior desta classe, apesar da forte concorrência.

O austríaco Martin Fischerlehner e o seu copiloto Tobias Unterweger (Ford Fiesta Rally2), que terminaram em quarto lugar na geral em Perg, atrás de Christoph Zellhofer/Andre Kachel num Ford Fiesta R5, têm ideias semelhantes. O Freistädter já provou muitas vezes que não só foi um excelente piloto de ciclismo e depois um empresário de ciclismo, como também sabe exatamente como conduzir um carro de rali de forma muito rápida e espetacular.

Também a competir pela ZM-Racing estão os dois pilotos alemães da Brose, Dominik Dinkel e Pirmin Winklhofer, também em Ford Fiesta Rally2. Fizeram uma longa pausa de verão por razões profissionais, mas regressaram ao rali de outono no Rali Kumrovec, na Croácia, com uma vitória na classificação da Taça Mitropa e um excelente segundo lugar na classificação geral. Na semana passada, conquistaram a vitória à geral no ADAC Rallye Fränkische Schweiz, na Alemanha, ao volante de um Ford Fiesta Rally2 da ZM-Racing (Zellhofer Motorsport).

Esta operação da ZM-Racing é liderada pelo próprio chefe de equipa Max Zellhofer, juntamente com Alex Köck como técnico responsável e Herbert Kreillechner como chefe de equipa. Infelizmente, isso não aconteceu, porque os desejos dos clientes têm prioridade absoluta para nós e, claro, muitas pessoas querem conduzir e participar neste rali. Teria de alugar um Ford algures para arrancar, espero que no próximo ano seja possível." (ZM Racing)

Calendário do 26º Rali de outono em Dobersberg:

Sábado, 21 de outubro de 2023

08:00: Partida no aeroporto (LOAB) em Dobersberg

08:20: SS 1 Niederedlitz -Münichreith 1, 10,85 km

08:50 hrs: SS 2 Lexnitz - Hohenwarth 1, 14,53 km

09:25: Reagrupamento em Dobersberg

10:10 a.m.: Saída de serviço, Dobersberg

10h30: SS 3 Niederedlitz - Münichreith 2, 10,85 km

11:00: SS 4 Lexnitz - Hohenwarth 2, 14,53 km

11:35 a.m.: Reagrupamento em Dobersberg

13:35 hrs: Saída de serviço Dobersberg

14:05: SS 5 Brunn - Pfaffenschlag 1, 15,76 km

14:40: SS 6 Dimling - Rohrbach 1, 8,83 km

15:15: Reagrupamento em Dobersberg

16:10: Saída de serviço, Dobersberg

16:40: SS 7 Brunn - Pfaffenschlag 2, 15,76 km

17:15: SS 8 Dimling - Rohrbach 2, 8,83 km

17:50: Fim do rali no aeródromo (LOAB) em Dobersberg



A extensão total do rali é de 250 quilómetros, dos quais 100 quilómetros serão percorridos nas oito etapas especiais.