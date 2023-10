Rally d'autunno: un chiaro successo per Tänak nel test WRC

"Io sono bravo a demolire, il mio team è bravo a riparare", ha commentato Ott Tänak con umorismo disinvolto l'incidente in cui il Campione del Mondo 2019 ha gravemente danneggiato la parte posteriore della sua Ford Puma Rally1 Hybrid di prima mattina. Dopo una foratura nella SS3, il pilota di M-Sport Ford works ha anche perso per breve tempo la testa della corsa a favore del suo compagno di squadra Adrian Fourmaux.

Adrien Fourmaux su Ford Fiesta Rally2, che aveva già vinto il Rally di gennaio, è stato alla fine il pilota Rally2 più veloce (20 vetture Rally2), con circa 20 secondi di vantaggio sul connazionale Nicolas Ciamin e sul finlandese Roope Korhonen, campione del mondo WRC3 in carica, entrambi su Škoda Fabia Rally2. "Sicuramente", ha risposto quando gli è stato chiesto se avrebbe voluto partecipare di nuovo al rally autunnale l'anno prossimo. Molto contento e soddisfatto anche Albert von Thurn und Taxis, che ha guidato con troppa cautela la Škoda Fabia Rally2 all'inizio a causa delle condizioni difficili, ma è riuscito a migliorare a ogni tappa successiva e alla fine si è classificato quinto.

Eibisberger il più veloce in Austria

Peter Eibisberger, su Ford Fiesta MKII, è stato il più veloce tra gli austriaci e ha concluso il rally al sesto posto. "È una sorpresa anche per me, visto che non mi capita spesso di guidare", ha spiegato il pilota di ZM Racing, che si è affidato all'esperta Claudia Maier come copilota. Anche Fabian Zeiringer, che insieme ad Angelika Letz è stato il secondo austriaco più veloce nella Citroën C3 Rally2, è stato soddisfatto del suo debutto nel Rally2. Alle loro spalle Christoph Zellhofer e Andre Kachel su Ford Fiesta Rally2, davanti a Johannes Keferböck e Ilka Minor su Skoda Fabia RS Rally2. Completano la top 10 Martin Fischerlehner e Tobias Unterweger su una Fiesta R5 di nove anni fa, come si chiamavano allora le vetture Rally2.

Il difficile rally, soprattutto al mattino, non è stato portato a termine da tutti gli equipaggi. Tra i numerosi (24) ritiri ci sono stati, ad esempio, Luca Waldherr, Markus Stockinger, Max Zellhofer (che ha guidato in modo notevole con la Proto-Swift), il duo Schindelegger o anche Raphael Dirnberger al debutto nel Rally4 e anche il vincitore dello scorso anno Jan Skala.

Bachler difende il titolo ARC

Il duello per l'Austrian Rally Challenge (ARC) è stato emozionante. Quando un albero di trasmissione si è rotto sulla Subaru di Gerald Bachler sulla SS2, ha detto con rassegnazione: "Ora la difesa del titolo è finita". Ma poi il team Bammingen Subaru è stato in grado di riparare il danno e Bachler è tornato gradualmente in testa. Quando l'eroe locale Rene Kiehtreiber ha avuto problemi alla fine (era ancora al secondo posto nell'ARC dopo la SS6), Bachler è salito al secondo posto dietro l'ungherese Daniel Fischer (vittoria di tappa nell'ARC) ed è stato così in grado di difendere con successo il titolo contro il suo avversario Thomas Regner.

L'Austrian Rally Trophy (ART) per veicoli moderni è stato vinto da Daniel Mayer con un undicesimo posto assoluto e un terzo posto nella classe T1 - il suo avversario Manuel Wurm ha fatto quello che ha potuto, vincendo la classe T2, ma poi ha perso per sei punti.

L'ARCP per i veicoli Proto e simili è andato al favorito, il tedesco Florian Auer. Patrik Gaubinger con l'Audi Quattro Gr.4 ha vinto il duello nella categoria Historic (ARCH) in grande stile con la vittoria di giornata ARCH. Nella categoria Juniores, Daniel Mayer e Lukas Martinelli sono stati incoronati campioni di club. Come previsto, l'ARCA per la guida alternativa è andato a Michael Kogler con la Scirocco HVO100.

Nel complesso, gli organizzatori Roman Mühlberger e Mario Popp possono essere molto soddisfatti. Sia i piloti che i numerosi fan presenti sui circuiti si sono dimostrati entusiasti. Anche gli dei del tempo hanno dato il loro contributo con un tempo imperiale di fine estate alla fine di ottobre.(Trawniczek)

Risultato Rally d'Autunno Dobersberg 2023:

1° Ott Tänak/Martin Jarveoja (EE), Ford Puma Rally1 Hybrid, 51:57,6 min.

2° Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (F), Ford Fiesta Rally2, + 1:08,5 min.

3° Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), Skoda Fabia RS Rally2, + 1:29,2

4° Roope Korhonen/Anssi Viinika (FIN), Skoda Fabia Rally2 evo, + 1:51,1

5° Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain (D), Skoda Fabia RS Rally2, + 2:25,5

6° Peter Eibisberger/Claudia Maier (A), Ford Fiesta R5 MkII, + 2:29,7

7° Fabian Zeiringer/Angelika Letz (A), Citroen C3 Rally2, + 2:53,0

8° Christoph Zellhofer/Andre Kachel (A), Ford Fiesta Rally2, + 3:34,2

9° Johannes Keferböck/Ilka Minor (A), Skoda Fabia RS Rally2, + 3:44,6

10° Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A), Ford Fiesta R5, + 4:07,2