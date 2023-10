Rallye d'automne : une victoire sans équivoque pour Tänak lors du test WRC

"Je suis bon pour démolir, mon équipe est bonne pour réparer", a commenté Ott Tänak avec un humour décontracté après l'incident qui a sérieusement endommagé l'arrière de sa Ford Puma Rally1 Hybrid dès le matin. Après une crevaison sur la SP3, le pilote d'usine M-Sport Ford a même perdu brièvement la tête de la course au profit de son coéquipier Adrian Fourmaux.

Quant à Adrien Fourmaux sur sa Ford Fiesta Rally2, qui avait déjà remporté le rallye de janvier, il a finalement été le pilote de Rally2 (20 voitures de Rally2) le plus rapide, environ 20 secondes devant son compatriote Nicolas Ciamin et le Finlandais Roope Korhonen, actuel champion du monde WRC3, tous deux sur une Škoda Fabia Rally2. "For sure", a-t-il répondu à la question de savoir s'il participerait à nouveau au rallye d'automne l'année prochaine. Albert von Thurn und Taxis, qui a conduit la Škoda Fabia Rally2 avec trop de retenue au début en raison des conditions difficiles, mais qui s'est amélioré au fil des épreuves et a terminé cinquième, s'est montré très heureux et satisfait.

Eibisberger, le plus rapide des Autrichiens

L'Autrichien le plus rapide, Peter Eibisberger, a terminé le rallye à la sixième place au volant de sa Ford Fiesta MKII. "C'est une surprise pour moi aussi, car je n'ai pas souvent l'occasion de conduire", a expliqué le pilote du ZM Racing, qui a fait appel à l'expérimentée Claudia Maier comme copilote. Fabian Zeiringer s'est également réjoui de sa septième place au volant de la Citroën C3 Rally2, la deuxième meilleure performance autrichienne en Rally2. Christoph Zellhofer et Andre Kachel sur la Ford Fiesta Rally2 se sont classés juste derrière, devant Johannes Keferböck et Ilka Minor sur la Skoda Fabia RS Rally2. Martin Fischerlehner et Tobias Unterweger ont complété le top 10 sur une R5-Fiesta de neuf ans, comme on appelait alors les voitures de Rally2.

Toutes les équipes n'ont pas pu terminer ce rallye difficile, notamment le matin où les spéciales étaient délicates. Parmi les nombreux (24) abandons, on compte par exemple Luca Waldherr, Markus Stockinger, Max Zellhofer (qui a fait un parcours remarquable au volant de la Proto-Swift), le duo Schindelegger ou encore Raphael Dirnberger pour ses débuts en Rally4, sans oublier le vainqueur de l'année dernière Jan Skala.

Bachler défend son titre ARC

Le duel pour l'Austrian Rallye Challenge (ARC) a été passionnant. Lorsque la Subaru de Gerald Bachler a cassé un arbre de transmission lors de la SP2, il a déclaré avec résignation : "Maintenant, la défense du titre est terminée". Mais l'équipe Subaru Rallye de Bammingen a pu réparer les dégâts et Bachler a progressivement repris la tête du classement. Lorsque le héros local René Kiehtreiber a rencontré des problèmes à la fin (il était encore deuxième de l'ARC après la SP6), Bachler est passé à la deuxième place derrière le Hongrois Daniel Fischer (vainqueur du jour de l'ARC) et a ainsi pu défendre son titre avec succès contre son adversaire Thomas Regner.

Daniel Mayer a remporté l'Austrian Rallye Trophy (ART) pour les véhicules modernes en terminant onzième au classement général et troisième dans la classe T1, tandis que son adversaire Manuel Wurm a fait ce qu'il a pu en remportant la classe T2, mais s'est finalement incliné de six points.

L'ARCP pour les protos et véhicules similaires a été remportée par le favori, l'Allemand Florian Auer. Le duel chez les historiques (ARCH) a pu être remporté par Patrik Gaubinger dans l'Audi Quattro Gr.4, comme le veut le style, avec la victoire du jour ARCH. Chez les juniors, Daniel Mayer et Lukas Martinelli ont été couronnés champions du club. Comme on pouvait s'y attendre, l'ARCA pour les moteurs alternatifs a été décerné à Michael Kogler dans le HVO100-Scirocco.

Dans l'ensemble, les organisateurs autour de Roman Mühlberger et Mario Popp peuvent être extrêmement satisfaits. Tant les pilotes que les nombreux fans présents sur les parcours se sont montrés enthousiastes. Les dieux de la météo ont également apporté leur contribution avec un temps impérial de fin d'été à la fin du mois d'octobre.(Trawniczek)

Résultat du rallye d'automne Dobersberg 2023 :

1. Ott Tänak/Martin Jarveoja (EE), Ford Puma Rally1 Hybrid, 51:57,6 min.

2. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (F), Ford Fiesta Rally2, + 1:08,5 min.

3. Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), Skoda Fabia RS Rally2, + 1:29,2

4. Roope Korhonen/Anssi Viinika (FIN), Skoda Fabia Rally2 evo, + 1:51,1

5. Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain (D), Skoda Fabia RS Rally2, + 2:25,5

6. Peter Eibisberger/Claudia Maier (A), Ford Fiesta R5 MkII, + 2:29,7

7. Fabian Zeiringer/Angelika Letz (A), Citroën C3 Rally2, + 2:53,0

8. Christoph Zellhofer/Andre Kachel (A), Ford Fiesta Rally2, + 3:34,2

9. Johannes Keferböck/Ilka Minor (A), Skoda Fabia RS Rally2, + 3:44,6

10. Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5, + 4:07,2